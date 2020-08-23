ماذا يُخفي مستشار ابن نايف حتى جعله لا ينام؟.. ابن سلمان يشن حملة “مسعورة” ضد أقارب سعد الجبري

كشف الحساب “العهد الجديد” الشهير بتسريباته السياسية على تويتر، أن السلطات السعودية شنّت حملة اعتقالات كبيرة طالت أقارب رجل المخابرات الهارب إلى كندا ومستشار ولي العهد السابق محمد بن نايف سعد الجبري.

ودون “العهد الجديد” في تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه بتويتر حيث يتابعه أكثر من نصف مليون شخص، ما نصه:

“ابن سلمان يشن حملة اعتقالات جديدة ضد أقرباء وزير الدولة السابق سعد الجبري”

ابن سلمان يشن حملة اعتقالات جديدة ضد أقرباء وزير الدولة السابق سعد الجبري — العهد الجديد (@Ahdjadid) August 22, 2020

وقوبلت تغريدة العهد الجديد التي لم يتسنى لنا التأكد من صحتها من مصدر مستقل، بتفاعل واسع من قبل متابعيه رغم عدم كشفه أي تفاصيل أخرى عما ذكره.

ويشار إلى أنه قبل أسابيع، قام سعد الجبري برفع دعوى قضائية ضد الحكومة السعودية لدى القضاء الأمريكي،

ويتهم فيها ولي العهد محمد بن سلمان بإرسال فرقة لمحاولة اغتياله.

وكشفت الدعوى المرفوعة بمحكمة بواشنطن بأن سعد الجبري كان قد التقى برئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكي عام 2015،

لتحذيره من أن بن سلمان كان يشجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التدخل في سوريا، وأنه بعد شهرين من هذه الحادثة وتحديداً في سبتمبر 2015،

أرسلت روسيا قواتها إلى سوريا، فيما تمت إقالة الجبري كنوع من الانتقام منه، من قبل ابن سلمان.

ويؤكد الجبري بأن السلطات السعودية تختطف اثنين من أبناءه دون أي مسوغ قانوني، وتبتزه للعودة إلى المملكة، مقابل إطلاق سراحهما.

وبحسب مسئولين أمريكيين فقد لعب “الجبري” دوراً حساساً في العديد من الملفات الأمنية الحساسة في المنطقة من بينها محاربة القاعدة وحماية منشآت النفط العراقية،

وكان على تواصل مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية حول العراق وسوريا وإيران واليمن.

وعلقت وزارة الخارجية الأمريكية على الدعوى القضائية المرفوعة ضد ابن سلمان بأن سعد الجبري كان

“شريكاً” تثمنه واشنطن وعمل “معنا” لضمان أمن الأمريكيين والسعوديين على حد سواء، على حد قولها.