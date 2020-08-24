“اخرسي إيناس الحنطي”.. “شاهد” سعودية “قليلة حياء” تدعو السعوديات للتبرج أكثر حتى يستطعن جذب الرجال لهن!

أثارت نجمة السوشيال ميديا السعودية إيناس الحنطي، موجة غضب بين السعوديين بعد دعوتها الفتيات إلى تخفيف التستر بالحجاب، ونزع النقاب، ليسهل تواصلهن مع الرجال الآخرين غير محارمها.

وظهرت إيناس الحنطي بفيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن”، قالت فيه: “ثقافة المجتمع الذي نعيش فيه أن المرأة كلما تسترت تبني حواجز بينها وبين من ليسوا محارم لها أو الأطراف الأخرى، وبالذات المنقبة لا يتقرب منها الرجال ليتعاطوا معها بسهولة”.

وتابعت إيناس: “كلما قل التستر قلت الحواجز، وكان التعامل أكثر سهولة وبساطة.

هذه المتبرجة الوقحة تريد بنات المسلمين مثلها أن يخففن من التستر ويخلعن النقاب ليسهل للناس التواصل معهن

هذه المتبرجة الوقحة تعدت مرحلة الحياء والخوف من الله ومن خلقه#اخرسي_إيناس_الحنطي pic.twitter.com/5J0RKSiAY6 — المستشار/ عبدالله الجريد (@jurayedabdullah) August 23, 2020

وأضافت الحنطي: “لاحظت أننا نتهم إلى النظرة، نظرة المحجبة إلى غير المحجبة، نُركز بها أكثر من اللازم، والمشكلة ليست في ذلك، ولكن في تقييمنا لنظرة الناس، من لديه ثقة في نفسه لا يهمه رأي الناس، أنا ما راح أقول ما ودنا المدح ولكن مو معناه أن سعادتي اللحظية تعتمد على اللي حولي أنا أعجبهم ولا لأ”.

#اخرسي_ايناس_الحنطي من قايل لك اننا نبيهم ياخذون ويعطون معنا لو نبي ناخذ معهم ياكثرهم يحاولون فينا وحنا منقبات بس مانعطيهم وجه

وانتي دامك مو لابسه نقاب لاتتفلسفي على كيفيك

والله مادري وشفيها من رجعت لسناب مادري تلفت الانتباه او صابها خلل في عقلها 💔😩 pic.twitter.com/fefhi6hCSi — خريجه 2017. (@yarab1102) August 24, 2020

وأثارت إيناس الحنطي غضب الناشطين الذين اتهموها بإثارة الفتنة في المجتمع ودعوة المرأة للتمرد على حجابها وسترها، فدشنوا هاشتاج #اخرسي_إيناس_الحنطي للرد عليها، فكتب المستشار عبدالله الجريد: “أستغرب من هالمتبرجة الوقحة مافيه أحد من أهلها يقولها استحي على وجهك وتستري ولا تخرجي بكامل زينتك إلا لمحارمك وزوجك فقط؟؟”.

أستغرب من هالمتبرجة الوقحة مافيه أحد من أهلها يقولها استحي على وجهك وتستري ولا تخرجي بكامل زينتك إلا لمحارمك وزوجك فقط؟؟#اخرسي_إيناس_الحنطي — المستشار/ عبدالله الجريد (@jurayedabdullah) August 23, 2020

وقالت مُغردة باسم “شوق”: ” قيل لامرأةٍ مُسلمة: -إن حجابك يُغلق كثيراً من الأبواب في وجهك -قالت : نعم وأهمها باب جهنم”.

وتابعت شوق: “النقاب لا يعني التعقيد بإختصار هو إخفاء ما يستحق أن يخفى ليراه من يستحق رؤيته.. -مالك شغل في غيرك ويبقى الحجاب كما أُمرنا شرعاً مو بحثاً عن راحة الرجل يالمختله”.

قيل لامرأةٍ مُسلمة:

-إن حجابك يُغلق كثيراً

من الأبواب في وجهك -قالت : نعم وأهمها باب جهنم -النقاب لا يعني التعقيد بإختصار

هو إخفاء ما يستحق أن يخفى

ليراه من يستحق رؤيته.. -مالك شغل في غيرك

ويبقى الحجاب كما أُمرنا

شرعاً مو بحثاً عن راحة

الرجل يالمختله

#اخرسي_ايناس_الحنطي pic.twitter.com/3FibLXCAzd — شوق (@rycipal) August 24, 2020

واعتبرت عهود أن إيناس الحنطي تُشوه صورة المرأة المنقبة بحديثها، وتسائلت: “متى تبطلون تشويه لصورة المنقبة؟ ياخي زي مالك حرية تكشفين هي لها كامل الحرية انها تغطي وجهها بلاش الصورة النمطية الي حاطينها عن المنقبة انها متخلفة ولا منظرها يفشل خلاس قرفتونا”.

