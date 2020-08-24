“ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء”.. “شاهد” طفل مصري “معجزة” وموهبة خارقة خاصة بالقرآن الكريم

بصوت شجيّ وبذاكرة حديدية، يستحضر الطفل المصري سعيد إبراهيم سعيد، من محافظة كفر الشيخ شمالي مصر، آيات القرآن الكريم من عقله تماماً، وكأنه يفتح مصحفاً أمام عينيه في ظاهرة لاقت إعجابا وتفاعلا واسعا من قبل النشطاء.

واللافت أنه فضلا عن إتقان الطفل المصري “سعيد” حفظ القرآن الكريم كاملا، فإنه يحفظ فوق ذلك مواضع الآيات ونهاياتها، بأرقام الصفحات والأجزاء، فحين يُذكر له رقم الصفحة يتعرف عليها ويتلوها بشكل متقن، إذ يعمل عقله بطريقة تشبه الفهرس والدليل.

ويدرس سعيد في الصف الثاني الإعدادي، ومتفوق في دراسته أيضاً، وحصل على الدرجات النهائية في جميع المواد الدراسية في المدرسة.

معجزة القرآن حفظ القرآن حتى طبعت صفحاته في مخيلته.. طفل يستحضر مواضع الآيات في المصحف Gepostet von ‎الجزيرة – مصر‎ am Sonntag, 23. August 2020

وتم اكتشاف القارئ الصغير من خلال قناة “الحناجر الذهبية” المتخصصة في بث أشهر الأصوات المصرية العذبة لمشاهير قراء مصر.

وتقوم قناة “الحناجر الذهبية” باكتشاف الأصوات الجديدة والمواهب الصغيرة في تلاوة القرآن الكريم وفي الإنشاد والابتهال الديني.

وتبث القناة الفضائية تلاوات نادرة لمشايخ القراء المصريين من بينهم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ علي محمود والشيخ ممد صديق المنشاوي، والشيخ محمود علي البنا، والشهيد محمد رفعت والنقشبندي وغيرهم من القراء المشهورين والمعروفين في مصر والعالم الإسلامي.

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