أروى اليمنية
أروى اليمنية
حياتنا

“مايوه يا بنت اليمن”.. “شاهد” أروى تصدم جمهورها بجرأتها غير المعهودة وهذا ما فعلته في حمام السباحة!

كتب وطن
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أثارت المطربة اليمنية أروى، جدلاً واسعاً بين جمهورها بعد انتشار فيديو لها من داخل حمام السباحة، وهي ترتدي وتتراقص على أنغام أغنية أجنبية.

 

وظهرت أروى بالفيديو المتداول والذي رصدته “وطن”، وهي داخل ، مرتدية “مايوه” عاري من الجزء الأعلى، وظهر نصفها الآخر واضحاً في الماء، وهو مالم يعتد عليه جمهورها الذي عبر عن غضبه من جرأتها غير المعهودة.

 

 

ونشرت أروى صورها بالمايوه عبر “انستجرام”، وعلقت: ” حمام السباحه، بيتهيقلي كفايه جدا الصيف لحد كده

الي هيقولي سباحه تاني او بحر او شمس او حتى يقولي ميه”.

 

 

وجاء في التعليقات الغاضبة على أروى: “لابسه مايوه يا بنت ”.

 

وذكر آخر اليمن أيضاً، وكتب: “مايوه؟ في اليمن مافي كذا”.

 

وكان من ضمن التعليقات الغاضبة: “مره وحده كذا فسختي”،  “في لبنان كل شئ جايز نسيتوا القبر وعذابه”، “كانك متاثرة بمايا دياب”.

 

وكانت أروى قد نجت بأعجوبة من تفجيرات بيروت، ونشرت عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، عددا من الفيديوهات التي التقطتها بهاتفها المحمول من موقع الانفجار، وعلقت عليها: “تصويري من سيارتي لولا القدر وصديقتي اتمسكت فيا كان ممكن كون عند الانفجار.. الحمدلله على كل شيء وأشكركم على دعواتكم واطمئنانكم علي”.

 

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