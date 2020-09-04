“شاهد” بلا مصلين .. السديس ينافق من على منبر الحرم المكي ويمهد للتطبيع مع إسرائيل!

في تلميحاتٍ صريحة تمهّد للتطبيع مع إسرائيل على غرار الإمارات، أثار خطيب الحرم المكي عبدالرحمن السديس جدلاً واسعاً في خطبته الجمعة.

وقال السديس في خطبته التي جرت دون مصلين في الحرم: “إن من التنبيهات المفيدة في الفهم السليم لعقيدة الولاء والبراء، والمعاملات الفردية والعلاقات الدولية” معرجا بعد ذلك على قصص تتعلق بتعامل النبي مع اليهود.

ولفت إلى أن درع النبي كانت مرهونة عند يهودي، وأنه شاطر يهود خيبر الزروع.

وهاجم مغردون السديس وقالوا إنّه “تجاهل أن النبي هدم حصون خيبر وطردهم عن المدينة المنورة، بسبب خيانتهم”.

بعد ألف عام عاد القرامطة! السديس ومن منبر الحرم المكي يخطب وحده بلا مصلين!

ويدعو إلى التطبيع!

ويحرض على قتل من يرفضه بدعوى الفكر الخارجي!

﴿يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله﴾! pic.twitter.com/808bNt9C5Z — أ.د. حاكم المطيري (@DrHAKEM) September 4, 2020

خطيب(قبلتنا)وحرمنا المكي يمهد للتطبيع مع مغتصبي(القبلة الأولى)..ألا تعساً لزمن غدى أطهر المنابر يمهد لأرذل أهل الأرض #تعس_عبدالدرهم pic.twitter.com/8XRPL40Ip5 — humaid alnuaimi (@humaid22) September 4, 2020

الطبلة #عبدالرحمن_السديس يلقي خطبة الجمعة هذا اليوم بالحرم الشريف للتمهيد ل #التطبيع_السعودي_الإسرائيلي دائما يُردّد آل سعود – ابعدوا الحج والحرمين عن السياسة

لكن إن كانت لهم حاجة جعلوا منابر الحرمين مُسخّرة لها pic.twitter.com/klTeI34h6Y — دبلوماسي قديم ✪ (@d_iplo) September 4, 2020

نافق #السديس ورب الكعبة، وفي صحة الصلاة خلفه نظر، إذ يلحد في الحرم، ويمهد للتطبيع والخيانة من فوق المنبر المكي الشريف. #التطبيع_خيانة pic.twitter.com/c923kk2JMM — د. محمد الصغير (@drassagheer) September 4, 2020

بعد ان افتى السديس في السياسية الشرعية والعلاقات الدولية وحسن معاملة الجيران واصحاب الديانة اليهودية( مع احترامي للديانات) ليت حكام #الامارات و #السعودية يعاملون شعوبهم وجيرانهم وبقية المسلمين كما يعاملون الديانات اليهودية والهندوسية. هكذا #الكعبة اصبحت دعاية واعلان ل #التطبيع pic.twitter.com/aA55ywcfjh — ناصر بن راشد النعيمي (@AlnuaimiNasser1) September 5, 2020

والسديس، صاحب التصريح المثير للجدل على هامش مؤتمر نظمته رابطة العالم الإسلامي في نيويورك، بأنّ السعودية والولايات المتحدة قطبا هذا العالم ويقودانه إلى الأمن والاستقرار.

كما دعا السديس للرئيس الأمريكي والملك السعودي بالتوفيق في خطواتهما، لما يقدمانه للعالم والإنسانية، وفق تعبيره.

ويصر مسؤولون أمريكيون وفق معطيات قد تكون بحوزتهم على أن إقامة علاقات طبيعية بين السعودية وإسرائيل أمر حتمي بعد اتفاق الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما في 13 أغسطس/آب.

ولم يصدر عن السعودية أي موقف رسمي حتى بعد أيام من إعلان اتفاق الإمارات وإسرائيل على التطبيع وترحيب رسمي من دول عدة بالمنطقة، مثل البحرين وسلطنة عمان والأردن ومصر، مقابل انتقادات من السلطة الفلسطينية المعنية بالسلام أولا ودول أخرى مثل الجزائر والمغرب وتونس وغيرها من الدول التي أكدت على حقوق الشعب الفلسطيني دون أن توجه انتقادات مباشرة للإمارات.

لكنّ السعودية أعلنت السماح لجميع الرحلات الجوية المتجهة من وإلى الإمارات، بالمرور عبر أجواء المملكة، لتشمل بذلك الرحلات بين تل أبيب وأبوظبي، وحلقتها في هذا التوّجه البحرين .