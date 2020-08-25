فيصل البيدوفيلي
فيصل البيدوفيلي
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“فيصل البيدوفيلي”.. سعودي “وقح” يُحرض على التحرش بالأطفال “جيبوا راسهم بوجبة عشا وكورنيش”!

كتب وطن
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أثار نجم السوشيال ميديا السعودي ، جدلاً واسعاً بين الناشطين عبر الاجتماعي، بعد دعوته الصريحة إلى ممارسة العلاقات الحميمية مع المراهقين والأطفال.

 

وظهر فيصل بفيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن” قال فيه: “ياعيال لا تحبون نصيحة، حبوا ورعان كذه، جيب راسهم بعشا وكورنيش”.

 

وادعى فيصل البيدوفيلي لاحقاً بأنه يمزح، وقال: “أمزح أمزح، لاتحب إلا إخوانك وأهلك”.

 

ورأى الناشطون أن فيصل البيدوفيلي يُحرض على التحرش الجنسي بالأطفال، وأنه حتى لو كان يمزح، فإنه لا يجوز أن يمزح بجريمة اجتماعية جنسية يُعاقب عليها القانون.

 

ودشن المغردون هاشتاج #فيصل_البيدوفيلي لمُهاجمته ومُطالبة السطات بإلقاء القبض عليه وإنزال أقصى العقوبات ضده.

 

وفي سياق متصل، كانت مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية قد ضجت بعدة فيديوهات لمواطن يطلب ممارسة الرذيلة مع مراهقين شباب، ويحدد مواصفاتهم علناً دون “وسيط” على حد تعبيره.

 

الجدير بالذكر أن مصطلح “بيدوفيليا” يُطلق على التحرش الجنسي بالأطفال أو الاعتداء الجنسي على الطفل، ويعني استخدام الطفل لإشباع الرغبات الجنسية لبالغ أو مراهق، أو يكون بين قاصرين فارق العمر بينهما فوق الخمس سنوات، والسن الفاصل المعتبر لدى غالبية دول العالم هو 18 سنة، فكل شخص تحت سن الثامنة عشر يعد قاصر، وما فوق هذا يعد مراهق. ويشمل التحرش تعريض الطفل لأي نشاط أو سلوك جنس،  ويتضمن غالباً التحرش الجنسي بالطفل من قبيل ملامسته أو حمله على ملامسة المُتحرش جنسيا.

 

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