دلال المسلم
دلال المسلم
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“شاهد” الكويتية دلال المسلم صاحبة فيديو “البكيني” تعود لإثارة الجدل وتكشف سر عدم زواجها

كتب وطن
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أثارت المحامية الكويتية خلال حوار إعلامي حديث لها مع موقع “القبس” الالكتروني، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحديثها حول موضوع الزواج بالنسبة للرجل والمرأة في المجتمع الكويتي.

 

وقالت المحامية الكويتية خلال حديثها الذي رصدته (وطن): “الرجل العازب المجتمع ما يحط عليه اللوم، خلص عازب ما يبي يتزوج، كيفه حر الله يرزق بنت الحلال، أما البنية توصل 25 سنة ما تزوجت، هذه بكل مناسبة تنسأل، ليش ما تزوجتي للآن”.

 

 

وتابعت: ” البرمجة للمرأة أنها بدون زواج كائن ناقص، كان لازم تنتهي، انا امرأة غير متزوجة وانا اخترت إني لا أتزوج، وهذا اختيار”.

 

وأضافت: “انا كل منظومة الزواج ما تنفعني، لأني عندي قدر من المسئولية وقدر من احترامي لذاتي واحترامي للمجتمع أنني ما دخلت علاقة أسرية وأنجبت أبناء ظلمتهم معي”.

 

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث المحامية المسلم، واختلفوا فيما بينهم بين مؤيد ومعارض لطبيعة “الأفكار” التي تبثها في المجتمع، على حد قولهم.

 

 

 

 

وفي ذلك قال أحدهم معلقاً: “هذي منو وشتبي بالضبط ؟؟ خلاص ماتبين تزوجين كيفج شي راجع لج بس تفكيرج العقيم لا تقعدين تنشرينه بالمجتمع .. وبعدين شنو الزواج منظومة ؟ الزواج سنه الحياة ، والمال والبنون زينه الحياة الدنيا .. شنو اجيب عيال واظلمهم .. مو قد المسؤولية لا تتزوجين وفكينا ما حد درى عنج ترى”.

 

 

أما آخرين فاعتبروا أنها لم تتحدث بشيء خارج حرياتها، وهي لم تتجاوز القانون ولا الأدب بمثل هذه الأفكار التي تحملها.

 

وغرد معلق ثان: “كمية الجهل وعدم الوعي بالمنشن مو معقول! على الأقل لو مو عاجبتك لا هي ولا كلامها لا تفج الفيديو وريح بالك او غصب عنك تتقبل رأيها وتنطم افهموا إن كلنا نختلف بالتفكير وبكل شيء مو كلنا نفس بعض، تقبلوا آراء غيركم ملينا”.

 

وسبق أن أثارت دلال المسلم موجة جدل واسعة في يوليو الماضي، عبر مطالبتها بالسماح للكويتيات بارتداء “البكيني” على الشواطئ كما الرجال.

 

 

حيث تحدثت في فيديو حينها عن ضرورة أن تلزم المؤسسات الحكومية الكويتية الرجال بارتداء “الشورت” احتراما للذوق العام، مؤكدة على أنه من التناقض أن يظهر الرجل بالمايوه على البحر وتراه النساء.

 

وطالبت المسلم بمنع المايوه أيضا على الشباب، وذلك في أعقاب حملات أمنية موسعة قامت بها حكومة بلادها، واعتراضا على مقترح قانون تقدم به 3 نواب في البرلمان الكويتي، يقضي بتشديد الرقابة على الشواطئ والجزر، وتطبيق القانون على المخالفين.

 

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