“شاهد” ناشط كويتي “ابن بلد” ينفجر غضباً في وجه نواب مجلس الأمة والمستشار المصري شفيق إمام وهذا ما قاله

فتح ناشط كويتي النار على أعضاء مجلس الأمة، والمستشار المصري شفيق إمام بسبب قانون الضريبة على تحويلات الوافدين.

وقال الناشط الكويتي الغاضب في فيديو رصدته “وطن” عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “إلى أعضاء مجلس الأمة الذين كانوا في اللجنة والذين قالوا إن فرض الضرائب على تحويلات الوافدين غير دستورية، أنتم لا توصلون صوت أحد، توصلون صوتكم فقط، وبالنسبة لي أنتم نائمون، وأنا كمواطن كويتي أريد إيصال صوتي”.

وتابع الناشط الكويتي: “من أين أتيتم بهذا الكلام؟ لأننا رأينا قانونيين كثيرين قالوا أنه دستوري، هل سمعتهم به من سعادة المستشار شفيق إمام؟ هو والمستشارين الوافدين في مجلس الأمة؟”.

وطالب الناشط الكويتي، أعضاء مجلس الأمة التنحي جانباً، وأضاف موجهاً حديثه لشفيق إمام: “شفيق إمام حين ظهرت في لقاء مع قناة الراي مع الدكتور ابراهيم الحمود، حين قلت له خبرتي 62 سنة، 62 سنة أخذتها في الكويت يارجل القانون، ولو كنت في مكان آخر، لم تكن لتأخذ حتى 30 سنة، لا أعلم من الأساس من أين أتوا بك؟”.

واستطرد الناشط الكويتي: “حين رد عليك الحمود بأنك لست أكاديمي، فهذا إحراج لك أمام العالم، وحين تقول للدكتور الحمود، أنك سكتت لأنه كويتي، يا أستاذ القانون يا مستشار يا محترم، القانون الكويتي لا يوجد به كويتي وغير كويتي، فهو قانون يسري على الكل يارجل القانون”.

وانتقد الناشط الكويتي تصرف إمام أثناء اللقاء الذي عُقد قبل عام، وقال: “حين تأتي وتتكلم وتصفع زند الحمود، وتقول له أن ينتظر، الدكتور كان محترم معك، ولو كنت مكانه لأخذت حقي منك بالقانون”.

وختم الناشط الكويتي متوعداً: “يا شفيق إمام أنت والوافدين في المجلس وجودكم غير دستوري، ولكن لا أعلم لماذا الأعضاء يريدونك، وبكل الأحوال الانتخابات قادمة وكل هذه الملفات سنكشفها، لأن الشعب انخدع بالكثير منكم”.

وكان مجلس الأمة قد وافق على إقرار قانون ضريبة “تحويلات الوافدين” قبل عامين، إلا أن رفض الحكومة جمد القانون فى جدول أعمال مجلس الأمة.

ويهدف المقترح إلى إيجاد مصادر جديدة للدخل، وذلك بفرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين، بحيث تكون بمثابة رسما مقابل ما تقدمه الدولة من خدمات ومرافق وصحة وتعليم.

وبررت الحكومة رفضها آنذاك للإقتراحات المقدمة لشبهة وجود مخالفة لأحكام الدستور من خلال التفرقة والتمييز فى نص الضريبة على فئة محددة، وهى فئة الوافدين فى الدولة.

وترى وزارة المالية بالكويت أن مثل هذه الإجراءات يجب أن تكون ضمن أطر منهجية تأخذ فى الإعتبار نظرة شمولية للإصلاح المالي والاقتصادي.

الجدير بالذكر أن شفيق إمام من مستشاري مجلس الأمة منذ عام 1992 وقد استعانت به التأمينات الاجتماعية وبعض الجهات الحكومية الأخرى مثل وزير المالية الحالي والوزراء السابقين، وكذلك الهيئة العامة للاستثمار للعمل لديهم مستشاراً بناءً على موافقة سابقة من مجلس الأمة وقد عاد الآن إلى مجلس الأمة.

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