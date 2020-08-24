آيا صوفيا
آيا صوفيا
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“فيديو” مؤثر من داخل مسجد آيا صوفيا الذي شيطن ذباب الرياض وأبوظبي أردوغان بسببه ونصره مفتي عُمان

كتب وطن
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تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع مقطع فيديو مؤث،  يوثق قيام شاب معاق يركب قدمين اصطناعيتين بالصلاة داخل الكبير باسطنبول، والذي أثار قرار إعادته لمسجد مؤخرا موجة جدل واسعة.

 

وأظهر المقطع المتداول والذي رصدته “وطن” صلاة الشاب بأريحية وهو يقف على رجليه الاصطناعيتيين وإتمامه لركعة كاملة من ركوع وسجود وقيام بعدها، مما أثار تفاعل المغردين والنشطاء، معبرين عن مشاعرهم المتضامنة مع ذلك الشاب، وإعجابهم بإيمانه وإقباله على الله رغم إصابته.

 

 

وشهد المقطع تفاعل العشرات من المغردين الذين أخذوا بالدعاء للشاب الظاهر بالمقطع، ومتمنين له دوام الصحة والقدرة على العبادة.

 

 

ومن تلك التعليقات: “الحمد لله على نعمة الإسلام، الله يعطيه القوة والصحة، يا من ترى ولا تعرف طريقاً للصلاة، تأمل وذكر فذكرى تنفع المؤمنين”.

 

 

ويعتبر مسجد آية صوفيا دار عبادة تاريخية، تقع على الضفة الأوروبية في مدينة اسطنبول، وقد استعملت كاتدرائية لبطريركية مسيحية أرثوذكسية وكاتدرائية رومانية كاثوليكية، ومسجداً عثماني، ومتحف عثماني.

 

وتم اعتباراً من يوليو عام 2020، اعادة العمل بالموقع كمسجد من قبل الرئيس التركي ، بعد إصدار حكم المحكمة الإدارية العليا بتركيا بذلك.

 

وأثار قرار أردوغان حينها جدلا واسعا فبينما أشاد ملايين المسلمين حول العالم بالقرار، هاجمه البعض في والإمارات وغيرها من الدول ذات الخصومة السياسية مع .

 

وكان أبرز رد فعل من المنطقة العربية حينها هو بيان الشيخ أحمد الخليلي، الذي أثنى على خطوة أردوغان ولاقى بيان الخليلي حينها احتفاء عربي واسع.

 

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