“شاهد” ما فعله موظف “عديم الضمير” داخل سيارة تابعة لأمانة عمان على طريق المطار يفجر غضب الأردنيين

تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بصورة كبيرة، مع مقطع فيديو وثق قيام سائق سيارة تتبع لأمانة عمان الكبرى، بجعل “عامل وطن” يغسل له سيارته ويمسحها وهو جالس بداخلها، تحت التكييف، بينما العامل تحت حرارة الشمس الحارقة.

وأظهر المقطع قيام العامل بغسل السيارة والتي ظهرت من نوع جيب دفع رباعي، في عز الظهيرة، مما أثار حفيظة المغردين عبر مواقع التواصل، الذين أكدوا بأنه ليس من مهام “عامل وطن” أن يمسح سيارة لموظف الأمانة بهذا الشكل.

فيديو لعامل وطن يغسل سياره تابعه لامانه عمان @GAMtweets

على طريق المطار وبداخلها موظف عالمكيف !! pic.twitter.com/3YAinVrGgq — mutaz alrbehat (@meezo_86) September 5, 2020

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع المتداول مؤكدين بأنه لا يمكن القبول بمثل هذه الطريقة الفوقية والاستعلائية والخالية من المساواة بالتعامل مع عمال وطن.

وعلق أحد المغردين على المقطع وقال: ” هذا عامل وطن مش شغلته يغسل سيارة في مغسله بتغيب فيها السيارة مش بالشارع و تحت درجة حرارة ٤٢ للعلم الأمانه وقفت السائق وحولته لتحقيق لأنه اللي عمله غلط انتو س بدكم تبرروا أي غلط”

هاظ عامل وطن مش شغلته يغسل سياره في مغسله بتغيب فيها السياره مش بالشارع و تحت درجة حراره ٤٢ للعلم الامانه وقفت السائق وحولته لتحقيق لانه الي عمله غلط انتوا بس بدكم تبرروا اي غلط — mutaz alrbehat (@meezo_86) September 5, 2020

فيما قال آخر: ” قرأت رد الامانة لكن هاي النوعية هي ذاتها اللي تتسلط على بياعين البسطات والناس البسيطة المشكلة تلاقيه خنانه ما يسوي ملات اذنه بزاق ومع ذلك مفكر حاله اشي كثير”.

قرأت رد الامانة لكن هاي النوعية هي ذاتها اللي تتسلط على بياعين البسطات والناس البسيطة

المشكلة تلاقيه خنانه ما يسوي ملات اذنه بزاق ومع ذلك مفكر حاله اشي كثير. — Sultan Majali (@majalisultan1) September 5, 2020

ومن ناحيتها أدانت أمانة عمان الكبرى في تصريح لها تصرف الموظف التابع لها، وأعلنت بأنه تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة مع الموظف الذي ظهر في المقطع.

اشارة الى الفيديو المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي والذي يظهر فيه عامل وطن يقوم بغسل بكب والسائق في داخله على أحد الطرق في عمان

تؤكد #أمانة_عمان بانها قامت باتخاذ الإجراءات الإدارية مع الموظف من خلال تشكيل لجنة تحقيق مع السائق وايقافه عن العمل

وان هذا التصرف فردي وغير مقبول — أمانة عمّان الكُبرى (@GAMtweets) September 5, 2020

واشارت الأمانة إلى أنه تمت إحالته للتحقيق، مؤكدة على أن التصرف الذي صدر منه كان تصرفاً شخصياً، لا يعبر عن سياسة الأمانة على الإطلاق.

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