“شاهد” انتقما لأختهما مما فعله معها .. السبب الحقيقي لاعتداء شابين كويتيين على وافد مصري

قال مواطن كويتي إن سبب اعتداء شابين كويتيين على وافد مصري بالضرب في في محل للألعاب بمتجر في منطقة الفحيحيل بالكويت هو تحرّشه بأختهما .

وقال المواطن الكويتي في مقطع فيديو انتشر بمواقع التواصل ورصدته “وطن” إنه الشابين ضربا المصري لأنه تحرش بأختهما، مشيراً إلى أن الفتاة اشتكت لأشقائها من قيام الوافد بالتحرش بها، وهو ما دفعهما للإنتقام لها وتصوير ذلك.

فيديو لمواطن كويتي يوضح أن سبب الاعتداء على المقيم المصري الذي تعرض للضرب في احد المحلات ب #الكويت هو #التحرش بأخت الشباب .. ! https://t.co/hWdztdNYW2 pic.twitter.com/kK5Vpdu0b8 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 6, 2020

وظهر خلال فيديو الحادثة شابين كويتيين، وهما يعتديان بالضرب المبرح على شاب يحمل الجنسية المصرية يعمل في أحد محلات الألعاب الإلكترونية في منطقة الفحيحيل، وذلك بعد أن أجرى حوارا قصيرا معهم، ليفاجأ بالضرب دون توقف.

من جهتها، قالت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج إن الفيديو الذي جرى تداوله للواقعة مجتزأ و لا يشمل كل تفاصيل الحادث الذي وقع فيه اشتباك بين أطراف الواقعة عقب التعدي.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تم إلقاء القبض على الشابين الكويتيين بعد الحادثة وهما قيد الاحتجاز والتحقيق بالمخفر.

وأضافت الوزارة أن الواقعة تعود إلى شجار نشب بشأن منتجات في محل لعب أطفال انتهت ”بالاعتذار للمواطن المصري“.حسب قولها

واختتم البيان بأنه احتراما لطلب المواطن المصري فلن يتم الإعلان عن تفاصيل البيانات الخاصة به.

"الهجرة" تؤكد: الفيديو المتداول عن الاعتداء على شاب مصري بالكويت "مجتزأ ولا يشمل كافة التفاصيل""الهجرة": الواقعة انتهت… Gepostet von ‎Egyptian Ministry of Emigration – وزارة الهجرة المصرية‎ am Sonntag, 6. September 2020

وأعادت الحادثة إلى الأذهان، واقعة الاعتداء على شاب مصري يعمل “كاشير” في جمعية صباح الأحمد، من قبل مواطن كويتي، مما جعل النيابة العامة في مصر تستنفر وتصدر بيانا أكدت خلاله أن إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام تتابع تحقيقات واقعة التعدي.