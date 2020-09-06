“لا يمثل الإسلام”.. جمال ريان يهاجم “التيس المستعار” في السعودية الذي لا يخاف الله ولكنه يخشى غضب ابن سلمان

هاجم الإعلامي الفلسطيني والمذيع البارز بقناة الجزيرة جمال ريان، في سلسلة تغريدات له إمام الحرم المكي عبد الرحمن السديس، بعد قيام الأخير بتجاوزات كبيرة بحق القضية الفلسطينية، وتمهيده للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي بالتلميح في خطبة الجمعة الأخيرة له، إرضاءً لسيده ولي عهد السعودية محمد بن سلمان.

وقال “ريان” خلال تغريداته التي أثارت تفاعلاً واسعاً، ورصدتها “وطن”: “الحيثيات التي ساقها السديس لتبرير التطبيع لا تنطبق على العصابة الصهيونية التي تحتل فلسطين ، السديس لا يمثل الإسلام ولا الخطاب الإسلامي ، هو يمثل أوامر رسمية بهدف التطبيع ، طبعوا كما تشاءون ، وانزعوا سراويلكم للصهاينة ولكن بدون تلاعب بالدين”.

الحيثيات التي ساقها السديس لتبرير التطبيع لا تنطبق على العصابة الصهيونية التي تحتل فلسطين ، السديس لا يمثل الاسلام ولا الخطاب الاسلامي ، هو يمثل أوامر رسمية بهدف التطبيع ، طبعوا كما تشاؤون ، وانزعوا سراويلكم للصهاينة ولكن بدون تلاعب بالدين #الخليج #مصر #السعودية #المغرب_العربي pic.twitter.com/F21T3a4MB7 — جمال ريان (@jamalrayyan) September 6, 2020

وتابع ريان في تغريدة أخرى بنشر صورة السديس برفقة إحدى الشخصيات الإسرائيلية، خلال لقاء جمع بينهما في وقت سابق، وعلق عليها قائلاً: ” سقط السديس إلى أسفل السافلين بعد قبوله القيام بدور “التيس المستعار ” السديس لم يخف الله، ولكنه خاف من محمد بن سلمان”.

سقط السديس الى اسفل السافلين بعد قبوله القيام بدور "التيس المستعار " السديس لم يخف الله ، ولكنه خاف من محمد بن سلمان pic.twitter.com/ieCpyuULbq — جمال ريان (@jamalrayyan) September 6, 2020

وفجرت تغريدات الإعلامي الفلسطيني موجة من الجدل عبر مواقع التواصل بين المغردين والنشطاء، الذين لم يختلفوا كثيراً مع موقف ريان المهاجم للسديس، على خلفية قيام الأخير بالتنازل عن القضية الفلسطينية، والبدء عملياً بترويج أفكار التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، الذي يهرول إليه ابن سلمان وابن زايد، بصورة تتنافى مع كل المبادئ والقيم العربية والإسلامية.

التفصيل الشرعي لهذا المؤتمرات

أن يكون الحاظرين يؤمنو برسالة محمد صلى الله عليه وسلم

أن يكون المؤتمر من أجل تأكيد بطلان كلام الكفار

أما إن كان غير ذالك فلقد حذر الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم

(وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ) — ابى يحيى محمد الطيوب (@mohammedta1976) September 6, 2020

السديس من اول يوم كان يمدح الناس فية واللة شاهد كنت اقول لهم هذا الرجل ليس كما ترون — ahmed (@ahmed15253494) September 6, 2020

لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

انالله وانا اليه راجعون

هكذا هم بالأمس يعلن الحرب على الشيعة واليوم يصافح الصهاينه — علي حسن (@IFd0DmqBOpLu2IG) September 6, 2020

وحول التغريدات قال أحد المعلقين: ” سيكون بإذن الله من الذين تسعر بهم النار من العلماء الذين قالوا لقد تعلمنا وعلمنا القرآن بك يارب فيقال له كذبت تعلمت وعلمت ليقال عنك عالم ولقد قيل عنك ذلك فادخلوه ال جهنم أو كما جاء بالحديث”.

سيكون باذن الله من الذين تسعر بهم النار من العلماء الذين قالوا لقد تعلمنا وعلمنا القرآن بك يارب فيقال له كذبت تعلمت وعلمت ليقال عنك عالم ولقد قيل عنك ذلك فادخلوه ال جهنم او كما جاء بالحديث — omar alshame (@omar46502539) September 6, 2020

وكان عبد الرحمن السديس خطيب المسجد الحرام والداعية السعودي المعروف قد تسبب بموجة من الغضب تجاهه من قبل الشارع العربي والإسلامي، عقب خطبة له يوم الجمعة الماضي 4 سبتمبر، أيد فيها بشكل غير مباشر التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وأخذ يسرد قصصاً من السيرة النبوية عن علاقات للرسول عليه الصلاة والسلام مع يهود، وكأن الواقع الذي نعايشه يجوز إسقاطه أو تشبيهه بالوضع الذي كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام.

وكان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، المتحكم بالقرار السعودي أعلن في 13 من أغسطس الماضي توقيع بلاده اتفاقية سلام مزعومة مع الكيان الإسرائيلي، في خطوة اعتبرتها القيادة الفلسطينية خيانة تاريخية للقضية والنضال الفلسطيني.

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