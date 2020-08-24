“حليمة وفوز ودانة ظروفهم صعبة”.. النيابة تصدم “مشاهير” الكويت المتهمين في قضية غسيل الأموال بقرار جديد

أفادت وسائل إعلام كويتية بأن النيابة العامة في الكويت رفضت طلبات “المشاهير” المتهمين في قضية “غسيل الأموال” التي أثارت جدلا واسعا، والتي قدموها عبر محاموهم قبل أسبوعين.

وبحسب صفحة “تفتيش الكويت” بتويتر فإنه تم رفض جميع طلبات المشاهير المتهمين بغسل الأموال بالسماح لهم بسحب مبلغ مالي شهري من حساباتهم البنكية للمأكل والمشرب والملبس وغيرها.

النيابة العامة : رفضت طلبات المشاهيرالمتهمين بغسل الاموال بالسماح لهم بسحب مبلغ مالي شهري من حساباتهم البنكيه pic.twitter.com/AeKkhufzNM — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) August 24, 2020

وكان المشاهير المتهمين وعلى رأسهم الفاشينستات اللائي انتشرت أسمائهم مؤخرا، قد تقدموا بهذه الطلبات للنيابة قبل أسبوعين.

وشغلت قضية غسيل الأموال المتهم فيها عدد من مشاهير السوشيال ميديا في الكويت، الكثير عبر منصات التواصل الإجتماعي، بسبب قائمة وإجراءات جديدة تم إتخاذها من قبل النيابة الكويتية.

وبدأت القصة في بداية شهر يوليو الماضي، عندما فجرت النيابة العامة الكويتية مفاجأة بإعلان تورط عدد من مشاهير السوشيال ميديا في غسل مئات الملايين من الدولارات، بعد تحقيقات استغرقت أشهر على خلفية تضخم أرصدتهم البنكية، وعرفت القضية بـ«غسل أموال مشاهير الكويت».

القائمة التي تم الإعلان عنها أول مرة، كانت تضم 12 من المشاهير، بجانب عدد من شركاتهم المشاركين بها، منهم «يعقوب بوشهري،فوز الفهد، دانة الطويرش، مشاري بو يابس، حليمة بولند، عبدالوهاب العيسى، فرح الهادي، جمال النجادة، شفاء الخراز».

وجاءت القرارات ضدهم تتمثل في منعهم من السفر في انتظار صدور قرار الضبط والإحضار لبدء مقاضاتهم، فضلا عن التحفظ على أموالهم وتجميد أرصدتهم في البنوك.

وجاء إعلان وزارة الداخلية الكويتية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين تويتر، في منتصف شهر يوليو الماضي، إنه تم إلقاء القبض على شبكة تجري عمليات غسل أموال، وذلك بناء على تحريات استمرت أشهر وركزت على تتبع تحركاتهم داخل مناطق عدة في الدولة.

وأضافت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني: «بعد اكتمال التحريات اللازمة تم مداهمة موقع إقامة الرأس المدبر للشبكة الواقع في أحد الشاليهات بمنطقة بنيدر، و4 مواقع أخرى يستخدمها المتهم».

وسبق أن كشفت جريدة “القبس” الكويتية في تقرير لها أن الجهات الرقابية الكويتية ترصد 30 من المشاهير وفحصت الحسابات البنكية لبعضهم، حيث تأكد وصول أموال خارجية ضخمة جدّاً إليهم، زعموا أنهم حصلوا عليها نظير إعلانات، موضحا أن العدد الإجمالي للبلاغات ضد المشاهير وصل إلى 20 .

عقب تلك الخطوة قررت النيابة العامة الكويتية حجز جميع اليخوت والمركبات والدراجات المائية التي يملكها المشاهير المتهمون في القضية، وطالبت وزارة المواصلات بمنع تصرفهم أو وكلائهم فيها، وعدم القيام بأي تعاملات لدى الوزارة سواء بيع أو إهداء.

صحيفة القبس الكويتية نقلت عن مصدر مطلع إن بين البلاغات الجديدة 6 ضد مشاهير جدد، وصلت للنيابة الأسبوع الماضي، إضافة إلى بلاغات أخرى ضد شركات، ووافدين تضخّمت أرصدتهم أيضاً، كاشفة أن من أبرز المبلغ عنهم الفنان عبدالله الجاسر «عبودكا»، والفاشينيستا عهود العنزي، ونظيرتها سندس القطان.

ووصل عدد البلاغات الموجهة إلى النيابة العامة بشأن قضية غسيل الأموال، إلى أكثر من 40 بلاغًا، منها بلاغات ضد مشاهير وشركات ووافدين، أدرجت أسماؤهم ضمن قائمة المتهمين بالقضية.

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