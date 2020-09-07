“لا تصدقوا حاكم دبي”.. ضابط إماراتي يفجر مفاجأة حول قصيدة “بطل السلام” التي اهداها ابن راشد لـ” ابن زايد”

كشف ضابط مخابرات إماراتي فضيحة بطلها حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والذي أدعى مؤخراً تأليفه قصيدة أهداها لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وحملت عنوان “بطل السلام”، مشيراً إلى ضغوط مورست على ابن راشد.

وقال الضابط الذي يطلق على نفسه اسم “بدون ظل” في تغريدة على تويتر رصدتها “وطن”: “الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ليس هو من كتب قصيدة بطل السلام التي يمدح فيها الشيخ محمد بن زايد بل فرضت عليه”.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، ليس هو

من كتب قصيدة بطل السلام التي يمدح فيها

الشيخ محمد بن زايد ، بل فرضت عليه . — بدون ظل (@without__shadow) September 7, 2020

رواد مواقع التواصل تفاعلوا مع تغريدة الضابط الإماراتي ساخرين من حكام الإماراتي لمساعيهم الحثيثة لتبرير التطبيع مع إسرائيل.

واضحة …بس القصيدة تعتبر راقيه إلى حدٍ ما …المكتوم في حد ذاته ممكن يجيب الأفكار بس انه يكتبها بروحه بدون مساعده ولا في الأحلام ،،، pic.twitter.com/rYfNUJM2gN — م.محمد مانع QTR (@bumana1974) September 7, 2020

تقصد يمدح فيها

👇 pic.twitter.com/SS5D5AN6M6 — Imad T (@ImadT1) September 7, 2020

من متى بن راشد شاعر؟؟! — حزيران🇴🇲نجل السلاطين🇴🇲 (@huNYmjJkicWpfPA) September 7, 2020

جميع القصائد التي دائما تنسب الى محمد بن راشد وعياله ليست لهم بل يشترونها من اشخاص وينسبونها لهم وهذا معروف من زمان واغلب الناس تعرف هذا من شعراء سعوديين واماراتيين وغيرهم من الخليجيين!!!! — ejayanalmarri (@ejayanalmarri) September 7, 2020

وهل هي المرة الاولى التي يجبر فيها هو وبقية شيوخ الامارات الذين اصبحوا بلا فائده تذكر سوى الاسم — ابو ماجد الجابري (@AbuMajid1221) September 7, 2020

وفي وقت سابق، أهدى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد، قصيدة إلى محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي.

ونشر بن راشد، عبر حسابه الرسمي على تطبيق “إنستغرام” نص القصيدة التي حملت عنوان “بطل السلام”.

يذكر أن بن زايد لعب دورا كبيرا في تطبيع العلاقات الإماراتية الإسرائيلية برعاية أمريكية مؤخرا، وأثار القرار ضجة وجدلا حادا في العالم العربي.

والشهر الماضي، أعلنت الإمارات وإسرائيل وأمريكا عن التوصل لاتفاق سلام بين أبوظبي وتل أبيب أفضى لتطبيع العلاقات بين البلدين وزيارة وفد أمريكي إسرائيل لتل أبيب بشكل رسمي، فيما مرت الطائرة الإسرائيلية فوق الأجواء السعودية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك