رانيا يوسف
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“شاهد” رانيا يوسف “مدمنة التعري” تستفز متابعيها بالاستحمام عارية في أحضان الطبيعة!

كتب وطن
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أثارت الفنانة المصرية الجدل مجدداً، بنشرها صورا مثيرة لها ظهرت فيها عارية بآخر لها وهي تستحم في أحد البحيرات المائية.

 

وظهرت رانيا يوسف بالصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، ورصدتها “وطن”، وهي عارية من الأعلى تماماً داخل بركة الماء لم تحدد موقعها، وتنظر للكاميرا وتبتسم.

 

 

وأثارت الصور غضب كبير من قبل المتابعين، الذين رأوا أن ما تفعله رانيا يوسف يتناقض مع موقفها السابق من موضوع التحرش الذي تتعرض له عبر مواقع التواصل، معتبرين أنها هي من تجلب هذا الأمر لنفسها بنشرها لمثل هذه الصور.

 

 

 

 

فيما رد عليها أحد المغردين ساخراً: “أهلا بملكة الإغراء المصرية، تسمحي أتحرش بيكي بدون زعل؟”.

 

 

وكانت الفنانة المصرية رانيا يوسف أثارت الجدل في وقت سابق بكشفها عن تعرضها للتحرش اللفظي خلال حساباتها على مواقع التواصل، كما طالبت بقانون رادع لمواجهة تلك الظاهرة، موجهة رسالة للفتيات بضرورة الإبلاغ الفوري حال التعرض لذلك.

 

وأوضحت يوسف آنذاك بتغريدة لها أنها تتعرض للتحرش بالكلام، وتشعر أنه مثل شبح يطاردها في كل مكان، على حد قولها.

 

كما تتعمد الفنانة المصرية بإثارة الجدل بين الحين والآخر بنشرها لصور ومقاطع فيديو شبه عارية وتظهر أجزاء كبيرة من جسدها، في محاولة منها لجذب الجماهير نحوها أكثر حتى لو بالتعري، بعد أن خفت نجمها بمرور الزمن.

 

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