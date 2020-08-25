“فيصل البيدوفيلي”.. سعودي “وقح” يُحرض على التحرش بالأطفال “جيبوا راسهم بوجبة عشا وكورنيش”!

أثار نجم السوشيال ميديا السعودي فيصل البيدوفيلي، جدلاً واسعاً بين الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دعوته الصريحة إلى ممارسة العلاقات الحميمية مع المراهقين والأطفال.

وظهر فيصل بفيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن” قال فيه: “ياعيال لا تحبون نصيحة، حبوا ورعان كذه، جيب راسهم بعشا وكورنيش”.

وادعى فيصل البيدوفيلي لاحقاً بأنه يمزح، وقال: “أمزح أمزح، لاتحب إلا إخوانك وأهلك”.

ورأى الناشطون أن فيصل البيدوفيلي يُحرض على التحرش الجنسي بالأطفال، وأنه حتى لو كان يمزح، فإنه لا يجوز أن يمزح بجريمة اجتماعية جنسية يُعاقب عليها القانون.

ودشن المغردون هاشتاج #فيصل_البيدوفيلي لمُهاجمته ومُطالبة السطات بإلقاء القبض عليه وإنزال أقصى العقوبات ضده.

المشكله يافيصل انك تمزح بموضوع مثل هذا المواضيع ذي ماينمزح فيها نهائيا ومن اكبر الاغلاط انك تشوف هذا الشي مزح اتمنى انك تقرأ كلامي وتفهم انه المزح بمثل هذي المواضيع غلط كبير ماودي اقولك اتمنى تتحاسب بس كل اللي اتمناه انك تفهم غلطك #فيصل_البيدوفيلي pic.twitter.com/cvIBr74h30 — Fahad🏳️‍🌈 (@ibnelLeill) August 24, 2020

ونا اشوف المثليين يتهاوشون مع البيدوفيليين وكلهم اصلا من نفس الطينه #فيصل_البيدوفيلي pic.twitter.com/bk8hg90pJG — Nwisr🇸🇦 (@nwisr00) August 24, 2020

ويقول انه يمزح بعد ههههههه

هذي المواضيع ماينمزح فيها #فيصل_البيدوفيلي pic.twitter.com/zHeH95Dbwm — عاداتنا وتقاليدنا ♀️ (@IMtbvi3) August 24, 2020

#فيصل_البيدوفيلي هذا البيدوفيلي طالع بهويته وبكل بجاحه يحرض على اشتهاء الاطفال ويقول انه بس مزح 🥺 بسبب عدم تجريم البيدوفيليا عندنا بالسعودية المجرمين بكل اريحيه يطلعون ويصرحون بميولهم الاجرامي pic.twitter.com/H5qpHDBRIc — لونا (@godlikegaga) August 24, 2020

#فيصل_البيدوفيلي شايفين كيف يتكلم عن البيدوفيليا كانها ماده فكاهيه؟ لهدرجه وصلنا من التخلف!!! الى متى يكون في قانون يردع و يخوف هالاشكال!!! pic.twitter.com/k0sqv4hUEr — ملكه النفاق (@analifeless) August 24, 2020

#فيصل_البيدوفيلي هذا المجرم بكل وقاحه جالس يشتهي اطفال بشكل مقرف وينسب ان هالتصرفات للمثليين وعشان محد يقوم عليه قال الكلمه السريه اللي يحسب انها تغفر لجرمه وتخفي حقيقته "امزح" هذا كيف تخلونه حر!!! pic.twitter.com/egS8IuLgK2 — ً (@ksrealness) August 24, 2020

كل واحد أقذر من الثاني، الشواذ زعلانين والبيدوفليا مو مثليه؟ كلهم زق وكلهم محرمات وكلهم عليهم ذنب وكلهم تعذب بالنار بسببه وكلو زق يا أغبياء #فيصل_البيدوفيلي pic.twitter.com/5LT3kPE1Pg — لا تضيفون مالي خلق أبلك❤️ (@kpzi7) August 24, 2020

#فيصل_البيدوفيلي البيدوفيليا جريمة شنيعة ‼️ المفترض يسجّل نظامياً بعد ثُبُوت جريمته كمُتحرّش جنسي لكي لا يكون بالقرب من الاطفال في اي مكان pic.twitter.com/rGyryIQfM3 — 𝓝𝓪𝓢𝓢𝓮𝓡 ♈️ (@ReallNasser) August 24, 2020

#فيصل_البيدوفيلي الله يلعن تفكيره المريض اتمنى له ولكل شخص بيدوفيلي او يحرض للبيدوفيليا حياه تعيسه للابد pic.twitter.com/C0r5WVH7EN — ‏𝖚𝖜𝖚 (@wvunvv) August 24, 2020

وفي سياق متصل، كانت مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية قد ضجت بعدة فيديوهات لمواطن سعودي يطلب ممارسة الرذيلة مع مراهقين شباب، ويحدد مواصفاتهم علناً دون “وسيط” على حد تعبيره.

الجدير بالذكر أن مصطلح “بيدوفيليا” يُطلق على التحرش الجنسي بالأطفال أو الاعتداء الجنسي على الطفل، ويعني استخدام الطفل لإشباع الرغبات الجنسية لبالغ أو مراهق، أو يكون بين قاصرين فارق العمر بينهما فوق الخمس سنوات، والسن الفاصل المعتبر لدى غالبية دول العالم هو 18 سنة، فكل شخص تحت سن الثامنة عشر يعد قاصر، وما فوق هذا يعد مراهق. ويشمل التحرش تعريض الطفل لأي نشاط أو سلوك جنس، ويتضمن غالباً التحرش الجنسي بالطفل من قبيل ملامسته أو حمله على ملامسة المُتحرش جنسيا.

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