حتى الإسرائيليين مستغربين من الانبطاح الخليجي.. كاتبة إسرائيلية تتحدث عن “بالون” السديس التجريبي أمام الكعبة!

سخر المعارض الإماراتي، عبدالله الطويل، من المساعي الحثيثة للسعودية للتطبيع مع إسرائيل، مستشهداً بتصريحات كاتبة إسرائيلية تفاجأت من تصريحات خطيب الحرم المكي عبدالرحمن السديس.

وقال الطويل في تغريدة رصدتها “وطن”، “شمريت مائير كاتبة إسرائيلية قالت إن السعوديين أطلقوا بالوناً تجريبيًا بحجم منطاد للتطبيع على شكل خطبة جمعة لإمام المسجد في مكة المكرمة، يتحدث فيها بشكل إيجابي عن اليهود ويعطي أمثلة (انتقائية) على ذلك من حياة الرسول، وكل هذا أمام الكعبة”.

وأضاف الطويل، في تغريدته” الصهاينة أنفسهم متعجبين من الإنبطاح لهم”.

#شمريت_مائير؛ كاتبة #اسرائيلية:

أطلق السعوديون بالونًا تجريبيًا بحجم منطاد للتطبيع على شكل خطبة جمعة لإمام المسجد في مكة المكرمة، يتحدث فيها بشكل إيجابي عن اليهود ويعطي أمثلة (انتقائية) على ذلك من حياة الرسول، وكل هذا أمام الكعبة.#الصهاينة أنفسهم متعجبين من الإنبطاح لهم! — عبدالله الطويل (@BotawilAbdullah) September 6, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة المعارض الإماراتي، معبرين عن سخريتهم من الحالة التي وصلت إليها دول الخليج العربي من مساعي التطبيع مع إسرائيل على حساب القضية الفلسطينية.

ليس بغريب ينعق من بيت الله الحرام بما كذبه به رب العالمين وتدحض كذبه ونعيقه سنة خير خلق الله أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين من يستغفل ومن يريد أن يقنع وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

( تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي ) أو كما قال (ص) … — Al_solgaan (@solgaan) September 6, 2020

مثل هؤلاء (العلماء) إن جاز لنا التعبير أن نطلق عليهم هذا المصطلح .. هم #علماء_السلاطين يستمعون إلى ما يَقولون .. ويطيعونهم حينما يَدعون .. وينفذون ما يَأمرون ..

هم غير ناصحون ولا مؤتمنون .. هم غير مخلصين ولا صادقين بل متملقين وزائفين .. ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم. — #المهلب_بن_أبي_صفرة (@flashkey) September 6, 2020

خطاب التودُّد يملأه التملق — حسن العجمي (@Great_Omani_Emp) September 6, 2020

يبدوا بان اليهود سيجدون الخليج مقدم لهم ع طبق من ذهب — 💙ورود قابوس💙 (@wroodUMALI) September 6, 2020

للاسف عندما يتحدث السديس ومن نحا نحوه عن اليهود يظهرهم بصورة وديعة وكأن النبي عليه السلام امضى حياته ب صداقة و ود معهم واما المخالفين بالرأي والمعارض فهم خوارج وكفرة ومارقين — Majed🕋f-Als (@Majed_F_Als73) September 6, 2020

السديس حافظ لكتاب الله؛لا يتجاوز فهمه و حفظه للقرآن حنجرته! منبطح بامتياز عليه من الله ما يستحق. — العماني أصيل (@Qhp8EsZDVIH3NvN) September 6, 2020

وفي تلميحاتٍ صريحة تمهّد للتطبيع مع إسرائيل على غرار الإمارات، أثار خطيب الحرم المكي عبدالرحمن السديس جدلاً واسعاً في خطبته الجمعة.

وقال السديس في خطبته التي جرت دون مصلين في الحرم: “إن من التنبيهات المفيدة في الفهم السليم لعقيدة الولاء والبراء، والمعاملات الفردية والعلاقات الدولية” معرجا بعد ذلك على قصص تتعلق بتعامل النبي مع اليهود.

ولفت إلى أن درع النبي كانت مرهونة عند يهودي، وأنه شاطر يهود خيبر الزروع.

والسديس، صاحب التصريح المثير للجدل على هامش مؤتمر نظمته رابطة العالم الإسلامي في نيويورك، بأنّ السعودية والولايات المتحدة قطبا هذا العالم ويقودانه إلى الأمن والاستقرار.

كما دعا السديس للرئيس الأمريكي والملك السعودي بالتوفيق في خطواتهما، لما يقدمانه للعالم والإنسانية، وفق تعبيره.

ويصر مسؤولون أمريكيون وفق معطيات قد تكون بحوزتهم على أن إقامة علاقات طبيعية بين السعودية وإسرائيل أمر حتمي بعد اتفاق الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما في 13 أغسطس/آب.

ولم يصدر عن السعودية أي موقف رسمي حتى بعد أيام من إعلان اتفاق الإمارات وإسرائيل على التطبيع وترحيب رسمي من دول عدة بالمنطقة، مثل البحرين وسلطنة عمان والأردن ومصر، مقابل انتقادات من السلطة الفلسطينية المعنية بالسلام أولا ودول أخرى مثل الجزائر والمغرب وتونس وغيرها من الدول التي أكدت على حقوق الشعب الفلسطيني دون أن توجه انتقادات مباشرة للإمارات.

وفي وقت سابق، أعلنت السعودية السماح لجميع الرحلات الجوية المتجهة من وإلى الإمارات، بالمرور عبر أجواء المملكة، لتشمل بذلك الرحلات بين تل أبيب وأبو ظبي، وحلقتها في هذا التوّجه البحرين.

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