تركي الحمد
تركي الحمد
الهدهد

تعليق ناري من عقيد أردني متقاعد على “هذيان” تركي الحمد بعد تغريدة “فاضية” تطاول فيها على السيادة القطرية

كتب وطن
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تصدى العقيد المتقاعد في الجيش الاردني ، للكاتب السعودي ، بعد تطاوله على السيادة القطرية.

 

وقال الحمد في تغريدة “خبيثة” رصدتها “وطن”، ” المشكلة مع ببساطة، هي أنها تريد أن تثبت لنفسها وللعالم أنها دولة.. وبس.. وخاصة مع الجارة الكبرى “.

 

ورد العناسوة على تطاول الحمد المعروف عنه تطبيله للأمير المراهق ولي العهد السعودي رداً نارياً حسب ما رصدت “وطن”، قائلاً له :” ببساطة متناهية، قطر دولة محترمة ذات سيادة مستقلة صاحبة قرارها”.

 

وأضاف العناسوة :” قطر لها ثقلها ووزنها وبصماتها بجميع أنحاء العالم بالمجالات السياسية والإقتصادية والرياضية وحلقت وتفوقت على كثير من الدول الإقليمية والدولية “، ملجماً تركي الحمد بالقول :”  العمل يقاس في الميزان والميدان وليس بالتغريد الفاضي وهذه حقيقة لا يمكن طمسها “.

 

وأثار تألق قطر جنون سفهاء الذي يلهثون لطلب الغفران من ، بعد أن تأمروا عليه وحاصروا دولته في حلف قادته الرياض وأبوظبي لشيطنة الدوحة، الا أنها استطاعت ان تتجاوز هذا الحصار وتجلط وابن سلمان.

 

وفي هذا السياق أكد العميد السابق بالمخابرات القطرية “شاهين السليطي” أن قطر لم تكن ضمن برنامج جولة المستشار الأمريكي وصهر ترامب جاريد كوشنر . التي أطلقها بعد وصوله العاصمة الإماراتية على رأس أول طائرة إسرائيلية.

 

“السليطي” وخلال تغريدة على حسابه بتويتر رصدتها “وطن” قال ما نصّه: “#قطر لم تكن ضمن برنامج جولة جاريد كوشنر في المنطقة”

 

وتابع موضحا أن زيارة كوشنر للدوحة جاءت بإيعاز سعودي طلبا لتنشيط الوساطة: “لكن وبعد زيارته إلى الرياض استمع من ولي عهد آل سعود رغبته في حل الأزمة الخليجية لأنها طالت وطولت ويبحث عن حل للخروج من هذه الأزمة وحرب اليمن وطلب منه تنشيط وساطة أمريكا والكويت”.

 

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