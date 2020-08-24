ايناس الحنطي
ايناس الحنطي
حياتنا

“اخرسي إيناس الحنطي”.. “شاهد” سعودية “قليلة حياء” تدعو السعوديات للتبرج أكثر حتى يستطعن جذب الرجال لهن!

كتب وطن
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أثارت نجمة السوشيال ميديا إيناس الحنطي، موجة غضب بين السعوديين بعد دعوتها الفتيات إلى تخفيف التستر بالحجاب، ونزع النقاب، ليسهل تواصلهن مع الآخرين غير محارمها.

 

وظهرت إيناس الحنطي بفيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن”، قالت فيه: “ثقافة المجتمع الذي نعيش فيه أن المرأة كلما تسترت تبني حواجز بينها وبين من ليسوا محارم لها أو الأطراف الأخرى، وبالذات المنقبة لا يتقرب منها الرجال ليتعاطوا معها بسهولة”.

 

وتابعت إيناس: “كلما قل التستر قلت الحواجز، وكان التعامل أكثر سهولة وبساطة.

 

وأضافت الحنطي: “لاحظت أننا نتهم إلى النظرة، نظرة المحجبة إلى غير المحجبة، نُركز بها أكثر من اللازم، والمشكلة ليست في ذلك، ولكن في تقييمنا لنظرة الناس، من لديه ثقة في نفسه لا يهمه رأي الناس، أنا ما راح أقول ما ودنا المدح ولكن مو معناه أن سعادتي اللحظية تعتمد على اللي حولي أنا أعجبهم ولا لأ”.

 

وأثارت إيناس الحنطي غضب الناشطين الذين اتهموها بإثارة الفتنة في المجتمع ودعوة المرأة للتمرد على حجابها وسترها، فدشنوا هاشتاج #اخرسي_إيناس_الحنطي للرد عليها، فكتب المستشار عبدالله الجريد: “أستغرب من هالمتبرجة الوقحة مافيه أحد من أهلها يقولها استحي على وجهك وتستري ولا تخرجي بكامل زينتك إلا لمحارمك وزوجك فقط؟؟”.

 

وقالت مُغردة باسم “شوق”: ” قيل لامرأةٍ مُسلمة: -إن حجابك يُغلق كثيراً من الأبواب في وجهك -قالت : نعم وأهمها باب جهنم”.

 

وتابعت شوق: “النقاب لا يعني التعقيد بإختصار هو إخفاء ما يستحق أن يخفى ليراه من يستحق رؤيته.. -مالك شغل في غيرك ويبقى كما أُمرنا شرعاً مو بحثاً عن راحة الرجل يالمختله”.

 

واعتبرت عهود أن إيناس الحنطي تُشوه صورة المرأة المنقبة بحديثها، وتسائلت: “متى تبطلون تشويه لصورة المنقبة؟ ياخي زي مالك حرية تكشفين هي لها كامل الحرية انها تغطي وجهها بلاش الصورة النمطية الي حاطينها عن المنقبة انها متخلفة ولا منظرها يفشل خلاس قرفتونا”.

 

ووضعت سما صورتها بالنقاب وعلقت: ” وربي اني احس بفخر وعزه اذا دخلت مكان كل اللي فيه كاشفات او متحجبات وانا الوحيده بينهم منقبه اللي تقول احس كأني منبوذه بينهم!وش هالتفكير ؟ بالعكس شعور انك محتشمه وقايمه بأمر مشروع بزمن استباحوا الحرام يخليك تحمدين الله على نعمة ثباتك على الدين وماغرتك المفاتن”.

 

وطالبت توفا بسن قوانين تحمي المنقبات من الهجوم المتكرر عليهن، وقالت: ” الله يرزقنا على كثر ما تهاجمون نقاباتنا نطالب بقانون يحمي نقاباتنا من تهجم هالمسعورات بالرجال تاركين بساطة التعامل معهم لكم”.

 

ووصفت جود تفكير إيناس الحنطي بـ”الرخص”، وقالت: ” لذا الدرجه انتي منهاره تبين تشيلين الحواجز اللي بينك وبين الرجال اللي ماهم محارم لك !! تبين تطقينها ميانه يعني كنه اخوك ولا زوجك احس هذا “ رخص “ وقلة ادب ماهو حواجز وحقوق و الدين حرم هالشي مسويه نفسك تتفلسفين انطمي بعد مو اخرسي #اخرسي_ايناس_الحنطي”.

 

وكتبت جواهر بن محمد: ” انا ماني مصدقه انو فيه ناس بالعقليات هذي البدائيه والمُخجله صراحه .. أنو المرأه ” المحجبه ” هي المرأه الناجحه والواعيه والمثقفه بينما أن المراه المنقبه عكس ذالك تماماً وانها مرأه حاطه حواجز وخرابيط معليش وش هالتفكير المُخزي ؟ليه تحاولين زرع هالافكار للمجتمع #اخرسي_إيناس_الحنطي”.

 

وليست المرة الأولى التي تستفز بها إيناس الحنطي أبناء شعبها، فقد هاجمها ناشطون سابقاً بعد إعلانها عبر “سناب شات” خروجها من منزلها رغم تأكيدها إصابة مربية ابنها الأمريكية بفيروس “كورونا”، واتهموها بالاستهتار بأرواح الناس واللامبالاة.

 

وقامت النيابة العامة السعودية باستدعاء الحنطي بسبب مخالفاتها لتعليمات الإفصاح الصادرة من الجهة المختصة، ومخالطتها لحالات مصابة بكورونا، ثم إعادة مخالطة آخرين أصحاء في جهات حكومية.

 

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