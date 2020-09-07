قدوتها سهى عرفات.. “شاهد” فلسطينية بالإمارات “فتحت صدرها” وشتمت الفلسطينيين مجاملة لابن زايد “لأن خيره عليها”

نشر المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر يوثق حديث فتاة قال إنها فلسطينية، حول اجتماع الفصائل الفلسطينية الأخير والموقف الفلسطيني الموحد تجاه دولة الإمارات، والذي هاجمته الفتاة بشدة ما جعل المزروعي يشيد بها.

وقالت الفتاة في المقطع الذي نشره المزروعي ورصدته “وطن” شاتمة القيادات الفلسطينية مجاملة لابن زايد ما نصّه: “عن الفصائل الفلسطينية اليوم والكلام اللي انحكا من شلة العجايز بدي أقول شغلة، أعوذ بالله من جحود النعمة ونكران الفضل وانعدام الوفاء.

كل الحب لكل فلسطيني عايش على ارض الامارات وكندرة في منظمة الكنادر وتجار القضية الامارات وطن الجميع ولا تلتفت لـ تجار المكدوس والمرمية … pic.twitter.com/Efc34Hw5yG — حمد المزروعي (@uae_3G) September 6, 2020

وتابعت في وصلة تطبيل مفضوحة للإمارات وابن زايد: “دولة الإمارات العربية المتحدة تعمّرت بعقلية الشيخ زايد أولاً، وبعقلة أبناء زايد ثانية، وبجهودهم، وبفلوس دولة الإمارات نفسها، لا انتو عمرتوها ولا غيركم، هذا الكلام عيب ومردود عليكم والتاريخ بيشهد”.

وأضافت الفتاة الظاهرة بالمقطع: “الـ400 ألف اللي بتحرضهن وبتسأل وينهن وهلأ جاي بعد 40 سنة تسأل عنهم، هذول الـ400 ألف عندهم ولاء للدولة اللي تربوا فيها وكونوا ثرواتهم فيها”.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث المقطع معبرين عن استيائهم عن مدى “السقوط” الذي وصلت له تلك السيدة بالمقطع، وإن كانت فعلاً من جنسية فلسطينية، فكيف لها أن تقف بصف من طبعوا مع دولة الاحتلال على حساب أبناء شعبها وجلدتها.

اللعنه عليك وعلى سيدك بن زايد

واللعنه على الشيخ زايد توصله لقبره الان ايش خلف لنا من عاهات امثالك pic.twitter.com/Gw71xGtt9m — ملاك اليوسفي 🇾🇪Mlak Alywsofy (@mlakalyosofy2) September 6, 2020

🤔من منكم يتمنى مثل ما اتمنى من الله

اللهم عمرني الا أن ارى عدلك وحكمتك وقوتك في نهاية الظالمين المجرمين الفاسقين

(إبن زايد وإبن سلمان والبلحه)

ويارب العالمين ارنا فيهم عجائب قدرتك

فإنهم قد عاثو في الأرض الفساد

آمين يارب العالمين

❤️❤️🇱🇾🇱🇾🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇾🇪🇾🇪❤️❤️ — Zaki mühendisi 2023 🇾🇪🇹🇷🇱🇾 (@Zaki_2023) September 6, 2020

وسخر منها أحد النشطاء بقوله:”معطايه كم درهم ع هالكلمتين”

معطايه كم درهم ع هالكلمتين😂😂 — life (@Gihg12PWuMznDuQ) September 7, 2020

وكتب آخر:”فلسطين قضيت كل عربي اصيل قضيت كل مسلم، لعنة على اسرائيل ومن تحالف معهم إلى جهنم”

فلسطين قضيت كل عربي اصيل قضيت كل مسلم لعنت على اسرائيل ومن تحالف معهم إلى جهنم — شبل ⁦الصحراء (@ydn7156) September 6, 2020

فيما أشاد عدد من الإماراتيين المؤيدين للتطبيع وسعداء بما فعله ابن زايد من خيانة، بحديث الفتاة وأثنوا عليها بشدة.

" والله انها صدقت ' الحمدلله 'كل فلسطيني في الامارات مب حاس انه في غربه عايشين في بلادهم بيوت وإشغال محترمة وعايشين عيشه طيبة كريمة ' وبعضهم عندهم الجنسية الاماراتية 'الحمدلله على نعمة #الامارات وربي يحفظ شيوخنا "🇦🇪 — مسك الختام 🇦🇪 (@almemalkabi) September 7, 2020

كفو عليك وبيض الله وجهك وسلم البطن الى حملك والايادى الذى ربتك والله المفروض انتى تكونى رئيسه فلسطين مب هاذول المرتزقه لانك انسانه متعلمه ومثقفه كفو والله 👍🏻🙏. 🇦🇪💜 — talal (@talal21114277) September 6, 2020

وكان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أعلن في 13 أغسطس/آب الماضي، توقيع بلاده اتفاقية سلام وتطبيع ثنائي مع الكيان الإسرائيلي، في خطوة اعتبرتها القيادة الفلسطينية والفصائل، خيانة تاريخية للدين والوطن والمسجد الأقصى، وطعنة في ظهر القضية الفلسطينية ونضاله.