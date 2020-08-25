التغريدة التي تفضح “بن فقيحان” .. الكاتب السعودي خالد الزعتر: محمد بن زايد “عاهرة”!

اعاد نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي نشر تغريدة سابقة للكاتب السعودي خالد الزعتر وصف فيها من يُطبّع مع إسرائيل بـ”العاهرة”.

وقال “الزعتر” في تغريدته تلك: “من يحتضن نتنياهو ويتحدث عن العروبة، مثل العاهرة عندما تتحدث عن الشرف”.

ورآى مغردون ان “الزعتر” في موقفه هذا يصف ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بـ”العاهرة”، بعد إعلان الإمارات التطبيع مع إسرائيل.

وسخر حساب “الزناد العماني” من “الزعتر” بقوله: “دائما مرتزقة ⁧#ابوظبي⁩ يشتمون معازيبهم ب (المقدم) يقول عن معزبه (عا هره)”.

وتحدّى “معاذ العبري” الكاتب السعودي ان يتجرّأ ويعيد تغريد تغريدته.

اتحداه يعيد تغريدها🤣 — 🇴🇲مُـعاذ العبري 𓆃 (@maath_95) August 23, 2020

وشاركه الرأي “فيصل الجنيبي”.

دارت عليهم الدوائر ولو فيه خير بن فقيحان يغرد بهذا الكلام مرة ثانية🤣 — فيصل الجنيبي (@Faisal_OMAN_20) August 24, 2020

لكنّ موقف “الزعتر” تغيّر اليوم بعد التطبيع الإماراتي-الإسرائيلي، وبات يُطبّل لـ”بن زايد”، معتبراً أنه “يصنع الإنجازات ويكتب تاريخ المنطقة من جديد”، وفي ذات الوقت هاجم المغردين القطريين والعمانيين.

الإمارات تصنع الإنجازات وتكتب تاريخ المنطقة من جديد ، والذباب الإلكتروني التابع لـ #قطر و #سلطنة_عمان يجيدون اللطم ،، — خالد الزعتر (@khzaatar) August 24, 2020

ويخصص خالد الزعتر جلّ تغريداته في تويتر للتطاول على سلطنة عمان ودولة قطر، مقابل التطبيل لحكام أبوظبي والرياض.