عبدالخالق عبدالله
عبدالخالق عبدالله
الهدهد

عبدالخالق عبدالله مستشار ابن زايد “المتلون كالحرباء”: “اليهود عباقرة العالم والدليل جائزة نوبل”

كتب وطن
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يستمر الأكاديمي العماني عبد الخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ببث سمومه وتجميل خيانة التطبيع في أعين مواطنيه، بتغريدات تحمل الولاء لليهود والإسرائيليين، كان آخرها تمجيدهم وتعظيمهم على حساب المسلمين، والمعيار كان لديه “جائزة نوبل” في تغريدات خبيثة نشرها بتويتر.

 

“عبدالله”وفي تغريدات له عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر رصدتها “وطن” قال إنه وخلال 100 عام من عمر جائزة نوبل، لم يحصل المسلمون سوى على 12 جائزة منها، فيما حصل اليهود على مئة 180 مرة، في تلميح خبيث منه لتفوق وتقدم اليهود عن المسلمين.

 

وكتب عبدالله في تغريداته التي أثارت تفاعلاً واسعاً ما نصّه: “خلال 100 سنةً من عمر جائزة نوبل لم يحصل عليها سوى 12 من المسلمين رغم أن عدد المسلمين في العالم 1,9 مليار شخص ومن المسلمين الحاصلين على الجائزة 8 عرب أي أن نصيب العرب 0,8% من جوائز نوبل في حين أنهم يشكلون 5% من سكان العالم. 6 من تلك الجوائز نوبل للسلام وبعضها ذهب لمن لا يستحقها.

 

 

وكتب في تغريدة ثانية: “180 يهودي حصل على جوائز نوبل من أصل 900 جائزة وزعت حتى الآن بينهم 15 فيلسوف وشاعر وروائي، أي أن اليهود الذي يشكلون 0.2% من سكان العالم حصدوا 20% من الجائزة بفروعها المختلفة والسؤال هل جائزة نوبل منحازة لليهود أم أنهم حقًا عم عباقرة العالم؟ وكم عدد المسلمين الحاصلين على الجائزة؟”.

 

 

وتفاعل عديد من المغردين والصحفيين مع حديث المستشار الإماراتي، موجهين له ردود صعبة وقاسية، علها تجعله يشعر قليلاً بمدى الإسفاف الذي وصل له في سبيل التطبيل لسيّده.

 

 

 

 

وفي رد ناري للدكتور محمود رفعت المحامي الدولي وخبير القانون على سفاهة قال: ” الإبداع ليس مرتبط بدين أوعقيدة بل مرتبط بمناخ اجتماعي، فمثلا يصعب حصول أحد على نوبل ببلد تبني سجون تحت الأرض تنكل بها بمخالفي الرأي، كما أن مسلمين مثل أحمد زويل والباكستاني د محمد عبد السلام أخذوها بالفيزياء والكيمياء حين توفر لهم مناخ الحرية وغاب عنهم المطبلين والراقصين أمثالك”.

 

 

ويستمر الأكاديمي الإماراتي ومستشار ولي العهد محمد بن زايد بترويج أفكار التطبيع والمهادنة مع العدو الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع هرولة سيدة في أحضان الكيان، وتوقيعه اتفاقية سلام معه تم الإعلان عنها في 13 أغسطس/آب الماضي، وبرعاية أمريكية.

 

واعتبرت القيادة الفلسطينية خطوة ابن زايد الخيانية بمثابة طعنة تاريخية بظهر الشعب الفلسطيني، مطالبين بضرورة التراجع عن تلك الخطوة لما لها من أبعاد سلبية كبيرة على الشعب الفلسطيني وعلى نيل حقوقه الوطنية.

 

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