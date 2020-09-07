حساب سعودي يديره الديوان الملكي يطالب الإمارات استفزاز أردوغان حتى يُقدم على الانتحار!

أثار حساب سعودي يديره الديوان الملكي، جدلاً واسعاً في تغريدة دعا خلالها الإمارات إلى تكثيف طلعات طائراتها الحربية في اليونان، لاستفزاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال الحساب السعودي “بن عويد” الذي يتبع تعليمات الديوان الملكي ولا يقدح من رأسه مثل تلك التغريدات المثيرة للجدل، تعليقاً على نبأ نقل تركيا معدات عسكرية لحدود اليونان: “نتمنى من المقاتلات الاماراتية المرابطة في اليونان ان تكثف في طلعاتها اليومية، قد تكون سبب لانتحار أردوغان بعد أن تم حصاره فعليا برا وبحرا وجوا، في بحر المتوسط وفي قبرص وفي اليونان”.

.اتمنى من المقاتلات الاماراتية المرابطة في اليونان ان تكثف في طلعاتها اليومية… قد تكون سبب لانتحار اردرغان بعد ان تم حصاره فعليا برا وبحرا وجوا، في بحر المتوسط وفي قبرص وفي اليونان https://t.co/vy5wcdLYWI — بن عويد #2030 🇸🇦 (@fdeet_alnssr) September 5, 2020

وفجرت التغريدة موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، دفعت الحساب العُماني الشهير “الزناد العماني”، لإحراجه في رده على “خزعبلات” الحساب الامني السعودي، ساخراً من دعوته للإمارات تكثيف طلعاتها الجوية في اليونان لاستفزاز تركيا.

وقال “الزناد العماني”، في تغريدة رصدتها “وطن”، “طلبوا من الطائرات الإماراتية أن تكثف طلعاتها في اليونان والتي لن تتجرأ لمليون سنه أن تطلق رصاصه على أحد، بينما لم تتجرؤا على الطلب من الطائرات الإماراتية قصف الحوثي لأنكم مجرد تابعين فقط ولستم أحرار كباقي شعوب الخليج، المهم لا تتعب نفسك وتطلب ترى الإماراتي والحوثي متفاهمين”.

تطلبوا من الطائرات الإماراتية أن تكثف طلعاتها في اليونان والتي لن تتجرأ لمليون سنه أن تطلق رصاصه على أحد

بينما لم تتجرأوا على الطلب من الطائرات الإماراتية قصف الحوثي!!

لأنكم مجرد تابعين فقط ولستم أحرار كباقي شعوب الخليج

المهم لا تتعب نفسك وتطلب ترى الإماراتي والحوثي متفاهمين https://t.co/kAI4xLD7zs — الزِّنَاد العُماني (@Omani_Kin6R) September 6, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة الزناد العماني معتبرين أن الدعوات السعودية تعبر عن تبعية للإمارات وضعف أمام قوة تركيا ووجودها في المنطقة.

اي طلعات؟ 🤣😂

تركيا عضو في حلف النيتو وحسب اتفاقية الدفاع المشترك لدول الحلف فإن اي اعتداء من قبل اي دولة خارج الحلف يلزم بقية الدول بالدفاع عنها

يعني لو الطائرات الاماراتية بس تحركت من المدرج وفي نيتها استفزاز تركيا تكون اليونان اول دولةملزمة باسقاطها خلوهن نايمات في المدرج😜 — وليد الهنائي🇴🇲 (@waleedqarn) September 7, 2020

تم قصف الجبهه بنجاااااح من الزناد العماني الاصيل..

لا تلومه يمكن بن عويد يظن ان القذائف الصاروخيه فتاك مثل اللي تستخدم أيام العيد وفرحة الاطفال فيها ويغنوا " اهلا اهلا بالعيد مرحب مرحب بالعيد "

"السيف يقبض ضاربه بن عويد" — قابوسيه (@lama02_k) September 6, 2020

ضحايا ليالي دبي 😅 — قسورة (@Qaswar_88) September 6, 2020

وما زال المستحمر يهايط كما كان.. (قادرون على محو إيران من الخارطة خلال ساعات 😂😂) — Majid Yousuf (@darkn66ess) September 6, 2020

عضلات منفوخه .. — نجـ🕊ـلاء❥°🇴🇲 هي قِبلتي وصلاتي التى يُصليها قلبي (@7005__) September 6, 2020

وتشهد العلاقات بين اليونان وتركيا في الأسابيع الأخيرة توترا متصاعدا بسبب الخلافات في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث تنفذ سفينة “أوروتش رئيس” للمسح والتنقيب عمليات في منطقة تعد غنية بموارد الطاقة ويعتبرها الجانب اليوناني جزءا من جرفه القاري.

وفي وقت سابق، أجرت الإمارات تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات الجوية اليونانية، بزعم التعاون بين وزارات الدفاع والخارجية في البلدين، حيث أرسلت أبوظبي إلى اليونان مقاتلات من طراز “أف 16” للمشاركة في تدريب عسكري مع القوات الجوية اليونانية.

هذا ودعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاتحاد الأوروبي إلى “منع التصعيد اليوناني” في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وشدد أردوغان، على “ضرورة أن يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولياته التي تقع على عاتقه في إطار القانون، بشأن منع خطوات تصعيد التوتر في شرق المتوسط وبحر إيجه التي تقوم بها اليونان وبعض دول الاتحاد الأوروبي”.

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