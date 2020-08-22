“غزة تغلي” .. المقاومة تهدد بحرق “تل أبيب” وإسرائيل تتوعد باغتيالات فإلى أين تسير الأمور؟!

بينما تأخذ وتيرة التصعيد في قطاع غزة منحىً تصاعدياً، توعدت فصائل المقاومة الفلسطينية إسرائيل بردّ فوري ومنسّق ضدّ أهداف محدّدة ستُعلَن في الوقت المناسب إذا أقدمت على أي عملية اغتيال في القطاع.

وبحسب -صحيفة «الأخبار» اللبنانية- فإنّ المقاومة أوصلت رسالة عبر الوسطاء بأنها ستردّ بصورة كبيرة وقوية في حال أقدم الاحتلال على تنفيذ اغتيال.

وأكد المصدر أن المقاومة سترى في أي اغتيال إعلاناً للحرب “التي ستحرق فيها المقاومة تل أبيب بآلاف الصواريخ، وبما لا يتوقعه الاحتلال”.

“السنوار وعيسى” هدفان!

ويؤكد هذا ما كشفه قبل يومين مصدر فلسطيني لصحيفة “العربي الجديد” عن أن الوفد المصري نقل لحركة حماس تجديد الجانب الإسرائيلي تحذيره، بشأن إمكانية معاودة سياسة الاغتيالات بحق عدد من قيادات الحركة، الذين يصفهم بأنهم وراء تأجيج الأوضاع.

ولفت إلى أن القائمة التي حددها الجانب الإسرائيلي جاء على قمتها زعيم الحركة في غزة، يحيى السنوار، ومروان عيسى المعروف برئيس أركان كتائب القسام الذراع العسكرية للحركة.

واستقبلت حماس التهديد بتحذير مقابل، بأنه حال حدوث ذلك سيكون بمثابة قطع خط الرجعة أو الاتفاق، وأن “حماس” لديها في جعبتها ما من شأنه أن يجعل إسرائيل تندم على خطوة مثل هذه حال حدوثها.

البالونات الحارقة تتواصل

يأتي ذلك بينما يتواصل إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من قطاع غزة، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

ومنذ أيام، ترد اسرائيل على ذلك، بغاراتٍ جوية تستهدف مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة .

في حين قالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة إنها ردّّت على القصف الإسرائيلي، بإطلاق صواريخ نحو المستوطنات، وسترد على اي استهدافٍ اسرائيلي .

غانتس: حماس ستتلقى ضربة قاسية جداً

في المقابل، وبعد إعلان الإحتلال خطّته للمواجهة مع غزة، وجّه وزير جيش الإحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، الجمعة، رسالة تهديد مصوّرة، بعد انتهاء جلسة تقييم للوضع في غزة، بمشاركة رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي، وقائد المنطقة الجنوبية اللواء هرتسي هليفي، وقائد “فرقة غزة” العميد نمرود ألوني.

وقال غانتس: “حركة حماس ستتلقى ضربة قاسية جداً إذا استمرّت في التصعيد. الجيش مستعدّ ويدافع وسيواصل حماية سكان الجنوب، ويهاجم مَن يهاجمنا ويلحق أضراراً بالغة بهم”.

بالتوازي مع ذلك، كشفت “القناة الـ13” العبرية عن تعزيز جيش الإحتلال منظومة “القبة الحديدية” قرب حدود القطاع، ضمن استعداداته للتصعيد الذي قد يستمرّ لأيام أو أسابيع.

وتحدثت تقارير عن زيارة سيقوم بها السفير القطري محمد العمادي الى قطاع غزة خلال الاسبوع الجاري في محاولة لاحتواء أي تصعيد على غزة .