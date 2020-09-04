السديس يمهد للتطبيع من على منبر الحرم المكي
السديس يمهد للتطبيع من على منبر الحرم المكي
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“شاهد” بلا مصلين .. السديس ينافق من على منبر الحرم المكي ويمهد للتطبيع مع إسرائيل!

كتب وطن
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في تلميحاتٍ صريحة تمهّد للتطبيع مع على غرار ، أثار خطيب الحرم المكي جدلاً واسعاً في خطبته الجمعة.

وقال في خطبته التي جرت دون مصلين في الحرم: “إن من التنبيهات المفيدة في الفهم السليم لعقيدة الولاء والبراء، والمعاملات الفردية والعلاقات الدولية” معرجا بعد ذلك على قصص تتعلق بتعامل النبي مع .

ولفت إلى أن درع النبي كانت مرهونة عند يهودي، وأنه شاطر يهود خيبر الزروع.

وهاجم مغردون السديس وقالوا إنّه “تجاهل أن النبي هدم حصون خيبر وطردهم عن المدينة المنورة، بسبب خيانتهم”.

والسديس، صاحب التصريح المثير للجدل على هامش مؤتمر نظمته رابطة العالم الإسلامي في نيويورك، بأنّ والولايات المتحدة قطبا هذا العالم ويقودانه إلى الأمن والاستقرار.

كما دعا السديس للرئيس الأمريكي والملك السعودي بالتوفيق في خطواتهما، لما يقدمانه للعالم والإنسانية، وفق تعبيره.

ويصر مسؤولون أمريكيون وفق معطيات قد تكون بحوزتهم على أن إقامة علاقات طبيعية بين السعودية وإسرائيل أمر حتمي بعد اتفاق الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما في 13 أغسطس/آب.

ولم يصدر عن السعودية أي موقف رسمي حتى بعد أيام من إعلان اتفاق الإمارات وإسرائيل على التطبيع وترحيب رسمي من دول عدة بالمنطقة، مثل البحرين وسلطنة عمان والأردن ومصر، مقابل انتقادات من السلطة الفلسطينية المعنية بالسلام أولا ودول أخرى مثل الجزائر والمغرب وتونس وغيرها من الدول التي أكدت على حقوق الشعب الفلسطيني دون أن توجه انتقادات مباشرة للإمارات.

لكنّ السعودية أعلنت السماح لجميع الرحلات الجوية المتجهة من وإلى الإمارات، بالمرور عبر أجواء المملكة، لتشمل بذلك الرحلات بين تل أبيب وأبوظبي، وحلقتها في هذا التوّجه البحرين .

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