السديس يمهد للتطبيع من على منبر الحرم المكي
السديس يمهد للتطبيع من على منبر الحرم المكي
الهدهد

حتى الإسرائيليين مستغربين من الانبطاح الخليجي.. كاتبة إسرائيلية تتحدث عن “بالون” السديس التجريبي أمام الكعبة!

كتب وطن
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سخر المعارض الإماراتي، ، من المساعي الحثيثة للسعودية للتطبيع مع إسرائيل، مستشهداً بتصريحات كاتبة إسرائيلية تفاجأت من تصريحات خطيب الحرم المكي .

 

وقال الطويل في تغريدة رصدتها “وطن”، “شمريت مائير كاتبة إسرائيلية قالت إن السعوديين أطلقوا بالوناً تجريبيًا بحجم منطاد للتطبيع على شكل خطبة جمعة لإمام المسجد في مكة المكرمة، يتحدث فيها بشكل إيجابي عن اليهود ويعطي أمثلة (انتقائية) على ذلك من حياة الرسول، وكل هذا أمام الكعبة”.

 

وأضاف الطويل، في تغريدته” الصهاينة أنفسهم متعجبين من الإنبطاح لهم”.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة المعارض الإماراتي، معبرين عن سخريتهم من الحالة التي وصلت إليها دول الخليج العربي من مساعي مع إسرائيل على حساب القضية الفلسطينية.

 

وفي تلميحاتٍ صريحة تمهّد للتطبيع مع إسرائيل على غرار الإمارات، أثار خطيب الحرم المكي عبدالرحمن السديس جدلاً واسعاً في خطبته الجمعة.

 

وقال السديس في خطبته التي جرت دون مصلين في الحرم: “إن من التنبيهات المفيدة في الفهم السليم لعقيدة الولاء والبراء، والمعاملات الفردية والعلاقات الدولية” معرجا بعد ذلك على قصص تتعلق بتعامل النبي مع اليهود.

 

ولفت إلى أن درع النبي كانت مرهونة عند يهودي، وأنه شاطر يهود خيبر الزروع.

 

والسديس، صاحب التصريح المثير للجدل على هامش مؤتمر نظمته رابطة العالم الإسلامي في نيويورك، بأنّ والولايات المتحدة قطبا هذا العالم ويقودانه إلى الأمن والاستقرار.

 

كما دعا السديس للرئيس الأمريكي والملك السعودي بالتوفيق في خطواتهما، لما يقدمانه للعالم والإنسانية، وفق تعبيره.

 

ويصر مسؤولون أمريكيون وفق معطيات قد تكون بحوزتهم على أن إقامة علاقات طبيعية بين السعودية وإسرائيل أمر حتمي بعد اتفاق الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما في 13 أغسطس/آب.

 

ولم يصدر عن السعودية أي موقف رسمي حتى بعد أيام من إعلان اتفاق الإمارات وإسرائيل على التطبيع وترحيب رسمي من دول عدة بالمنطقة، مثل البحرين وسلطنة عمان والأردن ومصر، مقابل انتقادات من السلطة الفلسطينية المعنية بالسلام أولا ودول أخرى مثل الجزائر والمغرب وتونس وغيرها من الدول التي أكدت على حقوق الشعب الفلسطيني دون أن توجه انتقادات مباشرة للإمارات.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السعودية السماح لجميع الرحلات الجوية المتجهة من وإلى الإمارات، بالمرور عبر أجواء المملكة، لتشمل بذلك الرحلات بين تل أبيب وأبو ظبي، وحلقتها في هذا التوّجه البحرين.

 

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