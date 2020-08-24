الطفل المصري سعيد إبراهيم سعيد
الطفل المصري سعيد إبراهيم سعيد
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“ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء”.. “شاهد” طفل مصري “معجزة” وموهبة خارقة خاصة بالقرآن الكريم

كتب وطن
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بصوت شجيّ وبذاكرة حديدية، يستحضر الطفل المصري ، من محافظة كفر الشيخ شمالي ، آيات من عقله تماماً، وكأنه يفتح مصحفاً أمام عينيه في ظاهرة لاقت إعجابا وتفاعلا واسعا من قبل النشطاء.

 

واللافت أنه فضلا عن إتقان الطفل المصري “سعيد” الكريم كاملا، فإنه يحفظ فوق ذلك مواضع الآيات ونهاياتها، بأرقام الصفحات والأجزاء، فحين يُذكر له رقم الصفحة يتعرف عليها ويتلوها بشكل متقن، إذ يعمل عقله بطريقة تشبه الفهرس والدليل.

 

#معجزة القرآن – طفل مصري أسرع من الكمبيوتر في معرفة أرقام و مواضع الآيات والسور [[من داخل إستوديو الحناجر الذهبية]]

#معجزة القرآن – طفل مصري أسرع من الكمبيوتر في معرفة أرقام و مواضع الآيات والسور [[من داخل إستوديو الحناجر الذهبية]]

Gepostet von ‎الحناجر الذهبيه‎ am Samstag, 15. August 2020

 

ويدرس سعيد في الصف الثاني الإعدادي، ومتفوق في دراسته أيضاً، وحصل على الدرجات النهائية في جميع المواد الدراسية في المدرسة.

 

معجزة القرآن

حفظ القرآن حتى طبعت صفحاته في مخيلته.. طفل يستحضر مواضع الآيات في المصحف

Gepostet von ‎الجزيرة – مصر‎ am Sonntag, 23. August 2020

 

وتم اكتشاف القارئ الصغير من خلال قناة “الحناجر الذهبية” المتخصصة في بث أشهر الأصوات المصرية العذبة لمشاهير قراء مصر.

 

وتقوم قناة “الحناجر الذهبية” باكتشاف الأصوات الجديدة والمواهب الصغيرة في تلاوة القرآن الكريم وفي الإنشاد والابتهال الديني.

 

وتبث القناة الفضائية تلاوات نادرة لمشايخ القراء المصريين من بينهم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ علي محمود والشيخ ممد صديق المنشاوي، والشيخ محمود علي البنا، والشهيد محمد رفعت والنقشبندي وغيرهم من القراء المشهورين والمعروفين في مصر والعالم الإسلامي.

 

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