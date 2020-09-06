“شاهد” هند القحطاني تظهر بصدر مكشوف وتثير جنون المتابعين فما قصة “الخروف” و”قليلة الحياء”!

عادت نجمة السوشيال ميديا السعودية هند القحطاني إلى إثارة الجدل من جديد بمقطع فيديو قررت خلاله الرد على تعليقات المُتابعين بصدر مكشوف.

وظهرت هند بالفيديو الذي نشرته عبر “سناب شات”، ورصدته “وطن”، وهي ترتدي تيشرت أسود يُخرج جزءاً كبيراً من صدرها، وقالت: “هذه قليلة الحياء ردت على المقطع الذي قلت خلاله أنني أبحث عن فيلا كبيرة بتعليق “تبحثين عن خروف جاد للدفع ياطرارة”، إذا كنت أنت كذلك تعيشين حياتك بالتلميح لمن تسمينهم خرفان”، ثم قاطعها ابنها معاذ قائلاً: “خليها قليلة حيا كلن يرى الناس بعين طبعه”.

ورداً على تعليق مُتابع آخر باسم عُمر كتب لها “أنا أشتري لك بيت كبيرة مرا”، قالت هند: “من كلمة مرا عرفنا إنك دلوع الماما، إيش الخرابيط هاذي”.

وأشارت القحطاني إلى أنها قادرة على القيام بشؤون نفسها وليست بحاجة إلى رجل، وإلى لكانت تزوجت بعد طلاقها، وقالت: “انتوا ما تدورن إيش اللي يدور خلف الكواليس تفكرون إن مافي رجال معجبين فيني أو ما يريدون يرتبطون فيني، لو إني أنا من النوع اللامسؤول واللي أبحث عن رجل يصرف عليّ كان تزوجت أو على الأقل ارتبطت لكن أنا قائمة بأمور نفسي وأولادي وبيتي بدون مساعدة أي رجل ولا أحتاج أي أي رجل”.

ونوهت هند إلى أن كلامها لا يعني أنها أقفلت باب الارتباط نهائياً، مضيفة: ” إذا لقيت الرجل المحب الطيب اللي يحطني على راسه من فوق أكيد راح أرتبط فيه ومستحيل يكون غرضي مادي، الحمد لله من ناحية المادة ما أحتاج أحد”.

واستطردت: “تعرفون كثيرين في أمريكا يتابعوني سعوديين وخليجيين وعرب وأغلبهم يصرون أشرب معهم فنجان قهوة ولكن لا ألبي إلا دعوة من بين كل 400 دعوة ويصرون عليّ إذا حشروني بالزاوية”.

وأثار المقطع غضب مُتابعي هند الذين استنكروا دفاع ابنها عنها وهجومه على مُتابعيها، وبنفس الوقت ترك والدته تظهر للناس بصدرها.

وتحدثت هند في وقت سابق لأول مرة عن طليقها السعودي مؤكدة أنها هي من قامت بخلعه لأنها كرهت الحياة معه على حد وصفها، وليس كما يتم تداوله بأن سبب طلاقها كان لأن زوجها ارتبط بغيرها.

وأضافت “القحطاني” خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع “انستغرام”. أن طليقها قام بالزواج مرة ثانية بعد أن فشل في جميع مساعيه لكي تعود إليه.

وزادت الناشطة السعودية المثيرة للجدل: “الفرق بين إني خلعته أو هو طلقني إنه في الحالة الأخيرة ممكن يرجعني له باثنين شهود حتى من غير علمي. وطبعاً هو حاول يرجع لي ولكن أنا رفضت، لأني أصلا ما خلعته إلا وأنا ما أبيه وخلعته وأنا كارهة له”.

وتابعت هند القحطاني مؤكدة :”لو تنطبق السما على الأرض ويتوسطون كل من على الأرض ما أرجع له. ووقتها حصل وسايط وناس تدخلون ولكنني رفضت لأني قلبي تقفل من ناحيته”.

واختتمت القحطاني حديثها أنه حتى والدها حاول إقناعها بأن تعود لزوجها لكنها قالت له “لو خلطوا دمي بدمه ما أرجع له”.

وكانت القحطاني قد تحدثت في وقت سابق عن زواجها الذي تم بطريقة لن تكررها اليوم حال اختارت أن تخوض تجربة الزواج مجدداً.