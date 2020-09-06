رقص شباب في حفل زفاف اب
رقص شباب في حفل زفاف اب
حياتنا

“ملابس نسائية ومكياج ورقص ساخن”.. “شاهد” ما فعله هؤلاء الشبان في حفل زفاف باليمن يفجر موجة غضب!

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر الاجتماعي، صورةً لثلاث شبان من ، يرتدون ، ويضعون المكياج، ويرقصون في أحد أقربائهم في قرية مرارة بمديرية في محافظة “إب”.

 

وتُظهر وثيقة رسمية تم تداولها أيضاً ورصدتها “وطن”، أن أمين القرية وجه شكوى رسمية ضد الشبان إلى إدارة البحث الجنائي، كُتب فيها: “نفيدكم انه في مساء يوم الاثنين 31/8/2020، اقدم كل من المدعو ماجد ومحمد وعبدالله، على ارتداء ملابس نسائية فاضحة ومكياج فاضح لا تستعمله الا وذلك في سمر زفاف احد اقربائهم وقاموا بالرقص الماجن ونشر ذلك المشهد القبيح عبر الفيسبوك”.

 

وتابع أمين القرية: “مسيئين بذلك إلى ديننا ودولتنا وعاداتنا وتقاليدنا وأخلاقنا”.

 

ووصف أمين القرية الشبان الثلاثة أنهم “دواشين” و”متشبهين بالنساء”، مُطالباً بضبطهم ومحاسبتهم ليكونوا عبرةً لغيرهم وردعاً لأمثالهم.

 

 

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية، أنه تم اليوم السبت، القاء القبض على الشبان الثلاثة.

 

ورأى الناشطون أن أمين القرية بالغ في ردة فعله، وأن تصرف الشباب الثلاثة ماهو إلا من باب الدعابة والمرح، مستنكرين التشهير بهم وضبطهم وسجنهم

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