متى تبطلون تشويه لصورة المنقبه ؟؟ ياخي زي مالك حريه تكشفين هي لها كامل الحريه انها تغطي وجهها بلاش الصورة النمطيه الي حاطينها عن المنقبه انها متخلفه ولا منظرها يفشل خلااااصصص قرفتونا 🙃 #اخرسي_ايناس_الحنطي pic.twitter.com/9UmT9h7vfE — 𝑜𝒽𝑜𝓊𝒹. (@luvconquersall9) August 24, 2020

ووضعت سما صورتها بالنقاب وعلقت: ” وربي اني احس بفخر وعزه اذا دخلت مكان كل اللي فيه كاشفات او متحجبات وانا الوحيده بينهم منقبه اللي تقول احس كأني منبوذه بينهم!وش هالتفكير ؟ بالعكس شعور انك محتشمه وقايمه بأمر مشروع بزمن استباحوا الحرام يخليك تحمدين الله على نعمة ثباتك على الدين وماغرتك المفاتن”.

وربي اني احس بفخر وعزه اذا دخلت مكان كل اللي فيه كاشفات او متحجبات وانا الوحيده بينهم منقبه اللي تقول احس كأني منبوذه بينهم!وش هالتفكير ؟ بالعكس شعور انك محتشمه وقايمه بأمر مشروع بزمن استباحوا الحرام يخليك تحمدين الله ع نعمة ثباتك ع الدين وماغرتك المفاتن 🧡#اخرسي_ايناس_الحنطي pic.twitter.com/rYtOupqcCm — سما ..🌱 (@sma_3a) August 24, 2020

وطالبت توفا بسن قوانين تحمي المنقبات من الهجوم المتكرر عليهن، وقالت: ” الله يرزقنا على كثر ما تهاجمون نقاباتنا نطالب بقانون يحمي نقاباتنا من تهجم هالمسعورات بالرجال تاركين بساطة التعامل معهم لكم”.

#اخرسي_ايناس_الحنطي

الله يرزقنا على كثر ما تهاجمون نقاباتنا نطالب بقانون يحمي نقاباتنا من تهجم هالمسعورات بالرجال تاركين بساطة التعامل معهم لكم . pic.twitter.com/zTts5nxGtE — توفا (@toofh321___) August 23, 2020

ووصفت جود تفكير إيناس الحنطي بـ”الرخص”، وقالت: ” لذا الدرجه انتي منهاره تبين تشيلين الحواجز اللي بينك وبين الرجال اللي ماهم محارم لك !! تبين تطقينها ميانه يعني كنه اخوك ولا زوجك احس هذا “ رخص “ وقلة ادب ماهو حواجز وحقوق و الدين حرم هالشي مسويه نفسك تتفلسفين انطمي بعد مو اخرسي #اخرسي_ايناس_الحنطي”.

لذا الدرجه انتي منهاره تبين تشيلين الحواجز اللي بينك وبين الرجال اللي ماهم محارم لك !! تبين تطقينها ميانه يعني كنه اخوك ولا زوجك احس هذا “ رخص “ وقلة ادب ماهو حواجز وحقوق و الدين حرم هالشي مسويه نفسك تتفلسفين انطمي بعد مو اخرسي #اخرسي_ايناس_الحنطي pic.twitter.com/bGRD68H1bb — JOUD (@joudrr) August 24, 2020

وكتبت جواهر بن محمد: ” انا ماني مصدقه انو فيه ناس بالعقليات هذي البدائيه والمُخجله صراحه .. أنو المرأه ” المحجبه ” هي المرأه الناجحه والواعيه والمثقفه بينما أن المراه المنقبه عكس ذالك تماماً وانها مرأه حاطه حواجز وخرابيط معليش وش هالتفكير المُخزي ؟ليه تحاولين زرع هالافكار للمجتمع #اخرسي_إيناس_الحنطي”.

انا ماني مصدقه انو فيه ناس بالعقليات هذي البدائيه والمُخجله صراحه .. أنو المرأه " المحجبه " هي المرأه الناجحه والواعيه والمثقفه بينما أن المراه المنقبه عكس ذالك تماماً وانها مرأه حاطه حواجز وخرابيط معليش وش هالتفكير المُخزي ؟ليه تحاولين زرع هالافكار للمجتمع #اخرسي_إيناس_الحنطي pic.twitter.com/EXCdqgTetL — جواهر بنت محمد (@JawaherK9) August 24, 2020

وليست المرة الأولى التي تستفز بها إيناس الحنطي أبناء شعبها، فقد هاجمها ناشطون سابقاً بعد إعلانها عبر “سناب شات” خروجها من منزلها رغم تأكيدها إصابة مربية ابنها الأمريكية بفيروس “كورونا”، واتهموها بالاستهتار بأرواح الناس واللامبالاة.

ماشاء الله مركز إدارة الأزمات والكوارث قرروا ان يساهموا في صنع الكارثة بدل من الاكتفاء بادارتها..

وجايبين مصابة محتملة عشان تغطي جهودهم بدون أي تدابير وقائية 🙆‍♀️#ايناس_الحنطي pic.twitter.com/MtziYyuJrO — فــجــر (@fajr_63) March 23, 2020

وقامت النيابة العامة السعودية باستدعاء الحنطي بسبب مخالفاتها لتعليمات الإفصاح الصادرة من الجهة المختصة، ومخالطتها لحالات مصابة بكورونا، ثم إعادة مخالطة آخرين أصحاء في جهات حكومية.

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