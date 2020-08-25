الزواج في الخليج
الزواج في الخليج
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“شاهد” باحثة اجتماعية توجه نصيحة لرجال الخليج: تزوج الثانية لتؤدب الأولى!

كتب وطن
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أثارت المستشارة الأسرية والباحثة الاجتماعية ، جدلاً واسعاً عبر الاجتماعي، بعد نصيحتها الغريبة للرجال حول علاقاتهم مع زوجاتهم وتعدد الزوجات.

 

وظهرت العبلاني في حلقة من برنامج “زوايا الزير”، على فضائية “الرسالة” وقالت: “تزوج الثانية لأنها ستؤدب الأولى، وتضبطها”.

 

وتابعت العبلاني: “تزوج الثالثة، سترضي الأولى وتعود المياه إلى مجاريها بينكما، وتؤدب بها الثانية”.

 

واستطردت العبلاني نصائحها المثيرة للجدل: “ستكون الثالثة متخوفة من الرابعة، فخذ الرابعة وستكون الدلوعة دائماً، ولكنها غالباً لا تثبت، ومن تدخل على زوج مُعدد، يجب أن تعرف ماهي الظروف التي ستواجهها بالحياة”.

 

 

 

وأثارت العبلاني غضب النساء اللواتي رأين أن كلامها لا يمثلهن، وليس بالضرورة أن يرخضن لأزواجهن لو تزوجوا الثانية، وأنهن سيطلبن الطلاق غالباً، فكتبت إحداهن: ” خذ الثانية وخل هالمستشارة تصرف عليها ، انا مدري شلون يتكلمون عن التعدد من جانب واحد ويهملون باقي الجوانب، وطبعاً هي متوقعه ان الأولى بتتعدل وترضخ وتصير سمعاً وطاعة، طيب يمكن تطلب الطلاق ويخرب بيته.. سواليف مجالس رجال والله مب برنامج”.

 

 

وكتب الطبيب النفسي عبدالله غازي: ” هذه خيانة علمية لكل مبادئ الصحة النفسية وعلم الاستشارات الأسرية والزوجية كسر الكرامة البشرية والتلاعب المدعو له في هذا المقطع لن يولد سوى الهوان والسخط عند الزوجات وإضافةً لألمهن سيتسرب أثر هذا التصرف لا محالة للابناء ويؤثر عليهم وعلى أبنائهم من بعدهم من المسؤول عن هذا المحتوى؟”.

 

 

ووصفت إحدى المغردات المحتوى بـ”التافه”، وكتبت: ” الزواج مسيرة حياة وعقود طويله لازم فيه اخلاص من كل الطرفين وتنازل وهذول ماخذين الدعوة تحدي واجبار والا الا يكسر خشمها!!! تفاااهه الله يرزقكم عقول صاحيه”.

 

واستمر الهجوم على العبلاني حتى من الرجال، رافضين اعتبار فكرة الزواج من أخرى مُجرد وسيلة لقهر المرأة التي يتعاملون معها كأنها مجرد رقم.

 

وكان عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، قد حث الشباب السعودي على تعدد الزوجات لحل مشكلة العنوسة والمطلقات، كما دعا النساء إلى إعانة أزواجهن على العدل في ذلك.

 

وقال المطلق، في حلقة سابقة من برنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”، إن “التعدد أحيانا ضرورة وأحيانا جريمة، بعض الناس لديهم قدرة على التعدد، ولدينا الآن بناتنا مطلقات وعوانس، أين يذهبن؟”.

 

ودعا المطلق النساء إلى عدم مطالبة أزواجهن بالطلاق عندما يقبل على الزواج من أخرى بل يجب منهم فرصة لرؤية إذا كانوا سيحققون العدل أم لا.

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