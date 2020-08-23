نعل الخليج حمد المزروعي يطالب مجلس الأمة بتفويض الجيش الكويتي لتحرير فلسطين وهو سيجلس على تويتر!

أطلق المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي، تغريدة خبيثة استهزأ فيها من السيادة الكويتية بعد أن رفضت الكويت بشكل رسمي الانبطاح وراء عيال زايد والتطبيع مع إسرائيل.

وأثار بيان أصدره نواب في البرلمان الكويتي “مجلس الأمة”، رفض فيه 37 نائباً كويتياً التطبيع مع إسرائيل، غضب “نعل الخليج” حمد المزروعي الذي يطبل ليل نهار لولاة نعمته في أبوظبي مهللاً ومكبراً بالانبطاح الذي قاده ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد مع إسرائيل.

وقال المزروعي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “بعيد عن شعارات واعتصامات وتخوين اخواننا في الكويت العزيزة للإمارات، أطالب أعضاء مجلس الأمة في الكويت باجتماع طارئ بتفويض الجيش الكويتي بتحرير فلسطين والميدان يا حميدان”.

بعيد عن شعارات واعتصامات وتخوين اخواننا في الكويت العزيزه للامارات اطالب اعضاء مجلس الامه في الكويت باجتماع طارئ بتفويض الجيش الكويتي بتحرير فلسطين والميدان يا حميدان … — حمد المزروعي (@uae_3G) August 22, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي ردوا على المزروعي بذائته مؤكدين على أصالة الموقف الكويتي فيما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل، مستنكرين دعواته للتغطية على الخيانة الإماراتية للقضيتين العربية والفلسطينية.

كان من الأجدر أن تطالب جيش الإمارات بالزحف نحو الجزر لتحريرها من إيران طبعا بمساعدة حليفكم إسرائيل ، أما الكويت و فلسطين فالأمة كلها معهما و ليستا كالنعجة التي فقدت الغنم … — محمٌد الهادي بن صالح (@MOHAMEDELHDIBE3) August 22, 2020

حرر جزرك المحتله الثلاث من ايران اذا فيك خير 😉 pic.twitter.com/OCu90z4qNI — كويتي و أفتخر 🇰🇼 (@kuwaity15942952) August 22, 2020

الكويت اهيا الدوله الوحيده الي وقفت معاكم ايام الفقر الكويت اهيا الدوله الوحيده الي قدمت المساعدات لكم الكويت اهيا الي علمت اجدادكم ودرستكم ويوم كبرت وتطورت تبي تتفل بالصحن الي عزك وقدرك هذي اخلاق الهندوس وليس المسلمين واذا اكرمت الكريم … pic.twitter.com/3FbaifLSIq — 🇰🇼 (@moha1883) August 23, 2020

الكويت لديها جيش حارب بفلسطين ولديهم جهاديين ايضا والشيخ فهد الاحمد واحد من الابطال الاشاوس الذين حاربوا ضد الصهاينه ولهم كل الحق في اتخاذ القرار السيادي المناصر للقضية الفلسطينيه

وانتم كنتم كذلك انظر👇 pic.twitter.com/ridW1vEbDQ — عبدالرحمن الشهراني (@bamthras7) August 22, 2020

من وين عندهم جيش ؟! 🤣خلينا ساكتين الله يرحم والديك — Abu Dhabi123 (@ADhabi123) August 22, 2020

الشعب الكويتي يتمني الجهاد في فلسطين لتحرير القدس او الشهاده،،،،، لاكن الخونه في كل اجتماع او مؤتمر او قمة اسلاميه من بداية قضيه فلسطين يحبطون ويفشلون اي محاولة لتحرير فلسطين ظهرت رؤوس بعضهم وبانتظار باقي الخونة — خالد العجمي (@khaled79) August 22, 2020

وفي وقت سابق، كشفت مصادر حكومية كويتية مطلعة، موقف الكويت من التطبيع مع إسرائيل، مشددةً على أن موقف البلاد من التطبيع مع إسرائيل ثابت ولن يتغير.

وقالت المصادر، وفق صحيفة “القبس” الكويتية، إن الكويت على موقفها وستكون آخر دولة تطبِّع مع إسرائيل، موضحةً أن الموقف الكويتي يأتي متّسقاً مع نهج سياستها الخارجية الراسخ على مدى عقود في دعم القضية الفلسطينية ومساندتها، باعتبارها قضية العرب الأولى، والقبول فقط، في حلّها، بما يقبل به الفلسطينيون

وتجلّى الموقف الكويتي مجدداً مع ضغط الإعلام الإسرائيلي المستمر، خاصة في الأيام الأخيرة على العرب بضرورة تطبيع علاقاتهم مع إسرائيل؛ إذ تجسّد في انتفاضة كويتية شعبية كاسحة في وجه الإعلام الإسرائيلي وذيوله، رفضاً وشجباً واستنكاراً.

وكان نائب وزير الخارجية الكويتي شدد في وقت سابق على أن موقف الكويت واضح ومعروف من رفض التطبيع مع إسرائيل، ولا خطوات كويتية باتجاه ذلك ولا موقف رسمي غير هذا الموقف.

ويتناغم الخطاب الرسمي الكويتي مع الخطاب الشعبي الرافض للتطبيع مع دولة الاحتلال، انطلاقاً من مرسوم الأمير الراحل الشيخ صباح السالم، بشأن الحرب الدفاعية ضد العصابات الصهيونية ودستور 1962

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات و”إسرائيل” إلى اتفاق لتطبيع العلاقات، واصفاً إياه بـ “التاريخي”.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبوظبي تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وبذلك تكون الإمارات الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع “إسرائيل”، بعد مصر عام 1979، والأردن 1994.

الجدير ذكره، أن شعوباً عربية ترفض التطبيع مع إسرائيل قبل الحل النهائي للقضية الفلسطينية، حيث تفاعل عدد من تلك الشعوب مع قضية التطبيع الإماراتي وأطلقوا هشتاقات وتحركات للتعبير عن رفضهم لهذه الخطوة.