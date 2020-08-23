هند البحرينية تستعرض
هند البحرينية تستعرض
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هند البحرينية تتخطى حدود الجرأة بفيديو “ساخن” أشعل غضباً واسعا!

كتب وطن
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أثارت الفنانة جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بطريقة استعراضها لرشاقتها في المنزل.

وظهرت هند البحرينية عبر فيديو نشرته على “انستغرام”، ورصدته “وطن”، وهي ترتدي “فيزون” يلتصق بجسدها مع نصف تيشرت يغطي الجزء الأعلى فقط من صدرها، وتقلب جسدها رأساً على عقب، وتبدأ بممارسة رياضة اليوغا بطريقة استفزت المُتابعين، ورأوا أنها استعراض لجسدها وليس لرشاقتها كما تدعي.

وفي ذلك قال أحد المغردين: “المسج من التمرين: أنا صالحه لكل الوضعيات انت بس نشط خيالك وازهلها.”

ووافقه الرأي مُغرد آخر قال: “ايش استفدنا انها تستعرض جسمها مافهمت يعني معروضة للبيع الي يعرض البضاعة يعني يبغى يبيع صح والا مو؟ بكم ؟”.

ورأت جودي أن عبارة “كاسيات عاريات” تنطبق تماما عليها وكتبت: “( كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها) في مامعناه”.

بينما تغزل آخرون في جسدها قائلين إن هذا ماتريده، وأحدهم طلب رأى أن زواجها قريباً هو سبب ممارستها هذه الرياضة.

وكانت هند البحرينية قد أعلنت عن خطوبتها، دون الإفصاح عن هوية العريس أو بعض التفاصيل عن الخطوبة أو طريقة تعارفهما.

واكتفت هند بنشر صورة لها على إنستغرام وهي ترتدي خاتم زفاف ماسي، واكتفت بوضع علامة عروس وعريس على الصور وبينهما قلوب، وعند نشر هذه الصور انهالت التعليقات المباركة لها من الفنانين والنجوم.

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A post shared by Hind Al-Bahraineya (@hind_bh) on

يذكر أن هند أول فنانة عربية أعلنت إصابتها بفيروس كورونا وبعد فترة أعلنت شفائها من الفيروس.

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