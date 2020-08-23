مازال يتنفس وحياته لم تنته بعد.. زعيم كوريا الشمالية في غيبوبة “صعبة” وشقيقته “الدلوعة” تسيطر على العرش

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تفاصيل جديدة بشأن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والذي أثار اختفاؤه عدة مرات خلال العام الجاري التساؤلات والتكهنات الكثيرة عن طبيعة وضعه الصحي.

ونقلت الصحيفة، عن مسؤول كبير من كوريا الجنوبية، قوله، إن كيم في غيبوبة وأن شقيقته مستعدة للسيطرة على كوريا الشمالية.

وأدعى تشانغ سونغ، المساعد السابق للرئيس الكوري الجنوبي السابق كيم داي جونغ، أن كوريا الشمالية تخفي الحقيقة بشأن تدهور صحة زعيمها وأنه فهم بأن الزعيم الكوري في حالة غيبوبة.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن التكهنات بشأن الحالة الصحية الحقيقية لكيم جاءت بسبب قلة ظهوره هذا العام، فيما كشف الدبلوماسي الكوري الجنوبي في حديث لوسائل إعلام محلية إنه يعتبر زعيم كوريا الشمالية في غيبوبة ولكن حياته لم تنته.

وأشار إلى أن شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم يو جونغ (33 عاماً) تقوم حالياً بإدارة بعض المواقع الرئيسية، التي يتولاها شقيقها في العادة.

وقال إنه لم يتم تشكيل هيكل للخلافة، لذلك يتم إعداد شقيقته للحكم حيث لا يمكن الحفاظ على أي فراغ للسلطة لفترة طويلة.

وذكرت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية أن الأنشطة العامة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون زادت منذ شهر يوليو من هذا العام، حيث ظهر على الملأ 13 مرة منذ يوليو، وهو ما يمثل 39% من إجمالي 33 نشاطا عاما قام به هذا العام.

وكانت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية قد كشفت أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون فوض جزءا من سلطته لأخته الصغرى كيم يو جونغ ومساعديه المقربين، للإشراف على شؤون الدولة.

وأفادت وكالة “يونهاب” بأن وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية أفادت في جلسة مغلقة أمام الجمعية الوطنية: “كيم يو جونغ هي الآن النائب الأول لمدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، وهي توجه شؤون الدولة بشكل عام على أساس هذا التفويض”.

وأشارت الاستخبارات الكورية الجنوبية إلى أن كيم جونغ أون ما زال يحتفظ بسلطته المطلقة، ولكن تم تسليم جزء منها تدريجيا إلى غيره، لكن هذا لا يعني أن الزعيم قد اختار من يخلفه.

وتولت أخت كيم القسم الأكبر من السلطة التي فوضها الزعيم، لكنها لم تكن الوحيدة، حيث تولى نائب رئيس لجنة شؤون الدولة باك بونغ جو ورئيس الوزراء الجديد كيم دوك هون، سلطة التحكم في القطاع الاقتصادي.

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