وافدة تدوس العملة
وافدة تدوس العملة
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فيديو “فور دم العمانيين” لسيدة تدوس العملة ووجه السلطان قابوس بقدمها.. استنفر أجهزة الدولة وهذا مصيرها

كتب وطن
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أعلنت قيادة شرطة محافظة العمانية، إلقاءها القبض على امرأة عربية بتهمة الإساءة وازدراء ، وذلك بعد نشرها لمقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوضح قيامها بذلك.

 

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي بالسلطنة تداولت مقطع فيديو يوثق ما فعلته امرأة من جنسية عربية، بوضعها لأوراق من العملة العمانية تحت أقدامها، مما فجر موجة غضب ضدها، تحركت على إثرها شرطة العاصمة العمانية للقبض عليها.

 

وقالت شرطة محافظة مسقط خلال تغريدة عبر صفحتها بموقع تويتر: ” قيادة شرطة محافظة مسقط تُلقي القبض على امرأة عربية بتهمة الإساءة وازدراء العملة العمانية بعد نشرها لمقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوضح اقترافها لذلك، وتُستكمل بحقها الاجراءات القانونية.

 

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع، معبرين عن استياءهم من فعلة المرأة بالمقطع، خاصة بإهانتها السلطان الراحل قابوس والدوس على وجه السلطان  المطبوع فوق العملة، وإهانتها بهذا الشكل للوطن العماني.

 

 

فيما علق أحد المغردين على المقطع وقال: “أتمنى سؤالها من أين لك هذا، عشان تمسكوا الخروف اللي عطاها كل هالفلوس تقريبا 20ألف أو أكثر ع حسب اللي المبلغ اللي طلع ف الفيديو”.

 

وقالت مغردة أخرى: ” بكيت و أنا أراها تدوس بقدمها وجه السلطان قابوس رحمه الله وتدوس عملة بلد ضحى من اجله رجال بالدم والروح، من الذي يدخل هؤلاء الشرذمة إلى بلادنا الجميلة ، كان المنظر اهانه كبيرة لنا لا تغتفر”.

 

كما قال ثالث: ” شي موجع أن تدوس صورة أنقى الرجال طيب الله ثراه”.

 

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