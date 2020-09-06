“هل ما يحدث عقاب سماوي”.. كاتب سعودي “عنصري” يثير غضب نساء المملكة بعدما ألصق لهن هذه التهمة!

فجر الكاتب السعودي فواز اللعبون موجة غضب بين النساء السعوديات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتغريداته التي هاجمهن بها، واتهمهن بأنهن سبب الفقر في المملكة.

وكتب “اللعبون” عبر حسابه على تويتر تغريدة رصدتها “وطن”، قال فيها: “ألا تلحظون أن فقر العالم ازداد بعد أن توظفت النساء.. العالم الآن كله قروض وأقساط على كاهل الرجل والمرأة، وكانت البركات تملأ البيوت رغم قلة الدخل، ورغم أن مصدره الرئيس هو الرجل!”.

ألا تلحظون أن فقر العالم ازداد بعد أن توظفت النساء؟!

العالم الآن كله قروض وأقساط على كاهل الرجل والمرأة، وكانت البركات تملأ البيوت رغم قلة الدخل، ورغم أن مصدره الرئيس هو الرجل!

هل ما يحدث عقاب سماوي على مخالفتنا سنن الطبيعة؟

*ملحوظة تحتمل الصواب والخطأ، ولا تحتمل الانفعال.😡

😊💐 — فواز اللعبون 🇸🇦 (@fawaz_dr) September 3, 2020

وتابع: “هل ما يحدث عقاب سماوي على مخالفتنا سنن الطبيعة؟.. ملحوظة تحتمل الصواب والخطأ، ولا تحتمل الانفعال”.

وقال “اللعبون” في تغريدة أخرى: “ألحظ أيضًا أن كثيراً من الأسر التي يتوظف فيها الزوجان غارقة في الديون والتطلعات والخلافات، أما الأسر التي يعمل فيها الزوج فقط فيغلب عليها الاستقرار والاكتفاء والطمأنينة”.

ألحظ أيضاً أن كثيراً من الأسر التي يتوظف فيها الزوجان غارقة في الديون والتطلعات والخلافات، أما الأسر التي يعمل فيها الزوج فقط فيغلب عليها الاستقرار والاكتفاء والطمأنينة.

ملحوظات قدموس هذا الصباح ستجلب له ولكم الصداع. 🤒🤯 — فواز اللعبون 🇸🇦 (@fawaz_dr) September 3, 2020

ودشن الناشطون هاشتاج #حملة_تبليك_فواز_اللعبون، والتي كشف خلالها النساء اللواتي كُن يُتابعنه، بأنه قام بحظرهن، وحظر أي امرأة تُطالب باستقلالية المرأة مادياً، وطالبوه بعدم الحديث عن شأن لا يخصه، وأن يبقى في كتاباته وشعره، ولا يحق له أن يتهم المرأة بأنها سبب الفقر، خاصة أن السعودية تشهد منذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز الحُكم، مشاكل اقتصادية واجتماعية أثرت سلباً على المواطنين.

#حمله_تبليك_فواز_اللعبون

هذا الانسان لا يستحق المتابعه أصلاً 👎🏿👎🏿 — arabicoffee (@arabicoffee1) September 6, 2020

#حمله_تبليك_فواز_اللعبون

البيت مثل الفلك يدور بانتظام اذا غابت عنه المرأة بأي شكل من الاشكال يحدث خلل في جميع المستويات بمقدار مدة الغياب

كم هي عظيمه هذه المرأة . — هدد 💙💛 (@mam_2040) September 6, 2020

من قالك تكتب بهذا الخصوص منت باحث في علم الاجتماع خليك في تخصصك #حمله_تبليك_فواز_اللعبون — Wajd— (@jojo010w) September 6, 2020

#حمله_تبليك_فواز_اللعبون تقريباً قبل شهر الاستاذ الفاضل عمل لي بلوك والسبب أني خاطبته بنفس اسلوبه لكن للأسف اصحاب الفكر الرجعي والزمن الحجري جاهلون حتى لو كانو ذو مكانة علمية عالية مؤسف✨ pic.twitter.com/jKUlelPkIh — .ShEimi (@shEimii7) September 5, 2020

#حمله_تبليك_فواز_اللعبون الله يعين المعلمات اللي يشرحون شعره وهو يشوف وظايفهم سبب للفقر 🤣🤣🤣 — Hassan (@h_h_umw) September 5, 2020

مايحتاج تبلكوه ، هو مسوي بلوك لأغلب متابعيه. #حمله_تبليك_فواز_اللعبون — VIP (@VIPM002) September 5, 2020

#حمله_تبليك_فواز_اللعبون

أفضل وصف له ( الشاعر الجبان ) يشن قلمه على النساء ويبلكهم كي لا يسمع رأيهن فيما كتب.

لا نامت أعين الجبناء. — فرح (@ittmoon) September 5, 2020

ورد “اللعبون” على الحملة بتغريدة قال فيها: “أتحظرون رجلًا يقول للنسويات: اعتزي بهويتك، وأَحبي وطنك، وأطيعي ولي أمرك،واحترمي أسرتك، وافخري بأنوثتك، وقوّمي سلوكك، وطهري لسانك، ولا تتمني مزايا غيرك، واستوعبي أن الرجل مختلف عنك اختلاف طبيعة لا اختلاف تفاضل! عمومًا احظروه، له رب كريم، وأحباب كثر”.

#حملة_تبليك_فواز_اللعبون

أتحظرون رجلا يقول للنسويات:

اعتزي بهويتك، وأَحبي وطنك، وأطيعي ولي أمرك، واحترمي أسرتك، وافخري بأنوثتك، وقوّمي سلوكك، وطهري لسانك، ولا تتمني مزايا غيرك، واستوعبي أن الرجل مختلف عنك اختلاف طبيعة لا اختلاف تفاضل!😭 عموما احظروه، له رب كريم، وأحباب كثر.

😊💐 — فواز اللعبون 🇸🇦 (@fawaz_dr) September 5, 2020

وتابع بتغريدة أخرى: “‏أراد النسويون والنسويات حظر حسابي، فأكرمني الله بخيرة المتابعين والمتابعات، هذا غير احتشاد المنصفين والمنصفات في الدفاع والدعم. ‏وربي إني فخور بكم، وعاجز عن شكركم أسأل الله أن يسعدكم، وأن يَهدي النسويين والنسويات إلى سواء السبيل.

#حملة_تبليك_فواز_اللعبون#فواز_اللعبون_يمثلني أراد النسويون والنسويات حظر حسابي، فأكرمني الله بخيرة المتابعين والمتابعات، هذا غير احتشاد المنصفين والمنصفات في الدفاع والدعم.

وربي إني فخور بكم، وعاجز عن شكركم أسأل الله أن يسعدكم، وأن يَهدي النسويين والنسويات إلى سواء السبيل.

😊💐 — فواز اللعبون 🇸🇦 (@fawaz_dr) September 5, 2020

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