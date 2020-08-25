“شاهد” باحثة اجتماعية توجه نصيحة لرجال الخليج: تزوج الثانية لتؤدب الأولى!

أثارت المستشارة الأسرية والباحثة الاجتماعية هيفاء العبلاني، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نصيحتها الغريبة للرجال حول علاقاتهم مع زوجاتهم وتعدد الزوجات.

وظهرت العبلاني في حلقة من برنامج “زوايا الزير”، على فضائية “الرسالة” وقالت: “تزوج الثانية لأنها ستؤدب الأولى، وتضبطها”.

وتابعت العبلاني: “تزوج الثالثة، سترضي الأولى وتعود المياه إلى مجاريها بينكما، وتؤدب بها الثانية”.

واستطردت العبلاني نصائحها المثيرة للجدل: “ستكون الثالثة متخوفة من الرابعة، فخذ الرابعة وستكون الدلوعة دائماً، ولكنها غالباً لا تثبت، ومن تدخل على زوج مُعدد، يجب أن تعرف ماهي الظروف التي ستواجهها بالحياة”.

وأثارت العبلاني غضب النساء اللواتي رأين أن كلامها لا يمثلهن، وليس بالضرورة أن يرخضن لأزواجهن لو تزوجوا الثانية، وأنهن سيطلبن الطلاق غالباً، فكتبت إحداهن: ” خذ الثانية وخل هالمستشارة تصرف عليها ، انا مدري شلون يتكلمون عن التعدد من جانب واحد ويهملون باقي الجوانب، وطبعاً هي متوقعه ان الأولى بتتعدل وترضخ وتصير سمعاً وطاعة، طيب يمكن تطلب الطلاق ويخرب بيته.. سواليف مجالس رجال والله مب برنامج”.

خذ الثانية وخل هالمستشارة تصرف عليها انا مدري شلون يتكلمون عن التعدد من جانب واحد ويهملون باقي الجوانب وطبعاً هي متوقعه ان الأولى بتتعدل وترضخ وتصير سمعاً وطاعة، طيب يمكن تطلب الطلاق ويخرب بيته.. سواليف مجالس رجال والله مب برنامج https://t.co/7RCu0QjNWK — Mashael Almugbel (@almugbel_m) August 24, 2020

وكتب الطبيب النفسي عبدالله غازي: ” هذه خيانة علمية لكل مبادئ الصحة النفسية وعلم الاستشارات الأسرية والزوجية كسر الكرامة البشرية والتلاعب المدعو له في هذا المقطع لن يولد سوى الهوان والسخط عند الزوجات وإضافةً لألمهن سيتسرب أثر هذا التصرف لا محالة للابناء ويؤثر عليهم وعلى أبنائهم من بعدهم من المسؤول عن هذا المحتوى؟”.

هذه خيانة علمية لكل مبادئ الصحة النفسية وعلم الاستشارات الأسرية والزوجية كسر الكرامة البشرية والتلاعب المدعو له في هذا المقطع لن يولد سوى الهوان والسخط عند الزوجات وإضافةً لألمهن سيتسرب أثر هذا التصرف لا محالة للابناء ويؤثر عليهم وعلى أبنائهم من بعدهم من المسؤول عن هذا المحتوى؟ https://t.co/I34BEMmjQQ — د. عبدالله غازي (@DrAbdullahGh_) August 25, 2020

ووصفت إحدى المغردات المحتوى بـ”التافه”، وكتبت: ” الزواج مسيرة حياة وعقود طويله لازم فيه اخلاص من كل الطرفين وتنازل وهذول ماخذين الدعوة تحدي واجبار والا الا يكسر خشمها!!! تفاااهه الله يرزقكم عقول صاحيه”.

الزواج مسيرة حياة وعقود طويله لازم فيه اخلاص من كل الطرفين وتنازل وهذول ماخذين الدعوه تحدي واجبار والا الا يكسر خشمها!!! تفاااهه الله يرزقكم عقول صاحيه https://t.co/t30VfplLhl — sun (@Xii76u) August 24, 2020

واستمر الهجوم على العبلاني حتى من الرجال، رافضين اعتبار فكرة الزواج من أخرى مُجرد وسيلة لقهر المرأة التي يتعاملون معها كأنها مجرد رقم.

