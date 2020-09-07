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هذا ما حدث مع 250 أسرة.. “شاهد” عُماني ينهار على الهواء ويُبكي مواطنيه وتساؤلات عن دور الدولة تجاههم

كتب وطن
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تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان بصورة كبيرة، مع مقطع فيديو يوثق حديث أحد الأشخاص من ضمن 250 أسرة تم تخفيض معاشاتهم إلى 150 ريال شهرياً في إحدى شركات القطاع الخاص، يتحدث فيه عن الظروف الصعبة والقاسية التي يمرون بها في ظل هذا الخصم والانخفاض في مرتباتهم.

 

وقال المواطن العماني خلال اتصال له مع إحدى الإعلاميات من بلاده في حديث رصدته “وطن”: “أنا بنفسي أبوي مستأجر بيت بـ110 ريالات، يستلم من الشئون 150، يعني أربعين ريال يعيشن البيت، يعني أنا كيف بدي أعيش والدي.

 

 

وتابع: “أنتي تسمعي الحين ظروفي انا، لكن في ناس لو تسمعي ظروفهم اليوم، قسما بالله لو سمعتي ظروفهم الناس هذه الأيام، وين مصيرنا الحين؟”.

 

وأكد الشاب العماني بأن “البنك يساعد شهر شهرين ثلاثة، وبالنهاية يشتكي للشرطة.”

 

وتابع غاضباً وبصوت متحشرج بالدموع: “شو يكفون الـ150 ريال يا أختي، نحن اتفقنا أمس نروح للوزارة، والوزارة ما قصرت معنا واستقبلتنا بكل احترام وتقدير، وقالوا رح يردوا علينا ولكن ما ردوا لنا”.

 

وزاد: “انا أريد أعرف الـ150 ريال شو يسوون لأسرة”.

 

وتسبب المقطع بموجة من ردود الأفعال من قبل المغردين والنشطاء العمانيين، والذين عبروا عن استياءهم الشديد مما آلت إليه الظروف لهذه الفئة من المواطنين العمانيين، مطالبين الدولة العمانية بالتدخل لتحسين ظروفهم المعيشية المستحيلة.

 

 

 

 

وحول المقطع قال أحد المغردين معبراً عن استغرابه من قرار هذه الشركة، وتساءل كيف تجرؤ على التعامل بمثل هذه الطريقة مع مواطنين عمانيين، وفي البلد شيء اسمه وزارة عمل، معتبراً بأنه حان وقت محاسبة هؤلاء الناس.

 

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