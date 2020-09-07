محمد بن زايد ومحمد بن سلمان
محمد بن زايد ومحمد بن سلمان
الهدهد

حساب سعودي يديره الديوان الملكي يطالب الإمارات استفزاز أردوغان حتى يُقدم على الانتحار!

كتب وطن
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أثار حساب سعودي يديره الديوان الملكي، جدلاً واسعاً في تغريدة دعا خلالها إلى تكثيف طلعات طائراتها الحربية في ، لاستفزاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 

وقال الحساب السعودي “” الذي يتبع تعليمات الديوان الملكي ولا يقدح من رأسه مثل تلك التغريدات المثيرة للجدل، تعليقاً على نبأ نقل تركيا معدات عسكرية لحدود اليونان: “نتمنى من المقاتلات الاماراتية المرابطة في اليونان ان تكثف في طلعاتها اليومية، قد تكون سبب لانتحار أردوغان بعد أن تم حصاره فعليا برا وبحرا وجوا، في بحر المتوسط وفي قبرص وفي اليونان”.

 

وفجرت التغريدة موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، دفعت الحساب العُماني الشهير “الزناد العماني”، لإحراجه في رده على “خزعبلات” الحساب الامني السعودي، ساخراً من دعوته للإمارات تكثيف طلعاتها الجوية في اليونان لاستفزاز تركيا.

 

وقال “الزناد العماني”، في تغريدة رصدتها “وطن”، “طلبوا من الطائرات الإماراتية أن تكثف طلعاتها في اليونان والتي لن تتجرأ لمليون سنه أن تطلق رصاصه على أحد، بينما لم تتجرؤا على الطلب من الطائرات الإماراتية قصف الحوثي لأنكم مجرد تابعين فقط ولستم أحرار كباقي شعوب الخليج، المهم لا تتعب نفسك وتطلب ترى الإماراتي والحوثي متفاهمين”.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة الزناد العماني معتبرين أن الدعوات تعبر عن تبعية للإمارات وضعف أمام قوة تركيا ووجودها في المنطقة.

 

وتشهد العلاقات بين اليونان وتركيا في الأسابيع الأخيرة توترا متصاعدا بسبب الخلافات في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث تنفذ سفينة “أوروتش رئيس” للمسح والتنقيب عمليات في منطقة تعد غنية بموارد الطاقة ويعتبرها الجانب اليوناني جزءا من جرفه القاري.

 

وفي وقت سابق، أجرت الإمارات تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات الجوية اليونانية، بزعم التعاون بين وزارات الدفاع والخارجية في البلدين، حيث أرسلت أبوظبي إلى اليونان مقاتلات من طراز “أف 16” للمشاركة في تدريب عسكري مع القوات الجوية اليونانية.

 

هذا ودعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاتحاد الأوروبي إلى “منع التصعيد اليوناني” في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

 

وشدد أردوغان، على “ضرورة أن يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولياته التي تقع على عاتقه في إطار القانون، بشأن منع خطوات تصعيد التوتر في شرق المتوسط وبحر إيجه التي تقوم بها اليونان وبعض دول الاتحاد الأوروبي”.

 

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