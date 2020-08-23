هند البحرينية تتخطى حدود الجرأة بفيديو “ساخن” أشعل غضباً واسعا!

أثارت الفنانة هند البحرينية جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بطريقة استعراضها لرشاقتها في المنزل.

وظهرت هند البحرينية عبر فيديو نشرته على “انستغرام”، ورصدته “وطن”، وهي ترتدي “فيزون” يلتصق بجسدها مع نصف تيشرت يغطي الجزء الأعلى فقط من صدرها، وتقلب جسدها رأساً على عقب، وتبدأ بممارسة رياضة اليوغا بطريقة استفزت المُتابعين، ورأوا أنها استعراض لجسدها وليس لرشاقتها كما تدعي.

وفي ذلك قال أحد المغردين: “المسج من التمرين: أنا صالحه لكل الوضعيات انت بس نشط خيالك وازهلها.”

–

المسج من التمرين : انا صالحه لكل الوضعيات انت بس نشط خيالك وازهلها.. — 🆘 #صديق_المشهبه (@vrrtaan) August 22, 2020

ووافقه الرأي مُغرد آخر قال: “ايش استفدنا انها تستعرض جسمها مافهمت يعني معروضة للبيع الي يعرض البضاعة يعني يبغى يبيع صح والا مو؟ بكم ؟”.

ايش استفدنا انها تستعرض جسمها مافهمت يعني معروضة للبيع الي يعرض البضاعة يعني

يبغى يبيع صح والا مو 🤨 بكم ؟؟؟ — Luai.M.Aj (@LuaiMohammed100) August 22, 2020

ورأت جودي أن عبارة “كاسيات عاريات” تنطبق تماما عليها وكتبت: “( كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها) في مامعناه”.

( كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها) في مامعناه — جودي🧚🏻‍♀️✨ (@jodith21_) August 23, 2020

بينما تغزل آخرون في جسدها قائلين إن هذا ماتريده، وأحدهم طلب رأى أن زواجها قريباً هو سبب ممارستها هذه الرياضة.

واضح بتتزوج قريب — فهد العتيبي (@Fahdhasher) August 23, 2020

اللي استحوا ماتوا خلاص 😂 — Άгeej (@Areej_Khalid1) August 23, 2020

هي تستعرض جسمها لاجل الشهرة والدولار — hosamhaloub (@supersamhosam20) August 23, 2020

وكانت هند البحرينية قد أعلنت عن خطوبتها، دون الإفصاح عن هوية العريس أو بعض التفاصيل عن الخطوبة أو طريقة تعارفهما.

واكتفت هند بنشر صورة لها على إنستغرام وهي ترتدي خاتم زفاف ماسي، واكتفت بوضع علامة عروس وعريس على الصور وبينهما قلوب، وعند نشر هذه الصور انهالت التعليقات المباركة لها من الفنانين والنجوم.

يذكر أن هند أول فنانة عربية أعلنت إصابتها بفيروس كورونا وبعد فترة أعلنت شفائها من الفيروس.