فيديو “فور دم العمانيين” لسيدة تدوس العملة ووجه السلطان قابوس بقدمها.. استنفر أجهزة الدولة وهذا مصيرها

أعلنت قيادة شرطة محافظة مسقط العمانية، إلقاءها القبض على امرأة عربية بتهمة الإساءة وازدراء العملة العمانية، وذلك بعد نشرها لمقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوضح قيامها بذلك.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي بالسلطنة تداولت مقطع فيديو يوثق ما فعلته امرأة من جنسية عربية، بوضعها لأوراق من العملة العمانية تحت أقدامها، مما فجر موجة غضب ضدها، تحركت على إثرها شرطة العاصمة العمانية للقبض عليها.

#عمان_لايف | قيادة شرطة محافظة #مسقط تُلقي القبض على امرأة عربية بتهمة الإساءة وازدراء العملة العمانية بعد نشرها لمقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوضح اقترافها لذلك، وتُستكمل بحقها الإجراءت القانونية pic.twitter.com/fbJ1c6zdsw — شبكة عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) September 5, 2020

وقالت شرطة محافظة مسقط خلال تغريدة عبر صفحتها بموقع تويتر: ” قيادة شرطة محافظة مسقط تُلقي القبض على امرأة عربية بتهمة الإساءة وازدراء العملة العمانية بعد نشرها لمقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوضح اقترافها لذلك، وتُستكمل بحقها الاجراءات القانونية.

قيادة شرطة محافظة مسقط تُلقي القبض على امرأة عربية بتهمة الإساءة وازدراء العملة العمانية بعد نشرها لمقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوضح اقترافها لذلك، وتُستكمل بحقها الإجراءت القانونية. #شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) September 5, 2020

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع، معبرين عن استياءهم من فعلة المرأة بالمقطع، خاصة بإهانتها السلطان الراحل قابوس والدوس على وجه السلطان المطبوع فوق العملة، وإهانتها بهذا الشكل للوطن العماني.

القهر الاكبر صورة السلطان قابوس 💔💔 هذا يجرحني اكثر من قيمة العملة واستفزاز اهانتها #ما_أمزح استغرب بلد عايش فيه ليش تهين الثوابت اللى فيه 🌿 ايش تريد تثبت؟ 💔 صبر جميل يا رب https://t.co/ZtXmdtgJIj — سليمة بنت سالم العامرية (@OmanSalima) September 5, 2020

أقسم بالله دمعت عيني لما رأيت المنظر ومافعلته هذه وهي تدوس على وجه مولانا السلطان قابوس أكرمه الله وطيب ثراه ومافعلته بإزدراء العملة العُمانية متمنيا من السلطات عدم التساهل والتسامح مهما كان وضع هذه المسيئة لنا كعمانيين

نطالب منكم معاقبتها بأقصى العقوبة وهذه إهانة لا تغتفر — أ. سعيد بن عامر اللمكي – السفير (@Majan2S) September 5, 2020

الفيديو فاضح ويمس العمله العمانيه

دول العالم تجرم هذا الفعل

ما بقى غير …. يلعبن بالفلوس ويحطن العمله تحت كراعينهن. — mosheer7 (@almosheer2020) September 5, 2020

فيما علق أحد المغردين على المقطع وقال: “أتمنى سؤالها من أين لك هذا، عشان تمسكوا الخروف اللي عطاها كل هالفلوس تقريبا 20ألف أو أكثر ع حسب اللي المبلغ اللي طلع ف الفيديو”.

أتمنى سؤالها من أين لك هذا 🙊 عشان تمسكوا الخروف اللي عطاها كل هالفلوس تقريبا 20ألف أو أكثر ع حسب اللي المبلغ اللي طلع ف الفيديو ! pic.twitter.com/tyNinNOMs3 — Younis (@Yonis07065899) September 5, 2020

وقالت مغردة أخرى: ” بكيت و أنا أراها تدوس بقدمها وجه السلطان قابوس رحمه الله وتدوس عملة بلد ضحى من اجله رجال بالدم والروح، من الذي يدخل هؤلاء الشرذمة إلى بلادنا الجميلة ، كان المنظر اهانه كبيرة لنا لا تغتفر”.

كما قال ثالث: ” شي موجع أن تدوس صورة أنقى الرجال طيب الله ثراه”.

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