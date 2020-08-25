خالد الزعتر دأب على مهاجمة سياسة سلطنة عمان
خالد الزعتر دأب على مهاجمة سياسة سلطنة عمان
الهدهد

التغريدة التي تفضح “بن فقيحان” .. الكاتب السعودي خالد الزعتر: محمد بن زايد “عاهرة”!

كتب وطن
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اعاد نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي نشر تغريدة سابقة للكاتب السعودي وصف فيها من يُطبّع مع إسرائيل بـ”العاهرة”.

وقال “الزعتر” في تغريدته تلك: “من يحتضن ويتحدث عن العروبة، مثل العاهرة عندما تتحدث عن الشرف”.

ورآى مغردون ان “الزعتر” في موقفه هذا يصف ولي عهد أبوظبي بـ”العاهرة”، بعد إعلان مع إسرائيل.

وسخر حساب “الزناد العماني” من “الزعتر” بقوله: “دائما مرتزقة ⁧#ابوظبي⁩ يشتمون معازيبهم ب (المقدم) يقول عن معزبه (عا هره)”.

وتحدّى “معاذ العبري” الكاتب السعودي ان يتجرّأ ويعيد تغريد تغريدته.

وشاركه الرأي “فيصل الجنيبي”.

لكنّ موقف “الزعتر” تغيّر اليوم بعد التطبيع الإماراتي-الإسرائيلي، وبات يُطبّل لـ”بن زايد”، معتبراً أنه “يصنع الإنجازات ويكتب تاريخ المنطقة من جديد”، وفي ذات الوقت هاجم المغردين القطريين والعمانيين.

ويخصص خالد الزعتر جلّ تغريداته في تويتر للتطاول على سلطنة عمان ودولة ، مقابل التطبيل لحكام أبوظبي والرياض.

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