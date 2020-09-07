هذا ما حدث مع 250 أسرة.. “شاهد” عُماني ينهار على الهواء ويُبكي مواطنيه وتساؤلات عن دور الدولة تجاههم

تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان بصورة كبيرة، مع مقطع فيديو يوثق حديث أحد الأشخاص من ضمن 250 أسرة تم تخفيض معاشاتهم إلى 150 ريال شهرياً في إحدى شركات القطاع الخاص، يتحدث فيه عن الظروف الصعبة والقاسية التي يمرون بها في ظل هذا الخصم والانخفاض في مرتباتهم.

وقال المواطن العماني خلال اتصال له مع إحدى الإعلاميات من بلاده في حديث رصدته “وطن”: “أنا بنفسي أبوي مستأجر بيت بـ110 ريالات، يستلم من الشئون 150، يعني أربعين ريال يعيشن البيت، يعني أنا كيف بدي أعيش والدي.

250 مواطن عماني تم تخفيض رواتبهم الى 150 ريال عماني فقط !#هلا_اف_ام ______________________ ▪️لتصلك أخبارنا عبر خدمة الواتساب https://t.co/1hEOzyJ1y6 pic.twitter.com/zAcrYGmE0N — أخبار عمان (@_oman_news) September 7, 2020

وتابع: “أنتي تسمعي الحين ظروفي انا، لكن في ناس لو تسمعي ظروفهم اليوم، قسما بالله لو سمعتي ظروفهم الناس هذه الأيام، وين مصيرنا الحين؟”.

وأكد الشاب العماني بأن “البنك يساعد شهر شهرين ثلاثة، وبالنهاية يشتكي للشرطة.”

وتابع غاضباً وبصوت متحشرج بالدموع: “شو يكفون الـ150 ريال يا أختي، نحن اتفقنا أمس نروح للوزارة، والوزارة ما قصرت معنا واستقبلتنا بكل احترام وتقدير، وقالوا رح يردوا علينا ولكن ما ردوا لنا”.

وزاد: “انا أريد أعرف الـ150 ريال شو يسوون لأسرة”.

وتسبب المقطع بموجة من ردود الأفعال من قبل المغردين والنشطاء العمانيين، والذين عبروا عن استياءهم الشديد مما آلت إليه الظروف لهذه الفئة من المواطنين العمانيين، مطالبين الدولة العمانية بالتدخل لتحسين ظروفهم المعيشية المستحيلة.

والله خلاص ماقادرين نتصرف، وين الحكومه عنا ليش ماتتساعد معنا ليش هذا الصمت يرضيكم عرضنا يدخل السجن يرضيكم نهان اكثر من كذا؟ ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، سارعوا الي فعل الخيرات أناشد الجميع ممن فيه قلبه الرحمه ويخاف الله فينا وعنده المقدره ينقذنا ارجوكم اخواني — ABU ABDULLAH (@ABuABDU78656528) September 7, 2020

مفروض الحكومه تظقط ع البنوك من اجل توظفدلانها عندها ارباح هايله او شركات الاخري التي تفنش ما عندها شغل وخسرت ولا تقدر تستمر في دفع رواتب — الحمد لله (@sqNuF9ruyAMjwAf) September 7, 2020

ومشكلة سايقي الحافلات المدرسيه

وحراس المدارس بالأجر اليومي راحو لوزارة ااترببه قالولهم مع وزارة العمل

العمل مع الماليه

راحو ليوصلو رساله لمولاي صاحب الجلاله

الحرس قال لهم أذبو لوزارة التربيه مره

ألي أين يذهبون؟؟؟

البنوك التمويل المحاكم تتطاردهم؟ — Mg المسعودي (@almasuudi11) September 7, 2020

وحول المقطع قال أحد المغردين معبراً عن استغرابه من قرار هذه الشركة، وتساءل كيف تجرؤ على التعامل بمثل هذه الطريقة مع مواطنين عمانيين، وفي البلد شيء اسمه وزارة عمل، معتبراً بأنه حان وقت محاسبة هؤلاء الناس.

انا مستغرب من أصحاب القرار بهذه الشركة. إلا يفكرون أن العاملين والموظفين في هذه الشركة هم أبناء هذا البلد..؟؟ أين مصيرهم..؟ الديون البنكيه والتشيكات من يتحملها..؟ وكيف يتخذون قرارت من رأسهم وفي البلد شي اسمه وزارة العمل.؟. إلا حان الوقت محاسبة مثل هؤلاء الشركات.؟ — الظاهرة داري (@D1HHTjC0SXiDFHm) September 7, 2020

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