محمد بن راشد ومحمد بن زايد
محمد بن راشد ومحمد بن زايد
الهدهد

“لا تصدقوا حاكم دبي”.. ضابط إماراتي يفجر مفاجأة حول قصيدة “بطل السلام” التي اهداها ابن راشد لـ” ابن زايد”

كتب وطن
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كشف ضابط مخابرات إماراتي فضيحة بطلها حاكم إمارة دبي الشيخ آل مكتوم، والذي أدعى مؤخراً تأليفه قصيدة أهداها لولي عهد أبوظبي وحملت عنوان “”، مشيراً إلى ضغوط مورست على ابن راشد.

 

وقال الضابط الذي يطلق على نفسه اسم “بدون ظل” في تغريدة على تويتر رصدتها “وطن”: “الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ليس هو من كتب قصيدة بطل السلام التي يمدح فيها الشيخ محمد بن زايد بل فرضت عليه”.

 

رواد مواقع التواصل تفاعلوا مع تغريدة الضابط الإماراتي ساخرين من حكام الإماراتي لمساعيهم الحثيثة لتبرير التطبيع مع .

 

وفي وقت سابق، أهدى نائب رئيس دولة رئيس مجلس الوزراء ، محمد بن راشد، قصيدة إلى محمد بن زايد، .

 

ونشر بن راشد، عبر حسابه الرسمي على تطبيق “إنستغرام” نص القصيدة التي حملت عنوان “بطل السلام”.

 

يذكر أن بن زايد لعب دورا كبيرا في تطبيع العلاقات الإماراتية الإسرائيلية برعاية أمريكية مؤخرا، وأثار القرار ضجة وجدلا حادا في العالم العربي.

 

والشهر الماضي، أعلنت الإمارات وإسرائيل وأمريكا عن التوصل لاتفاق سلام بين أبوظبي وتل أبيب أفضى لتطبيع العلاقات بين البلدين وزيارة وفد أمريكي إسرائيل لتل أبيب بشكل رسمي، فيما مرت الطائرة الإسرائيلية فوق الأجواء .

 

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