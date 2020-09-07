مصرية “أغواها الشيطان” أنهت حياة حماها بطريقة بشعة.. ضبطها مع عشيقها وهذا ما طلبه هو الآخر حتى لا يفضحها!

تداولت وسائل إعلام مصرية تفاصيل جريمة بشعة أقدمت عليها زوجة مصرية، بقتل حماها بمساعدة عشيقها بعد أن ضبطهما في وضع مخل، والغريب أن الزوجة اتهمت حماها بأنه ابتزها بطلب ممارسة الجنس معها حتى لا يفضحها.

“حمايا حاول يتحرش بيا لما ابنه دخل السجن وشافني فى وضع مخل مع جاري..علشان كده قررت أقتله”، بهذه الكلمات وبحسب صحيفة “الوطن” المحلية دافعت ربة منزل عن نفسها فى واقعة قتل مزارع على يد زوجة ابنه المحبوس على ذمة قضية بالاشتراك مع عشيقها وجارها.

المتهمة كشفت أثناء التحقيق معها أنها متزوجة منذ 3 سنوات من نجل الضحية، وألقي القبض عليه منذ عدة شهور لاتهامه فى قضية، وأوضحت أنها تعرفت على عشيقها ونشأت بينهما علاقة جنسية، ثم قررت قتل حماها بعدما شاهدها فى وضع مخل معه.

وزعمت المتهمة فى اعترافتها أن القتيل حاول ممارسة الجنس معها ، وهو ما كذبته تحريات المباحث.

وكشفت التحقيقات والتحريات أن المتهمين اتفقوا على قتل الضحية والاستيلاء على امواله ، وأوضحت التحقيقات أن المجني عليه كان بحوزته 700 جنيه.

وأشارت التحقيقات بحسب الصحيفة المصرية إلى أن المتهمة الأولى “زوجة نجل القتيل” هي من خططت لقتل الضحية مع عشيقها وصديقه على الاختباء فى منزلها. الذى تعيش به بصحبة والد زوجها، و أنها استدرجت القتيل خارج غرفة نومه وقيدوه ثم هشموا رأسه. وقال المتهم الثاني إن الزوجة أعدت لهم طعام ومارسا الجنس معها قبل إلقاء الجثة.

كما تبين من التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا الجريمة، فجر يوم الجمعة الماضي. وحملوا الجثة وألقوا بها في منطقة زراعية، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين. وتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

تبلغ لمركز شرطة العدوة بمديرية أمن المنيا بالعثور على جثة (مزارع – مقيم بدائرة المركز ) بقطعة أرض زراعية بذات القرية وبها جروح رضية بالرأس وموثوق اليدين والقدمين. تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا تحت إشراف اللواء محمود خليل مدير الأمن. توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص( ربة منزل”زوجة نجل المجنى مُقيد الحرية على ذمة قضية مخدرات وسلاح” عاطل، طالب – مُقيمين بدائرة المركز ) .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليا بارتكابهم الواقعة. وقررت ربة المنزل بأنه نظرا لاعتقادها والعاطل بحيازة المجنى عليه لمبالغ مالية. عقدا العزم على التخلص منه بقتله للاستيلاء على تلك المبالغ.

وأضاف المتهمان أنه فى سبيل تنفيذ مخططهما استعانا بالطالب، وقامت ربة المنزل باستدراج المجنى عليه خارج الغرفة محل إقامته. وعقب ذلك قام المتهمان الثانى والثالث بالتعدى عليه بالضرب بعصا غليظة “شومه” محدثين ما به من إصابات. وقاموا بإيثاق يديه وقدميه وإلقائه بالزراعات المجاورة للغرفة محل إقامته (مكان العثور). وتم بإرشادهم ضبط (الأداة المستخدمة “شومه”، عدد 2 هاتف محمول، كيس يحوى عملات معدنية “25 جنيه” خاصين بالمجنى عليه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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