“ملابس نسائية ومكياج ورقص ساخن”.. “شاهد” ما فعله هؤلاء الشبان في حفل زفاف باليمن يفجر موجة غضب!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورةً لثلاث شبان من اليمن، يرتدون ملابس نسائية، ويضعون المكياج، ويرقصون في حفل زفاف أحد أقربائهم في قرية مرارة بمديرية بعدان في محافظة “إب”.

وتُظهر وثيقة رسمية تم تداولها أيضاً ورصدتها “وطن”، أن أمين القرية وجه شكوى رسمية ضد الشبان إلى إدارة البحث الجنائي، كُتب فيها: “نفيدكم انه في مساء يوم الاثنين 31/8/2020، اقدم كل من المدعو ماجد ومحمد وعبدالله، على ارتداء ملابس نسائية فاضحة ومكياج فاضح لا تستعمله الا النساء وذلك في سمر زفاف احد اقربائهم وقاموا بالرقص الماجن ونشر ذلك المشهد القبيح عبر الفيسبوك”.

وتابع أمين القرية: “مسيئين بذلك إلى ديننا ودولتنا وعاداتنا وتقاليدنا وأخلاقنا”.

ووصف أمين القرية الشبان الثلاثة أنهم “دواشين” و”متشبهين بالنساء”، مُطالباً بضبطهم ومحاسبتهم ليكونوا عبرةً لغيرهم وردعاً لأمثالهم.

نفيدكم انه في مساء يوم .. اقدم كل من المدعوا .. على ارتداء ملابس نسائية فاضحة ومكياج فاضح لا تستعمله الا النساء وذلك في سمر زفاف احد اقربائهم وقاموا بالرقص الماجن ونشر ذلك المشهد القبيح عبر الفيسبوك .. هه ! pic.twitter.com/JGp5eHDKM6 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 5, 2020

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية، أنه تم اليوم السبت، القاء القبض على الشبان الثلاثة.

ورأى الناشطون أن أمين القرية بالغ في ردة فعله، وأن تصرف الشباب الثلاثة ماهو إلا من باب الدعابة والمرح، مستنكرين التشهير بهم وضبطهم وسجنهم