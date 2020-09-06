“شاهد” الكويتية دلال المسلم صاحبة فيديو “البكيني” تعود لإثارة الجدل وتكشف سر عدم زواجها

أثارت المحامية الكويتية دلال المسلم خلال حوار إعلامي حديث لها مع موقع “القبس” الالكتروني، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحديثها حول موضوع الزواج بالنسبة للرجل والمرأة في المجتمع الكويتي.

وقالت المحامية الكويتية خلال حديثها الذي رصدته (وطن): “الرجل العازب المجتمع ما يحط عليه اللوم، خلص عازب ما يبي يتزوج، كيفه حر الله يرزق بنت الحلال، أما البنية توصل 25 سنة ما تزوجت، هذه بكل مناسبة تنسأل، ليش ما تزوجتي للآن”.

المحامية دلال المسلم: قررت ألاّ أتزوج ! pic.twitter.com/K9o4AVbFKp — المجلس (@Almajlliss) September 6, 2020

وتابعت: ” البرمجة للمرأة أنها بدون زواج كائن ناقص، كان لازم تنتهي، انا امرأة غير متزوجة وانا اخترت إني لا أتزوج، وهذا اختيار”.

وأضافت: “انا كل منظومة الزواج ما تنفعني، لأني عندي قدر من المسئولية وقدر من احترامي لذاتي واحترامي للمجتمع أنني ما دخلت علاقة أسرية وأنجبت أبناء ظلمتهم معي”.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث المحامية المسلم، واختلفوا فيما بينهم بين مؤيد ومعارض لطبيعة “الأفكار” التي تبثها في المجتمع، على حد قولهم.

انا عمري 33 سنه واقولكم الي يفكر بهالطريقه هذا انسان مسكين وتافهه وسخيف ترا المجتمع مثل القطار راح يدوسك ويكمل سواء تزوجت ولا ماتزوجت لكن انا انصحكم تزوجوا احسن بمليون مره من العزوبيه — ابو حمد (@peregrina_Q8) September 6, 2020

انا معاج بنقطة وحده وهي انه مو الزواج اللي يكمل المرأه بس

بالفطره المرأه تحب أن تكون أم

تحب تكون لها أسره خاصه فيها .. كيان خاص يمثلها

كلام الاكتفاء بالذات كلنا نقوله وماكو احد ماوده بالهدوء والعزله بس وقت معين وقصير بعد.. اما اني ابقى طول عمري وحيده هذي انصحج عيدي النظر فيها — 🕊💕 ‏أنــا الهوى (@a_skq8) September 6, 2020

يعني اييب طفل عشان احساسي بالوحدة؟ هل هذا منطق؟ ما ننكر انه الاحساس بالامومه شي حلو وممكن اغلب البنات يبون يحسون فيه ..بس لازم نفهم انه هذا انسان احنا يايبينه عالدنيا مو على كيفنا نييبه عشان نشبع عواطفنا وبس.. ولا لانها فطرة وخلصنا وهاذي الحياة — sh (@shweegaan_) September 6, 2020

وفي ذلك قال أحدهم معلقاً: “هذي منو وشتبي بالضبط ؟؟ خلاص ماتبين تزوجين كيفج شي راجع لج بس تفكيرج العقيم لا تقعدين تنشرينه بالمجتمع .. وبعدين شنو الزواج منظومة ؟ الزواج سنه الحياة ، والمال والبنون زينه الحياة الدنيا .. شنو اجيب عيال واظلمهم .. مو قد المسؤولية لا تتزوجين وفكينا ما حد درى عنج ترى”.

هذي منو وشتبي بالضبط ؟؟ خلاص ماتبين تزوجين كيفج شي راجع لج بس تفكيرج العقيم لا تقعدين تنشرينه بالمجتمع .. وبعدين شنو الزواج منظومه ؟ الزواج سنه الحياة ، والمال والبنون زينه الحياة الدنيا .. شنو اجيب عيال واظلمهم .. مو قد المسؤوليه لاتزوجين وفكينا محد درى عنج ترى ! — ﮼وسطى (@_amsii_) September 6, 2020

أما آخرين فاعتبروا أنها لم تتحدث بشيء خارج حرياتها، وهي لم تتجاوز القانون ولا الأدب بمثل هذه الأفكار التي تحملها.

وغرد معلق ثان: “كمية الجهل وعدم الوعي بالمنشن مو معقول! على الأقل لو مو عاجبتك لا هي ولا كلامها لا تفج الفيديو وريح بالك او غصب عنك تتقبل رأيها وتنطم افهموا إن كلنا نختلف بالتفكير وبكل شيء مو كلنا نفس بعض، تقبلوا آراء غيركم ملينا”.

وسبق أن أثارت دلال المسلم موجة جدل واسعة في يوليو الماضي، عبر مطالبتها بالسماح للكويتيات بارتداء “البكيني” على الشواطئ كما الرجال.

حيث تحدثت في فيديو حينها عن ضرورة أن تلزم المؤسسات الحكومية الكويتية الرجال بارتداء “الشورت” احتراما للذوق العام، مؤكدة على أنه من التناقض أن يظهر الرجل بالمايوه على البحر وتراه النساء.

وطالبت المسلم بمنع المايوه أيضا على الشباب، وذلك في أعقاب حملات أمنية موسعة قامت بها حكومة بلادها، واعتراضا على مقترح قانون تقدم به 3 نواب في البرلمان الكويتي، يقضي بتشديد الرقابة على الشواطئ والجزر، وتطبيق القانون على المخالفين.

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