سفارة الكويت بعُمان تحذر مواطنيها بالسلطنة من هذا الأمر في بيان هام تنفيذا لقرار السلطان هيثم بن طارق

حذرت السفارة الكويتية في سلطنة عمان مواطنيها هناك الذين يمتلكون أراض أو عقارات في عدد من المواقع بالسلطنة، من استمرار تملك هذه الأراض أو العقارات وضرورة التصرف بها بنقل ملكيتها بالطرق القانونية لمواطن عماني في موعد أقصاه 19 نوفمبر المقبل.

وأوضحت السفارة الكويتية في السلطنة ببيان صحفي، اليوم الأحد، أن ذلك يأتي تنفيذا لقرار السلطان هيثم بن طارق الذي أصدره بمرسوم سلطاني يقضي بحظر تملك غير المواطنين العمانيين للأراضي والعقارات في تلك المواقع.

وبحسب ما نقلته صحيفة “الراي” الكويتية، فإن السفارة أضافت ببيانها أن المواقع التي يحظر تملك غير العمانيين فيها للأراضي والعقارات هي:

1- محافظة مسندم – البريمي – الظاهرة – الوسطى – ظفار (عدا صلالة).

2- ولاية لوى – شناص – مصيره.

3- الجبل الأخضر – جبل شمس – وأي جبال أخرى لها أهمية استراتيجية تحددها الجهات المختصة.

4-الجزر.

5-الحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والثقافة.

6-الأراضي الزراعية في جميع أنحاء السلطنة.

7-المواقع القريبة من القصور والجهات الأمنية والعسكرية التي تحددها الجهات المختصة.

هذا ولفتت السفارة إلى أنه يمكن للمواطنين الكويتيين تمديد المهلة لمدة سنة واحدة فقط بعد موافقة وزارة الإسكان العمانية من خلال الاستمارة الإلكترونية المتوافرة بموقع الوزارة.

وأعربت السفارة الكويتية في مسقط عن استعدادها لتلقي اتصالات المواطنين في حال وجود أي استفسارات أو طلب مساعدة.

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