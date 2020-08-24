تايسون يصلي
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وسط ذهول النادل.. “شاهد” ماذا فعل بطلا العالم في الملاكمة “تايسون” و”جاك” بمقهى أمريكي

كتب وطن
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أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا نشره بطل العالم في الملاكمة “بادو ”، يظهر فيه أثناء تأديته صلاة المسلمين في أحد المقاهي الأمريكية.

 

وعلق جاك، وفق ما رصدت “وطن”، على الفيديو بالقول: “أُصلي جنبًا إلى جنب مع أخوي المسلميْن، وعامر عبدالله.. الحمد لله”، فيما ظهر نادل المقهى مبدياً اندهاشه واعجابه بما يقوم به البطلان.

 

وتفاعل مغردون مع المقطع المنشور، وعبروا عن فرحتهم من المشهد، إلى جانب دعاء آخرين لهم.

 

وولد جاك لأب غامبي وأم سويدية، ونشأ على دين أبيه ولا يزال ملتزمًا به حتى يومنا هذا، ويقيم جاك الآن في لاس فيغاس بولاية نيفادا جنوب غربي الولايات المتحدة.

 

أما الملاكم الأمريكي مايك الملقب بالرجل الحديدي، فقد أعلن إسلامه، من قبل بعد دخوله السجن في إحدى القضايا، حيث وجد في خلوة السجن فرصة لمراجعة حياته حتى قرر اعتناق الإسلام ليعلن إسلامه ويسمى نفسه “مالك”.

 

أما بطل العالم للكيك بوكسنغ، فهو من أصل أردني، وعُرف في بوضع صوت الآذان ومقاطع لآيات من أثناء دخوله أرض المباراة وهو الأمر الذي يجعل الجمهور يصمت احتراما وتقديرا لنداء الإسلام ولصوت الذكر الحكيم، وفق تصريحات سابقة له.

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