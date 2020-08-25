حاول اغتصاب فتاة مُسلمة ثم اعتنق الاسلام ليُكفر عن ذنوبه.. “شاهد” فضيحة النجم الكوري داوود كيم!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنان ونجم اليوتيوب الكوري داوود كيم بعد محاولة اغتصابه لفتاة قيل إنها مُسلمة.

ويظهر داوود بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهو يُحاول ارتداء سرواله بعد محاولة الاغتصاب، بينما تُصور الفتاة التي تم محاولة هتك عرضها وتبكي وتقول: “استغفر الله استغفر الله لا أصدق أنه فعل ذلك بي”.

فتاة تنشر فيديو للتشهير باليوتيوبر داود كيم بعدما حاول اغتصاب بنت مسلمة وتحرش بها! pic.twitter.com/685szaYWM4 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) August 24, 2020

وبعد انتشار الفيديو، قالت الفتاة إن داوود حاول اغتصابها في غرفة نومها داخل منزلها، وأن لديها المزيد من الأدلة على ذلك، وادعت أن الشرطة في كوريا تجاهلت بلاغها ولم تحاول حتى حمايتها.

وخوفاً من أن يفقد داوود الملايين من جمهوره، قرر الخروج عن صمته وتوضيح حقيقة ماحدث.

وقال داوود بفيديو رصدته “وطن”: “هذا الفيديو كان قبل عام وشهرين، قبل أن أصبح مسلماً، في 27 يونيو الماضي كنت ثملاً وحدي في ملهى في هونقداي، وقابلت فتاتين هناك وتحدثنا وتبادلنا الرسائل، ثم أرسلت لإحداهن بأنني أريد مقابلتها، ووافقت وأرسلت لي العنوان”.

وتابع داوود: “سمحت لي بدخول المنزل لأنني كنت ثملاً وبحالة سيئة وأرادت أن تعتني بي، ودخلت لأنام على الأريكة ثم فقدت الوعي”.

وأكد داوود أن كل مايتذكره حين استيقظ وجود شخص يصرخ في وجهه ويهددونه بإبلاغ الشرطة، بينما كان يتدحرج على الدرج.

وأضاف: “كنت في حالة ذعر فهربت فوراً، وأبلغوا الشرطة التي حققت معي وأنكرت في البداية لأنني اعتقدت بأنني لم أفعل ذلك، فأنا لا أذكر، واعتقدت أنني لست سيء، ولكن بعدما سمعت كلماتهم شعرت بالذنب وبشيء خاطئ”.

وأشار داوود إلى أن الفتاة طلبت منه الاعتذار، لذا قابلها في الخامس من يوليو 2019، واعتذر وقبلت الاعتذار، فتنازلت الفتاة عن الدعوى.

واستطرد داوود: “نشرت اعتذاراً لها عبر صفحتي، وأرجوكم لا تنشروا الفيديو مرة أخرى، وحاولت أن أصبح إنساناً أفضل لذلك اعتنقت الديانة الإسلامية، أنا تبت، وأصلي كثيرا، وأعتذر لملايين المتابعين الذين يشعرون بخيبة أمل وصدمة مني”.

واعتنق النجم الكوري، كيم جاي الإسلام وأعلن عن ذلك عبر مقطع فيديو ظهر فيه وهو ينطق الشهادتين، وإختار إسما جديدا له وهو “داوود”.

وكان داوود قد أبدى إعجابه بالدين الإسلامي ونشر عدة فيديوهات على قناته بموقع اليوتيوب، يتحدث فيها عن الإسلام.

ثم فاجأ “داوود”، جمهوره بالفعل، في أوائل أكتوبر الجاري، بإعتناقه للإسلام، عبر مقطع فيديو نطق فيه الشهادتين، بالمركز الإسلامي في سيول.

و”داوود”، هو عضو فريق “TraxX”، وكان عضوا من قبل في فرقة “SM The Ballad”، كما أنه شارك في التمثيل في عدة مسرحيات ومسلسلات.

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