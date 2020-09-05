امانة عمان
امانة عمان
الهدهد

“شاهد” ما فعله موظف “عديم الضمير” داخل سيارة تابعة لأمانة عمان على طريق المطار يفجر غضب الأردنيين

كتب وطن
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تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي في بصورة كبيرة، مع مقطع فيديو وثق قيام سائق سيارة تتبع لأمانة عمان الكبرى، بجعل “عامل وطن” يغسل له سيارته ويمسحها وهو جالس بداخلها، تحت التكييف، بينما العامل تحت حرارة الشمس الحارقة.

 

وأظهر المقطع قيام العامل بغسل السيارة والتي ظهرت من نوع جيب دفع رباعي، في عز الظهيرة، مما أثار حفيظة المغردين عبر مواقع التواصل، الذين أكدوا بأنه ليس من مهام “عامل وطن” أن يمسح سيارة لموظف الأمانة بهذا الشكل.

 

 

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع المتداول مؤكدين بأنه لا يمكن القبول بمثل هذه الطريقة الفوقية والاستعلائية والخالية من المساواة بالتعامل مع عمال وطن.

 

وعلق أحد المغردين على المقطع وقال: ” هذا عامل وطن مش شغلته يغسل سيارة في مغسله بتغيب فيها السيارة مش بالشارع و تحت درجة حرارة ٤٢ للعلم الأمانه وقفت السائق وحولته لتحقيق لأنه اللي عمله غلط انتو س بدكم تبرروا أي غلط”

 

 

فيما قال آخر: ” قرأت رد الامانة لكن هاي النوعية هي ذاتها اللي تتسلط على بياعين البسطات والناس البسيطة المشكلة تلاقيه خنانه ما يسوي ملات اذنه بزاق ومع ذلك مفكر حاله اشي كثير”.

 

 

ومن ناحيتها أدانت أمانة عمان الكبرى في تصريح لها تصرف الموظف التابع لها، وأعلنت بأنه تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة مع الموظف الذي ظهر في المقطع.

 

 

واشارت الأمانة إلى أنه تمت إحالته للتحقيق، مؤكدة على أن التصرف الذي صدر منه كان تصرفاً شخصياً، لا يعبر عن سياسة الأمانة على الإطلاق.

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