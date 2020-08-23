نعل الخليج حمد المزروعي يطالب مجلس الأمة بتفويض الجيش الكويتي لتحرير فلسطين وهو سيجلس على تويتر!
نعل الخليج حمد المزروعي يطالب مجلس الأمة بتفويض الجيش الكويتي لتحرير فلسطين وهو سيجلس على تويتر!
الهدهد

نعل الخليج حمد المزروعي يطالب مجلس الأمة بتفويض الجيش الكويتي لتحرير فلسطين وهو سيجلس على تويتر!

كتب وطن
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أطلق المغرد الإماراتي البذيء ، تغريدة خبيثة استهزأ فيها من السيادة الكويتية بعد أن رفضت بشكل رسمي الانبطاح وراء عيال زايد والتطبيع مع .

 

وأثار بيان أصدره نواب في البرلمان الكويتي “”، رفض فيه 37 نائباً كويتياً مع إسرائيل، غضب “نعل الخليج” حمد المزروعي الذي يطبل ليل نهار لولاة نعمته في أبوظبي مهللاً ومكبراً بالانبطاح الذي قاده ولي عهد أبوظبي مع إسرائيل.

 

وقال المزروعي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “بعيد عن شعارات واعتصامات وتخوين اخواننا في الكويت العزيزة للإمارات، أطالب أعضاء مجلس الأمة في الكويت باجتماع طارئ بتفويض الجيش الكويتي بتحرير والميدان يا حميدان”.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي ردوا على المزروعي بذائته مؤكدين على أصالة الموقف الكويتي فيما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل، مستنكرين دعواته للتغطية على الخيانة الإماراتية للقضيتين العربية والفلسطينية.

 

وفي وقت سابق، كشفت مصادر حكومية كويتية مطلعة، موقف الكويت من التطبيع مع إسرائيل، مشددةً على أن موقف البلاد من التطبيع مع إسرائيل ثابت ولن يتغير.

 

وقالت المصادر، وفق صحيفة “القبس” الكويتية، إن الكويت على موقفها وستكون آخر دولة تطبِّع مع إسرائيل، موضحةً أن الموقف الكويتي يأتي متّسقاً مع نهج سياستها الخارجية الراسخ على مدى عقود في دعم ومساندتها، باعتبارها قضية العرب الأولى، والقبول فقط، في حلّها، بما يقبل به الفلسطينيون

 

وتجلّى الموقف الكويتي مجدداً مع ضغط الإعلام الإسرائيلي المستمر، خاصة في الأيام الأخيرة على العرب بضرورة تطبيع علاقاتهم مع إسرائيل؛ إذ تجسّد في انتفاضة كويتية شعبية كاسحة في وجه الإعلام الإسرائيلي وذيوله، رفضاً وشجباً واستنكاراً.

 

وكان نائب وزير الخارجية الكويتي شدد في وقت سابق على أن موقف الكويت واضح ومعروف من رفض التطبيع مع إسرائيل، ولا خطوات كويتية باتجاه ذلك ولا موقف رسمي غير هذا الموقف.

 

ويتناغم الخطاب الرسمي الكويتي مع الخطاب الشعبي الرافض للتطبيع مع دولة الاحتلال، انطلاقاً من مرسوم الأمير الراحل الشيخ صباح السالم، بشأن الحرب الدفاعية ضد العصابات الصهيونية ودستور 1962

 

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي ، توصل الإمارات و”إسرائيل” إلى اتفاق لتطبيع العلاقات، واصفاً إياه بـ “التاريخي”.

 

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبوظبي تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

 

وبذلك تكون الإمارات الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع “إسرائيل”، بعد عام 1979، والأردن 1994.

 

الجدير ذكره، أن شعوباً عربية ترفض التطبيع مع إسرائيل قبل الحل النهائي للقضية الفلسطينية، حيث تفاعل عدد من تلك الشعوب مع قضية التطبيع الإماراتي وأطلقوا هشتاقات وتحركات للتعبير عن رفضهم لهذه الخطوة.

 

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