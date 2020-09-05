تعليق ناري من عقيد أردني متقاعد على “هذيان” تركي الحمد بعد تغريدة “فاضية” تطاول فيها على السيادة القطرية

تصدى العقيد المتقاعد في الجيش الاردني محمد علاء الدين العناسوة، للكاتب السعودي تركي الحمد، بعد تطاوله على السيادة القطرية.

وقال الحمد في تغريدة “خبيثة” رصدتها “وطن”، ” المشكلة مع قطر ببساطة، هي أنها تريد أن تثبت لنفسها وللعالم أنها دولة.. وبس.. وخاصة مع الجارة الكبرى “.

المشكلة مع قطر ببساطة، هي أنها تريد أن تثبت لنفسها وللعالم أنها دولة..وبس..وخاصة مع الجارة الكبرى.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) September 4, 2020

ورد العناسوة على تطاول الحمد المعروف عنه تطبيله للأمير المراهق محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رداً نارياً حسب ما رصدت “وطن”، قائلاً له :” ببساطة متناهية، قطر دولة محترمة ذات سيادة مستقلة صاحبة قرارها”.

وأضاف العناسوة :” قطر لها ثقلها ووزنها وبصماتها بجميع أنحاء العالم بالمجالات السياسية والإقتصادية والرياضية وحلقت وتفوقت على كثير من الدول الإقليمية والدولية “، ملجماً تركي الحمد بالقول :” العمل يقاس في الميزان والميدان وليس بالتغريد الفاضي وهذه حقيقة لا يمكن طمسها “.

ببساطة متناهية#قطر

دولة محترمة

ذات سيادة مستقلة

صاحبة قرارها#قطر لها ثقلها ووزنها وبصماتها بجميع أنحاء العالم بالمجالات السياسية والإقتصادية والرياضية وحلقت وتفوقت على كثير من الدول الإقليمية والدولية

العمل يقاس في الميزان والميدان وليس بالتغريد الفاضي

وهذه حقيقة لا يمكن طمسها https://t.co/qsT1K2rESP — "محمد علاء الدين" العناسوه (@alaa_tallaq) September 4, 2020

وأثار تألق قطر جنون سفهاء الرياض الذي يلهثون لطلب الغفران من أمير قطر، بعد أن تأمروا عليه وحاصروا دولته في حلف قادته الرياض وأبوظبي لشيطنة الدوحة، الا أنها استطاعت ان تتجاوز هذا الحصار وتجلط ابن زايد وابن سلمان.

وفي هذا السياق أكد العميد السابق بالمخابرات القطرية “شاهين السليطي” أن قطر لم تكن ضمن برنامج جولة المستشار الأمريكي وصهر ترامب جاريد كوشنر . التي أطلقها بعد وصوله العاصمة الإماراتية على رأس أول طائرة إسرائيلية.

“السليطي” وخلال تغريدة على حسابه بتويتر رصدتها “وطن” قال ما نصّه: “#قطر لم تكن ضمن برنامج جولة جاريد كوشنر في المنطقة”

#قطر لم تكن ضمن برنامج جولة جاريد كوشنر في المنطقة !! لكن وبعد زيارته الى الرياض استمع من ولي عهد ال سعود رغبته في حل الازمة الخليجية لانها طالت وطولت ويبحث عن حل للخروج من هذه الازمة وحرب اليمن وطلب منه تنشيط وساطة امريكا والكويت pic.twitter.com/jUj1Hx6CKE — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) September 2, 2020

وتابع موضحا أن زيارة كوشنر للدوحة جاءت بإيعاز سعودي طلبا لتنشيط الوساطة: “لكن وبعد زيارته إلى الرياض استمع من ولي عهد آل سعود رغبته في حل الأزمة الخليجية لأنها طالت وطولت ويبحث عن حل للخروج من هذه الأزمة وحرب اليمن وطلب منه تنشيط وساطة أمريكا والكويت”.

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