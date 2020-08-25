ذهب وألماس وعطور نادرة.. “شاهد” عرض مقتنيات السلطان قابوس للبيع في مزاد علني يفجر غضب العمانيين

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان حالة من الجدل الواسع والغضب، جراء مقطع فيديو جرى تداوله يوثق ما قيل إنها مقتنيات خاصة تعود للسلطان الراحل قابوس بن سعيد، يتم تجهيزها لعرضها في مزاد علني للبيع.

وبحسب المقطع المتداول على نطاق واسع والذي رصدته “وطن”، تظهر زجاجات عطور ومسك وعنبر مصنوعة من الذهب والماس، وكيلوات من حطب العود الثمين، كانت مملوكة للسلطان العماني قابوس، وسيتم عرضها من أجل بيعها في مزاد علني، بحسب ما قال مصوّر المقطع في نهايته.

وتسبب المقطع بإثارة حفيظة عديد من المغردين العمانيين، الذين ساءهم أن يتم التصرف بمقتنيات سلطانهم الراحل بهذه الطريقة.

يتداول في شبكات التواصل مقطع ببيع مجموعة من عطورات تخص والدنا الراحل جلالة السلطان قابوس -طيب الله ثراه – بالمزاد ارجو معرفة الجهة المشرفة على هذا المزاد ،حسب تقديري ان مقتنيات جلالته لا يمكن بيعها بالمزاد

اما اذا كانت هدايا من جلالته رحمه الله فلايجوز استخدام اسمه في هذا المزاد pic.twitter.com/fv52vrSaTg — حمود الطوقي (@touqi_al) August 25, 2020

وشهد موقع تويتر تغريدات عديدة لعمانيين عبّروا عن استيائهم وغضبهم من ذلك التصرف الذي فيه إهانة وانتقاص من السلطان الراحل، حسب وصفهم.

للأسف، مقتنيات المرحوم جلالة السلطان قابوس طاحت في الايادي الغلط الي ما تقدّر قيمتها الحقيقية وهذا من العيب وسوء الادب للمقام السامي #أعز_الرجال_وأنقاهم

الله يرحمه ويتغمد روحه الجنة.

والله منظر مؤسف ومحزن جدا ما نراه في حق مولانا. 😔 https://t.co/BsrQBSMys5 — Ahmed Al Abri (@ahmedgalabri) August 25, 2020

وحول الأمر كتب الناشط “محمد الذهلي”: “المزادات المنتشرة مؤخراً والتي تعرض ممتلكات خاصة لسلطاننا الراحل طيب الله ثراه للبيع، كيف يُسمح لهؤلاء أن يبيعوا ممتلكات السلطان قابوس، وهل حقا هو أهداهم إياها، إذا كان الجواب نعم فهم لا يستحقون الإهداء”.

المزادات المنتشرة مؤخراً والتي تعرض ممتلكات خاصة لسلطاننا الراحل طيب الله ثراه للبيع، كيف يُسمح لهؤلاء أن يبيعوا ممتلكات السلطان قابوس؟

وهل حقاً هو من أهداهم إياها؟ إن كان الجواب نعم، فهم لا يستحقّون الإهداء، فالهدية لا تُباع.#وجهة_نظر — محمد الذهلي (@mr_mh101) August 25, 2020

فيما تساءل آخر كيف وصلت لهؤلاء مقتنيات السلطان، وكيف بهذه السهولة والجرأة تعرض؟.

أمس وصلني المقطع المنتشر فالوتساب

صراحة أسئلة كثيرة تخليك تطرحها وتحتار

كيف وصلت لهم ؟ وكيف بهذه السهولة والجرأة تُعرض ؟ — هيثم تبوك (@HaithamTabook) August 25, 2020

من جانبه علق المعلق العماني البارز خليل البلوشي غاضبا: “هل يعقل أن يتم استغلال اسم السلطان الراحل في مزاد لبيع مقتنياته من عطور وعود وساعات أهداها لبعض المقربين منه معقولة وصل الجشع عند البعض لهالدرجة”.

هل يعقل ان يتم استغلال اسم السلطان الراحل في مزاد لبيع مقتنياته من عطور وعود وساعات اهداها لبعض المقربين منه معقولة وصل الجشع عند البعض لهالدرجة ،؟ — خليل البلوشي (@khalilalbalush1) August 25, 2020

فيما آخر فقد اعتقد بأنه من الضروري بان يكون هناك رد فعل “حاسم” من قبل السلطان العمانية تجاه هذا الأمر.

أعتقد أن للجهات المسؤولة سيكون رداً حاسماً ورادعاً قوياً بهذه القضية . — مطر البريكي (@mataralbraiki) August 25, 2020

وكان السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور آل البوسعيدي، السلطان التاسع لسلطنة عمان، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والخارجية والمالية، وحاكم البنك المركزي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والحاكم الثاني عشر لأسرة بوسعيد، توفي بتاريخ 10 يناير 2020، ليخلفه السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، كحاكم للبلاد وسلطاناً لها.

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