ومن ضحية كل هذا الجهل وقلة الوعي والهُراء والثرثرة والسُخف إلي تفوهت به في النهاية؟ كالعادة الأبناء، وكأنهم خُلقوا لأجل يتحملوا نتيجة اخطاء ذويهم ويلقنون بعضهم البعض دروس على حساب مصلحتهم https://t.co/UZv1PzDK0I — إلخ .. (@Celoptra_) August 24, 2020

كيف قدر يطلع الكلام من إمرأة تقول عن نفسها كذا! حتى هو منصدم منها 😩 https://t.co/fKXqanMddb — wonran (@wonran4) August 24, 2020

حتى تعرفوا أن التعدد عندهم لا يهدف للتكافل الإجتماعي ولايهمهم فيه عدل بل هو وسيلة لقهر الزوجة والانتقام منها..

يستخدمونه كسلاح يشهرونه في وجوه زوجاتهم كلما برز خلاف بينهم لقهرهن، سيفًا يشهره الرجل في وجه المرأة تأديبا لترضخ لمطالبه..

التعدد شهوة ذكورية هدفها معاقبة الزوجة لا غير https://t.co/drkwmYkMdz — سارة رزيق (@Sarah_RezigS) August 24, 2020

ياساتر هذي من حطها مستشاره ؟!

حتى المذيع يقول بنات الناس مو لعبه 😂 https://t.co/bnptoQpROj — راكان (@Rakan_54z) August 24, 2020

بعيداً عن خرابيطها ولكن صدقت في آخر جملة المرأة غالباً ماتقبل معدد الا بس ظروف حكمتها وجبرتها على الزواج منه ، وهو كذلك مع اني ضد التعدد لأسباب كثيرة الا انه من حقوقه اذا عنده اسباب وظروفه . https://t.co/5BohewGgVe — محمّد (@iam_moh504) August 24, 2020

صحيح يا “مُستشارة”

لان الزواج لعبة… "مين يفوز على الثاني" غريب المخ البشري إذا تبرمج على شغلة،

يضع الحُجج حتى وان كانت ضد نفسه. Really!!! https://t.co/Dr6Eq2P4Jx — محمد سال | Mohammed Sal (@MoaSalem) August 24, 2020

مستشارة أسرية من المجاري https://t.co/SuFPPwXQ2r — أيار | Ayar (@Ayar2030) August 25, 2020

ماعندها كرامة الرجل اللي مستفيد من هالألاعيب قاعد يعلمها انه ما يصير وهي المتضررة من هذا كله تقول الا ، يارب ارحمني لا اموت قهر هذي شلون مستشارة ؟ https://t.co/YtG4lkB5zX — عبدالعزيز بن أحمد (@azizfeelsblue) August 25, 2020

حتى الادمي يحاول يرقع بالكلام مافيه فايدة عقل معتوه متعود مايمشي الا بالعقاب والتأديب! https://t.co/hBE12P0qNi — دندن (@dina_9d) August 24, 2020

هذي مستشارة أسرية ولا مدمرة أسرية 😐 https://t.co/VeUdyo3MhJ — زعترة (@t8_qlo) August 24, 2020

يتعاملون مع النساء كأرقام مجرد عدد بين مجموعة، ليس هناك قيمة لمشاعرها أو كيانها أو إنسانيتها هي "شيء" كبقية الأشياء التي يمكن استبدالها عندما نشعر بالملل منها. المخيف أن يصدر هالكلام من امرأة ترى بنات جنسها مجرد أشياء! https://t.co/Ngp9gAY3cj — إيجوريا (@egoria_) August 24, 2020

وكان عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء السعودية المستشار في الديوان الملكي، قد حث الشباب السعودي على تعدد الزوجات لحل مشكلة العنوسة والمطلقات، كما دعا النساء إلى إعانة أزواجهن على العدل في ذلك.

وقال المطلق، في حلقة سابقة من برنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”، إن “التعدد أحيانا ضرورة وأحيانا جريمة، بعض الناس لديهم قدرة على التعدد، ولدينا الآن بناتنا مطلقات وعوانس، أين يذهبن؟”.

ودعا المطلق النساء إلى عدم مطالبة أزواجهن بالطلاق عندما يقبل على الزواج من أخرى بل يجب منهم فرصة لرؤية إذا كانوا سيحققون العدل أم لا.

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