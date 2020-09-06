“شاهد” رانيا يوسف “مدمنة التعري” تستفز متابعيها بالاستحمام عارية في أحضان الطبيعة!

أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف الجدل مجدداً، بنشرها صورا مثيرة لها ظهرت فيها عارية بآخر جلسة تصوير لها وهي تستحم في أحد البحيرات المائية.

وظهرت رانيا يوسف بالصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، ورصدتها “وطن”، وهي عارية من الأعلى تماماً داخل بركة الماء لم تحدد موقعها، وتنظر للكاميرا وتبتسم.

وأثارت الصور غضب كبير من قبل المتابعين، الذين رأوا أن ما تفعله رانيا يوسف يتناقض مع موقفها السابق من موضوع التحرش الذي تتعرض له عبر مواقع التواصل، معتبرين أنها هي من تجلب هذا الأمر لنفسها بنشرها لمثل هذه الصور.

متهدى شويه يرانيا بقى تعبنا pic.twitter.com/Dz7IzNnXWO — Re3ooo 😎 (@reaohassona) September 6, 2020

يافنانه آنتي عايزه إيه عرفينا وإحنا نساعدك والله 😂😁😁😁😁 — Ibrahim Zaki (@himaalizaki) September 6, 2020

دا مش تحرش حرام عليكى ياشيخة — سيد برهام (@BZE8URejOaMVLaH) September 6, 2020

فيما رد عليها أحد المغردين ساخراً: “أهلا بملكة الإغراء المصرية، تسمحي أتحرش بيكي بدون زعل؟”.

اهلا بملكه الاغراء المصريه والعالميه 🌹

تسمحي اتحرش بس بدون زعل 😂🙋 — ابو اياد ♻ (@2XrNLDFzreflgiJ) September 6, 2020

وكانت الفنانة المصرية رانيا يوسف أثارت الجدل في وقت سابق بكشفها عن تعرضها للتحرش اللفظي خلال حساباتها على مواقع التواصل، كما طالبت بقانون رادع لمواجهة تلك الظاهرة، موجهة رسالة للفتيات بضرورة الإبلاغ الفوري حال التعرض لذلك.

وأوضحت يوسف آنذاك بتغريدة لها أنها تتعرض للتحرش بالكلام، وتشعر أنه مثل شبح يطاردها في كل مكان، على حد قولها.

كما تتعمد الفنانة المصرية بإثارة الجدل بين الحين والآخر بنشرها لصور ومقاطع فيديو شبه عارية وتظهر أجزاء كبيرة من جسدها، في محاولة منها لجذب الجماهير نحوها أكثر حتى لو بالتعري، بعد أن خفت نجمها بمرور الزمن.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك