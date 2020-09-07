عبدالخالق عبدالله يدعو المعارضين الإماراتيين للعودة إلى الإمارات ومعارضة ابن زايد من الداخل “بكل بساطة”

يستمر الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بممارسة دوره الدفاعي المستميت حول تبرير قرار التطبيع الذي أبرمه سيّده مع الكيان الإسرائيلي، ولكنه انتهج هذه المرة مسلكا مختلفا عرضه لسخرية واسعة.

ودعا “عبدالله” خلال تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل “تويتر” رصدتها “وطن”، المعارضين الإماراتيين المتواجدين في خارج البلاد، بأن يكون عملهم “من داخل الوطن”، وليس من الخارج.

لا يوجد احدا من الإماراتيين الهاربين من العدالة الذين اصدروا بيان يدين التطبيع مع إسرائيل ضمن أعضاء اللجنة الوطنية لمقاومة التطبيع مع العدو الإسرائيلي التي تأسست قبل 20 سنةً وكنت احد أعضاءها المؤسسين مع 120 شخصية وطنية. العمل الوطني الحقيقي يكون في الداخل وليس في عقر دار اردوغان — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) September 7, 2020

وقال عبد الله مهاجماً المعارضين الإماراتيين لنظام ابن زايد: “لا يوجد أحد من الإماراتيين الهاربين من العدالة الذين أصدروا بيان يدين التطبيع مع إسرائيل ضمن أعضاء اللجنة الوطنية لمقاومة التطبيع مع العدو الإسرائيلي التي تأسست قبل 20 سنةً وكنت احد أعضاءها المؤسسين مع 120 شخصية وطنية”.

وتابع مستشار ابن زايد محاولا إثبات وطنيته المزعومة: “العمل الوطني الحقيقي يكون في الداخل وليس في عقر دار اردوغان”.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث المستشار الإماراتي الذي انبرى لسانه منذ لحظة إعلان توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات والكيان الإسرائيلي في 13 أغسطس/آب الماضي، في الدفاع عن ولي نعمته “محمد بن زايد” والذي أصدر تعليماته لكل الأبواق المحيطة به بأن تعمل ليلاً نهاراً من أجل غسل ذنب الخيانة الكبير الذي لحقه بتوقيع الاتفاقية.

آه

يا معالي الوزير

أوطاننا لا تتسع للمعارضين، لأن المنافقين ما تركوا فيها شبراً لصاحب رأي. للتصحيح فقط:

١) أحدٌ وليس أحداً

٢) أعضائها وليس أعضاءها دمت بخير يا صديقي — @shawkialkadhi شوقي القاضي (@shawkialkadhi) September 7, 2020

كنتم ١٢٠ شخص اسستوا اللجنه الوطنيه ضد التطبع ولكنكم كنتم اسرع من وافق على التطبيع لان كنتم منافقين تمشون بهوى من يحكمكم ..ولكنهم ضد التطبيع حتى لو اشتركوا معاكم كحالنا جميعا .. وهم ليسوا منافقين لا سابقا ولا لاحقا حتى يقولون لزايد شوفنا احنا معك ضد التطبيع ويقولون بعصر ولده — 😊Je m'appelle !😊 (@ShooqnShooqna) September 7, 2020

وأحرجه الناشط والصحفي اليمني صدام الكمالي بقوله:”باعتبارك أحد المؤسسن (الوطنيين) سمعنا صوتك الشجاع المعارض للتطبيع من الداخل، هل تستطيع؟”

باعتبارك أحد المؤسسن (الوطنيين) سمعنا صوتك الشجاع المعارض للتطبيع من الداخل، هل تستطيع؟ — صدام الكمالي Saddam Alkamali (@alkamali1985) September 7, 2020

وسخرت ناشطة أخرى من أخطاء مستشار ابن زايد اللغوية:”يالمدقق من حظك انك ما كنت متواجد بفترة امظلوم مدري وش كان اسمه المهم كل كلامة عبارة عن اخطاء لغوية و نحوية و كتابيه يعني كان ممكن يسببلك جلطة بتغريدة واحدة”

يالمدقق من حظك انك ما كنت متواجد بفترة امظلوم مدري وش كان اسمه المهم كل كلامة عبارة عن اخطاء لغوية و نحوية و كتابيه يعني كان ممكن يسببلك جلطة بتغريدة واحدة — ِ (@ItsLAYANA) September 7, 2020

فيما سجلت التغريدة تعليقاً لـ”علياء الهذلول” شقيقة المعتقلة لدى نظام ابن سلمان “لُجين الهذلول”، قالت فيه لعبدالله ما نصّه: “اللي في الداخل يؤمنون بقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة”.

اللي في الداخل يؤمنون بقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة. — علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) September 7, 2020

وكان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أعلن في 13 أغسطس/آب الماضي، توقيع بلاده اتفاقية سلام وصولاً للتطبيع الثنائي مع الكيان الإسرائيلي، في خطوة مثلت خيانة تاريخية للقضية الفلسطينية ولتضحيات الأمتين العربية والإسلامية في وجه العدو الإسرائيلي.

وكانت الفصائل الفلسطينية أدانت في اجتماعها الأخير في بيروت ورام الله وعبر خطابات أمناءها العامين، اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، مطالبة الإمارات بضرورة التراجع عن مثل هذه الخطوة، والتي مثلت طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

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