عبدالخالق عبدالله مستشار ابن زايد “المتلون كالحرباء”: “اليهود عباقرة العالم والدليل جائزة نوبل”

يستمر الأكاديمي العماني عبد الخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ببث سمومه وتجميل خيانة التطبيع في أعين مواطنيه، بتغريدات تحمل الولاء لليهود والإسرائيليين، كان آخرها تمجيدهم وتعظيمهم على حساب المسلمين، والمعيار كان لديه “جائزة نوبل” في تغريدات خبيثة نشرها بتويتر.

“عبدالله”وفي تغريدات له عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر رصدتها “وطن” قال إنه وخلال 100 عام من عمر جائزة نوبل، لم يحصل المسلمون سوى على 12 جائزة منها، فيما حصل اليهود على مئة 180 مرة، في تلميح خبيث منه لتفوق وتقدم اليهود عن المسلمين.

وكتب عبدالله في تغريداته التي أثارت تفاعلاً واسعاً ما نصّه: “خلال 100 سنةً من عمر جائزة نوبل لم يحصل عليها سوى 12 من المسلمين رغم أن عدد المسلمين في العالم 1,9 مليار شخص ومن المسلمين الحاصلين على الجائزة 8 عرب أي أن نصيب العرب 0,8% من جوائز نوبل في حين أنهم يشكلون 5% من سكان العالم. 6 من تلك الجوائز نوبل للسلام وبعضها ذهب لمن لا يستحقها.

خلال 100 سنةً من عمر جائزة نوبل لم يحصل عليها سوى 12 من المسلمين رغم ان عدد المسلمين في العالم 1,9 مليار شخص ومن المسلمين الحاصلين على الجائزة 8 عرب أي ان نصيب العرب 0,8% من جوائز نوبل في حين انهم يشكلون 5% من سكان العالم. 6 من تلك الجوائز نوبل للسلام وبعضها ذهب لمن لا يستحقها https://t.co/q1vks3YD6U — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) September 6, 2020

وكتب في تغريدة ثانية: “180 يهودي حصل على جوائز نوبل من أصل 900 جائزة وزعت حتى الآن بينهم 15 فيلسوف وشاعر وروائي، أي أن اليهود الذي يشكلون 0.2% من سكان العالم حصدوا 20% من الجائزة بفروعها المختلفة والسؤال هل جائزة نوبل منحازة لليهود أم أنهم حقًا عم عباقرة العالم؟ وكم عدد المسلمين الحاصلين على الجائزة؟”.

180 يهودي حصل على جوائز نوبل من اصل 900 جائزة وزعت حتى الان بينهم 15 فيلسوف وشاعر وروائي، أي ان اليهود الذي يشكلون 0.2% من سكان العالم حصدوا 20% من الجائزة بفروعها المختلفة والسؤال هل جائزة نوبل منحازة لليهود أم أنهم حقًا عم عباقرة العالم؟ وكم عدد المسلمين الحاصلين على الجائزة؟ — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) September 2, 2020

وتفاعل عديد من المغردين والصحفيين مع حديث المستشار الإماراتي، موجهين له ردود صعبة وقاسية، علها تجعله يشعر قليلاً بمدى الإسفاف الذي وصل له في سبيل التطبيل لسيّده.

و أناأتابع قصائد الغزل ومعلقات العشق الإماراتية للصهاينة،ف زمان البوح.تذكرت عنوان رواية مصرية(كل هذا الحب؟!)

يا لوفائكم #عيال_زايد كل هذا #العشق_الممنوع كان مكتوماً ف صدوركم؟

كم ليلة سهرتم تعدون النجوم تسمعون(حيرت قلبي معاك ياشيمون و أنا بداري و أخبّي)أو(أنالك على طول خليك ليا)🤪 — Ayman Azzam (@AymanazzamAja) September 2, 2020

جائزة نوبل ليست محايدة وخاضعة لتوجيهات صهيونية متعصبة ولا تعطى لعربي او مسلم الا بتوصيات من جهات يهودية . وقد ادركت شخصيا ذلك في زيارة لمقرها في السويد مع وفد من مؤسسة سلطان العويس الثقافية — AbdulGhaffar Hussain (@AG_Hussain) September 2, 2020

ترى اغلبهم هم اليهود اللي في امريكا ولا يعترفون بأرض إسرائيل مثلكم .. خلافنا مش مع دين اليهود بل مع اسرائيل المغتصبة.. يا كثر ما ترقع😏 — نوف بنت ناصر آل ثاني (@AmoreQtr) September 2, 2020

وفي رد ناري للدكتور محمود رفعت المحامي الدولي وخبير القانون على سفاهة مستشار ابن زايد قال: ” الإبداع ليس مرتبط بدين أوعقيدة بل مرتبط بمناخ اجتماعي، فمثلا يصعب حصول أحد على نوبل ببلد تبني سجون تحت الأرض تنكل بها بمخالفي الرأي، كما أن مسلمين مثل أحمد زويل والباكستاني د محمد عبد السلام أخذوها بالفيزياء والكيمياء حين توفر لهم مناخ الحرية وغاب عنهم المطبلين والراقصين أمثالك”.

الإبداع ليس مرتبط بدين أو عقيدة بل مرتبط بمناخ اجتماعي، فمثلا يصعب حصول أحد على نوبل ببلد تبني سجون تحت الأرض تنكل بها بمخالفي الرأي، كما أن مسلمين مثل أحمد زويل والباكستاني د محمد عبد السلام أخذوها بالفيزياء والكيمياء حين توفر لهم مناخ الحرية وغاب عنهم المطبلين والراقصين أمثالك — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) September 2, 2020

ويستمر الأكاديمي الإماراتي ومستشار ولي العهد محمد بن زايد بترويج أفكار التطبيع والمهادنة مع العدو الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع هرولة سيدة في أحضان الكيان، وتوقيعه اتفاقية سلام معه تم الإعلان عنها في 13 أغسطس/آب الماضي، وبرعاية أمريكية.

واعتبرت القيادة الفلسطينية خطوة ابن زايد الخيانية بمثابة طعنة تاريخية بظهر الشعب الفلسطيني، مطالبين الإمارات بضرورة التراجع عن تلك الخطوة لما لها من أبعاد سلبية كبيرة على الشعب الفلسطيني وعلى نيل حقوقه الوطنية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك