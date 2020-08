وسط ذهول النادل.. “شاهد” ماذا فعل بطلا العالم في الملاكمة “تايسون” و”جاك” بمقهى أمريكي

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا نشره بطل العالم في الملاكمة “بادو جاك”، يظهر فيه أثناء تأديته صلاة المسلمين في أحد المقاهي الأمريكية.

وعلق جاك، وفق ما رصدت “وطن”، على الفيديو بالقول: “أُصلي جنبًا إلى جنب مع أخوي المسلميْن، مايك تايسون وعامر عبدالله.. الحمد لله”، فيما ظهر نادل المقهى مبدياً اندهاشه واعجابه بما يقوم به البطلان.

وتفاعل مغردون مع المقطع المنشور، وعبروا عن فرحتهم من المشهد، إلى جانب دعاء آخرين لهم.

Mike Tyson & Badou Jack praying. God Almighty gives guidance to all those who seek it. He forgives your sins without the need to confess to human beings. https://t.co/qCi6Us3GbA — Shaykh Faheem (@ShaykhFaheem1) August 23, 2020

Iron mike might not be the best muslim but still humble enough to pray to the lord who made him https://t.co/UsRjgG5YMp — mofo booty (@MoFoBooty) August 23, 2020

Wow this is beautiful

So mike been Muslim its never a fake new….#Ahamdoulillah https://t.co/Bbz1Xfx6n4 — madison (@SaballyMadi) August 23, 2020

Wow this is beautiful

So mike been Muslim its never a fake new….#Ahamdoulillah https://t.co/Bbz1Xfx6n4 — madison (@SaballyMadi) August 23, 2020

وولد جاك لأب غامبي وأم سويدية، ونشأ على دين أبيه الإسلام ولا يزال ملتزمًا به حتى يومنا هذا، ويقيم جاك الآن في لاس فيغاس بولاية نيفادا جنوب غربي الولايات المتحدة.

أما الملاكم الأمريكي مايك تايسون الملقب بالرجل الحديدي، فقد أعلن إسلامه، من قبل بعد دخوله السجن في إحدى القضايا، حيث وجد في خلوة السجن فرصة لمراجعة حياته حتى قرر اعتناق الإسلام ليعلن إسلامه ويسمى نفسه “مالك”.

أما عامر عبدالله المحسيري بطل العالم للكيك بوكسنغ، فهو من أصل أردني، وعُرف في أمريكا بوضع صوت الآذان ومقاطع لآيات من القرآن الكريم أثناء دخوله أرض المباراة وهو الأمر الذي يجعل الجمهور يصمت احتراما وتقديرا لنداء الإسلام ولصوت الذكر الحكيم، وفق تصريحات سابقة له.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

https://www.youtube.com/c/WatanComNews/