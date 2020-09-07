مفاجأة صادمة في قضية “سيدة المحكمة”.. “شاهد” هذا ما فعله الضابط معها قبل الفيديو الشهير وأثار جنونها فاعتدت عليه!

فجر أحمد مهران، محامي المستشارة بالنيابة الإدارية نهى الإمام السيد الشيخ، مفاجأة جديدة في قضية المشاجرة التي وقعت بين موكلته وضابط شرطة، داخل إحدى المحاكم في مصر، وذلك بعدما قررت النيابة العامة إحالة السيدة للمحاكمة.

وقال مهران إنه سيتقدم ببلاغ ضد الضابط، لاتهامه بالتعدي على موكلته التي عُرفت إعلامياً بـ”سيدة المحكمة”، والتحرش بها وتقييد حريتها.

وكتب مهران عبر صفحته على “الفيسبوك” منشوراً رصدته “وطن”، قال فيه: “الآن أصبح لي صفة قانونية بعد توكيل من المستشارة نهى الإمام، للترافع في قضيتها”.

وأضاف مهران: “سيكون أول شغلنا بلاغ للنيابة العامة ضد الضابط وليد عسل؛ لاتهامه بالتعدي عليها وسرقة الهاتف المحمول الخاص بها والقبض عليها وتقييد حريتها بوضع الكلبشات في يديها دون وجه حق، والتحرش بها ووضع يده عليها بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، وبالمخالفة للدستور المصري، الذي يُجرم تفتيش أنثى إلا بمعرفة أنثى مثلها”.

وتابع مهران: “الخطأ مشترك، وعلى من أخطأ أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن خطئه، كما أن لدينا التصوير الذي يثبت صحة ما جاء في البلاغ ويستوجب محاسبة المخطئ”.

الآن أصبح لي #صفة_قانونية بعد توكيل من #المستشارة_نهى_إمام للترافع في قضيتها وسيكون اول شغلنا بلاغ للنيابة العامة ضد… Gepostet von Ahmed Yahia Mahran am Sonntag, 6. September 2020

يأتي ذلك بعد قرار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية في مصر، إحالة المستشارة للمعاش، بعد أيام من الجدل والتحقيقات في واقعة الاعتداء.

"أنا عضو أمم متحدة"..

فيديو متداول لاعتداء سيدة على ضابط داخل محكمة #القاهرة قبل القبض عليها وإحالتها للنيابة#مصر pic.twitter.com/iVhm4igbDV — شبكة رصد (@RassdNewsN) August 31, 2020

وكان النائب العام في مصر قد أمر بإحالة المستشارة للمحاكمة الجنائية بتهمة اعتدائها على ضابط شرطة أثناء تأديته وظيفته.

وقالت النيابة العامة، في بيان صدر عنها إن “المتهمة أهانت أحد الضباط بالإشارة والقول، أثناء تأدية وظيفته، وتعدت عليه بالقوة والعنف، وإنه حدث مع تعدي المذكورة على الضابط ضرب نشأ عنه جروح، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي”.

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