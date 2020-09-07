لن تصدق ما حدث.. “شاهد” هدية ممرض سعودي “سافل” لصديقته داخل المستشفى تفجر غضب السعوديين

أثار مقطع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة موجة جدل وغضب واسعين، نظرا لغرابة وسفاهة ما جاء به حيث يوثق إهداء ممرض سعودي زميلته الممرضة الفلبينية ملابس نسائية داخلية، في تصرف وصفه ناشطون بـ”الوقح” داعين لاتخاذ إجراء بحقهم بتهمة خدش الحياء ومخالفة الذوق العام.

ويظهر بالمقطع المتداول عبر “تيك توك” والذي رصدته “وطن”، الممرض السعودي بزي العمل الرسمي، يتوسط زميلاته في مُناسبةً ما، ويقوم بإهداء إحداهن ملابس داخلية وسط ضحكات وسخرية الآخرين، بينما تستعرض الممرضة على الكاميرا مقاس الملابس، وتضحك وتقول: “إنها لطيفة”.

ودشن الناشطون هاشتاج “#ممرض_يهدي_فلبينيه_كلوت” والذي تصدر التريند بالسعودية، هاجم خلاله المتابعون تصرف الممرض، فكتب محمد الحويطي: ” عن أنس رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:ماكان الفحش فى شيء إلاشانه وماكان الحياء في شيء إلازانة”.

#ممرض_يهدي_فلبينيه_كلوت

عن أنس رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:ماكان الفحش فى شيء إلاشانه وماكان الحياء في شيء إلازانة : نطالب محاسبة كل من خدش الحياء وأساء قله الأدب كلا من سواء رجل أو إمرأة pic.twitter.com/Z507Wp0sej — محمد الحويطي من أحفاد الشيخ عودة ابوتايه🇸🇦 (@asaf7gm) September 7, 2020

وطالب بمحاسبة الممرض قائلاً:” نطالب محاسبة كل من خدش الحياء وأساء قله الأدب كلا من سواء رجل أو إمرأة”.

من جانبها قالت سارة العلي: “الأشكال هذي هم نفسهم يسوقون الأستشراف على بنات ديرتهم يصيح عند امه مابيها كاشفه مابيها تشتغل مكان مختلط ابيها تجلس فالبيت تخدمني وتحفظ لي بيتي وعيالي واذا شاف بنت سعودية تشتغل مكان مختلط فرض وصايته عليها ماقول غير جعل الله يقرضكم”.

#ممرض_يهدي_فلبينيه_كلوت

الأشكال هذي هم نفسهم يسوقون الأستشراف على بنات ديرتهم يصيح عند امه مابيها كاشفه مابيها تشتغل مكان مختلط ابيها تجلس فالبيت تخدمني وتحفظ لي بيتي وعيالي واذا شاف بنت سعودية تشتغل مكان مختلط فرض وصايته عليها ماقول غير جعل الله يقرضكم pic.twitter.com/3XOQ2Rzgwk — ساره العلي ‎٣١♀ ∇ (@iiiisara23) September 7, 2020

ودافع سعيد العمري عن الممرض قائلاً: ” القصه ومافيها عيد ميلاد ممرضه فلبينية و الممرضات الفلبينيات جايبين لها هديه عباره عن طقم كلوت من باب المزح وطلبوا من الممرض السعودي ان يقدمها في المقطع رفض وبعد اصارارهم قدمها وهو يمازحها وحدد لها كل يوم كلوت والدعوه مزح ووناسه”.

القصه ومافيها عيد ميلاد ممرضه فلبينية و الممرضات الفلبينيات جايبين لها هديه عباره عن طقم كلوت من باب المزح وطلبوا من الممرض السعودي ان يقدمها في المقطع رفض وبعد اصارارهم قدمها وهو يمازحها وحدد لها كل يوم كلوت والدعوه مزح ووناسه#ممرض_يهدي_فلبينيه_كلوت pic.twitter.com/WJSv3OBU94 — سعيد العمري (@saeedAalamri) September 7, 2020

بينما استمر الأغلبية بمهاجمته والسخرية منه، مُطالبين بإقالته وتعيين أحد العاطلين عن العمل بدلاً عنه.

#ممرض_يهدي_فلبينيه_كلوت الرخيص فشلنا عسى الله ياخذه واشكاله pic.twitter.com/NtzqIAWDkN — عمر@أنتي تاج راسي ياأمل (@omarstar17) September 7, 2020

#ممرض_يهدي_فلبينيه_كلوت

حسبي الله ونعم الوكيل المفروض يفصل ويجي عاطل بحاجة إلى العمل بديل له لمتى نشوف ذي العاعات بوطن العز والشرف pic.twitter.com/9FmoiBP6zQ — Rkn❤hrb🌴❤🌴 (@rknhrb) September 7, 2020

#ممرض_يهدي_فلبينيه_كلوت ممرض يدخل البهجه على قلب فلبينية الله يجزاه خير ويوفقه المفروض يكرم من قبل السفاره الفلبينية 😂 pic.twitter.com/UIrboIjIE1 — T.M (@toto_tmfm2012) September 7, 2020

#ممرض_يهدي_فلبينيه_كلوت

انتظروا عليه يومين يصير من المشاهير

الشهرة يأما بالفضيحة وكسر قاعدة الحياء او بخداع المجتمع في سلعة معينة ، هذا الشخص اسأ لنا ولمجتمعنا وديننا وعاداتنا وتقاليدنا وهو بالزي الرسمي ويصور نفسه ، غيرك الكثير يتمنى مثل هذه الوظيفة التي اسأت لها . pic.twitter.com/IrfRg8lzED — رتويت المحتوى الجيد ،الدين والوطن خط أحمر (@Retweet333) September 7, 2020

هذا ولم يصدر أي تعليق أو رد رسمي على الموقف من قبل الجهات المُختصة والمسؤولة حتى اللحظة.

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