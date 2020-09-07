4 وافدين يمارسون الجنس الحرام ويصنعون السموم للكويتيين .. صادم ما كشفه الأمن في فيلا بمحافظة حولي!

تمكن الأمن الكويتي من إغلاق اكبر مصانع الخمور في محافظة حولي بالكويت، بضبط 4 وافدين (رجلين وسيدتين من الجنسية الهندية والنيبالية)، وبينهم علاقة غير شرعية.

وصادر رجال مديرية أمن محافظة حولي كميات ضخمة جدا من الخمور الجاهزة للتعبئة الى جانب معدات وأدوات التصنيع.

وقال المتهمون خلال اعترافهم في مركز الأمن، إنهم “الأجود في تصنيع الخمور، ويعملون بضمير”.

ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن مصدر أمني قوله إن الفيلا المكونة من طابقين محكمة الإغلاق حتى لا تتسرب الروائح الكريهة، لافتاً إلى أن رجال الأمن عثروا على “استيكر ورقي” على كل برميل يحدد توقيت تصنيع تلك الخمور، وأن جمالي الخمور المعبأة والجاهزة للتعبئة تقدر بـ 170 برميلا تكفي لتعبئة عشرات الآلاف من القناني.

وكانت البداية بوصول إشارة إلى مركز أمن حولي عن قسيمة في الجابرية ق12 تستغل في أمور مشبوهة وأن مركبات تتوقف أمامها بشكل شبه دوري ويتم نقل كراتين الى تلك المركبات.

وتم عمل فريق من التحريات والرقابة على الوكر المشبوه وخلص إلى أن الفيلا تستغل بالكامل لتصنيع الخمور وأنه يعد أحد أكبر مصانع تلك الخمور.

وبناء عليه، تم إبلاغ وكيل الأمن العام والذي وجه بمداهمة الوكر وضبط 4 وافدين من الجنسيتين الهندية والنيبالية، وكذلك براميل الخمور الى جانب 3 خزانات معدنية وأجهزة تقطير.