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بعد ظهورها بدون مكياج.. “شاهد” أحلام تعود لإثارة الجدل بكشفها عن “بداية الطريق” وأول ألف ريال

كتب وطن
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عادت الفنانة الإماراتية الشامسي، لإثارة الجدل من جديد بنشر تاريخ حياتها في إصرار منها على أنها مكافحة شقت طريقها بصعوبة، بينما يرى النشطاء عكس ذلك وأن طريق التمثيل والغناء هو طريق “الأموال بدون تعب” مقابل التعري وإثارة الجدل.

 

وفي هذا السياق كشفت الفنانة أحلام، عن بعض المحطات في بداية مشوارها بالحياة، وقالت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وفق ما رصدته (وطن) ردا على احدى متابعيها قائلة: “صحيح أنا بدأت العمل في مدرسة إبتدائي كمدرسة بـألف ريال”

 

 

وتابعت:”وكنت أعول أسرتي مع إخواتي وهذه كانت البداية، براڤو عليكي والمسئولية تبدأ من الصفر.. اسمحوا مروري”.

 

واثارت تغريدة أحلام جدلا واسعا بين متابعيها الذين أشار بعضهم إلى أخطائها الإملائية الكثيرة بالكتابة، مستنكرين كيف كانت معلمة كما تقول وهي تخطئ مثل هذه الأخطاء.

 

 

 

 

وكانت أحلام قد أثارت جدلا واسعا في أبريل الماضي عندما ظهرت بملابس المنزل ومن غرفة نومها على ما يبدو، وعلى غير عادتها بدون مكياج أو مكياج خفيف جدا لتتحدث عن كورونا وقالت:”حبيت أني أسوي هذا الهاشتاغ وأسميه ساعة 0.. هدفي الأول منه أنه نحن نوصل بوطننا االحبيب إلى صفر حالة معاناة أو مصابة بالكورونا.”

 

وتابعت:”أتمنى كلكم تشاركون في هذا الهاشتاغ لنثبت للعالم أننا قدر المسؤولية وفوق التوقعات”.

 

كما كتبت في تعليقها الذي أرفقته مع مقطع الفيديو متملقة حكام الإمارات كعادتها: “لنثبت للعالم أجمع أننا على قدر المسؤولية وفوق كل التوقعات وتحت أوامر قادتنا سمعاً وطاعة وهدفنا كلنا أن نصل بوطننا الحبيب إلى صفر حاله مصابة بفايروس كورونا.. فلنبدأ بسم الله”.

 

ويشار إلى أنه في مارس الماضي وصفت الفنانة الإماراتية أحلام شخصاً قالت إنه روّج لارتدائها “كمامة” صنعت من الألماس بـ”الحقير” و”السفيه” .

 

وكان جمهور أحلام قد سخر من الخبر فور انتشاره، وأحدثت الفنانة الإماراتية ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي  بسبب كمامتها المرصعة بالالماس.

 

وقالت أحلام عبر حسابها الشخصي عبر “سناب شات” حينها: “انا جاني ملل من وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا لما شفت واحد حقير ياليتني أشوفك ما كنت أعرف اش بسويلك وحسبي الله ونعم الوكيل فيك ويارب تشوفها لأنك أنت حثاله.. وإللي ردوا عليك أيضا حثاله”.

 

وأشارت في حديثها لمروج الخبر “نعم ذهبت اشتريت الكمام مع أمك”.

 

يذكر أن أحلام طرحت أخيراً مجموعة من الأغاني التي لاقت اقبالاً واسعاً مثل ولا هنت، وقبلهما طرحت أغنية “أنا ما استغني” من كلمات منصور البلوي، ألحان .

 

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