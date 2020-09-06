فواز اللعبون
فواز اللعبون
الهدهد

“هل ما يحدث عقاب سماوي”.. كاتب سعودي “عنصري” يثير غضب نساء المملكة بعدما ألصق لهن هذه التهمة!

كتب وطن
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فجر الكاتب السعودي موجة غضب بين السعوديات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتغريداته التي هاجمهن بها، واتهمهن بأنهن سبب الفقر في المملكة.

 

وكتب “اللعبون” عبر حسابه على تويتر تغريدة رصدتها “وطن”، قال فيها: “ألا تلحظون أن فقر العالم ازداد بعد أن توظفت النساء.. العالم الآن كله قروض وأقساط على كاهل الرجل والمرأة، وكانت البركات تملأ البيوت رغم قلة الدخل، ورغم أن مصدره الرئيس هو الرجل!”.

 

وتابع: “هل ما يحدث عقاب سماوي على مخالفتنا سنن الطبيعة؟.. ملحوظة تحتمل الصواب والخطأ، ولا تحتمل الانفعال”.

 

وقال “اللعبون” في تغريدة أخرى: “ألحظ أيضًا أن كثيراً من الأسر التي يتوظف فيها الزوجان غارقة في الديون والتطلعات والخلافات، أما الأسر التي يعمل فيها الزوج فقط فيغلب عليها الاستقرار والاكتفاء والطمأنينة”.

 

ودشن الناشطون هاشتاج ، والتي كشف خلالها النساء اللواتي كُن يُتابعنه، بأنه قام بحظرهن، وحظر أي امرأة تُطالب باستقلالية المرأة مادياً، وطالبوه بعدم الحديث عن شأن لا يخصه، وأن يبقى في كتاباته وشعره، ولا يحق له أن يتهم المرأة بأنها سبب الفقر، خاصة أن تشهد منذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز الحُكم، مشاكل اقتصادية واجتماعية أثرت سلباً على المواطنين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورد “اللعبون” على الحملة بتغريدة قال فيها: “أتحظرون رجلًا يقول للنسويات: اعتزي بهويتك، وأَحبي وطنك، وأطيعي ولي أمرك،واحترمي أسرتك، وافخري بأنوثتك، وقوّمي سلوكك، وطهري لسانك، ولا تتمني مزايا غيرك، واستوعبي أن الرجل مختلف عنك اختلاف طبيعة لا اختلاف تفاضل! عمومًا احظروه، له رب كريم، وأحباب كثر”.

 

 

وتابع بتغريدة أخرى: “‏أراد النسويون والنسويات حظر حسابي، فأكرمني الله بخيرة المتابعين والمتابعات، هذا غير احتشاد المنصفين والمنصفات في الدفاع والدعم. ‏وربي إني فخور بكم، وعاجز عن شكركم أسأل الله أن يسعدكم، وأن يَهدي النسويين والنسويات إلى سواء السبيل.

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