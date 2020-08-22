“شاهد” تسريب “صادم” لمحمود عباس مع السيسي وهذه رسالته “لصديقه الصدوق” ابن زايد:”أنا على العهد”

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتسريب صوتي نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، لمكالمة هاتفية خاصة بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي وقالت إنه بشأن العلاقة مع الإمارات، بعد تطبيعها مع الاحتلال.

وتحدث محمود عباس في المكالمة مع السيسي عن الإمارات ومنع الهجوم الفلسطيني عليها بسبب طائرات المساعدات التي وصلت تل أبيب، إضافة إلى الرغبة بـ”إصلاح ذات البين بين السلطة الفلسطينية والإمارات”.

تنويه الاعلام الاسرائيلي نشر تسجيل ادعى انه مسرب للسيد الرئيس ما هي حقيقة هذا التسجيل التسجيل جزء كبير منه هو عبارة عن مكالمة بين سيادة الرئيس والرئيس السيسي ، اغلب العبارات والجمل كانت من هذه المكالمة والتي كانت بمناسبة عيد الفطر ، أما موضوع الحديث عن منع الهجوم على الامارات فقد كان بسبب الطيارة وليس شيء اخر ، وهي اجزاء من ثلاثة مكالمات مع الرئيس السيسي ومع شخصيات فلسطينية …ومنها مكالمة قديمة جدا كانت ،يعني المكالمة فيها تركيب وقص ولصق وتواريخ متباعدة ….الخ Gepostet von ‎منير الجاغوب‎ am Freitag, 21. August 2020

وقال ما نصه وفق التسجيل المتداول:”المشكلة صغيرة وممكن أن يحلوها وكل شيء ينتهي على خير على يدكم ان شاء الله، وكل ما نريده هو إصلاح ذات البين بيننا وبين الإمارات”

وتابع رئيس السلطة الفلسطينية:” لن نسمح للإعلام أن يسيء لدولة الامارات وعندما تنتهي مسألة الكورونا ثقوا أن أول بلد سنزوره أو شخص سنلتقي به هو صديقنا الشيخ محمد بن زايد .. واقول له نحن على العهد ومستعدون كما كنا زمان مع الشيخ زايد سنكون معك”

واختتم في وصلة ثناء شديدة على ابن زايد الذي وصفه بصديقه:” ارجو ان تبلغوا الشيخ محمد كل التحيات والتقديرات لشخصه ولجهوده هذه وانشاء الله نلتقي بعد أن تحل هذه المشكلة البسيطة ومرة أخرى نجدد تحياتنا للشيخ محمد وأبلغوه سلامي”

وعبر فيسبوك، أوضح مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة “فتح”، منير الجاغوب، بعض التفاصيل المتعلقة بالتسريب، مؤكدا أن جزءا كبيرا من التسجيل عبارة عن مكالمة بين عباس والسيسي.

وأوضح الجاغوب أن أغلب العبارات والجمل المذكورة في التسجيل كانت من تلك المكالمة، التي كانت بمناسبة عيد الفطر.

ودار الحديث، بحسب الجاغوب، عن منع الهجوم على الإمارات بسبب الطائرة الإماراتية، التي رفض الفلسطينيون استقبالها لعدم التنسيق.

وتابع الجاغوب: “أما موضوع الحديث عن منع الهجوم على الإمارات، فقد كان بسبب الطائرة وليس شيئا آخر”، مبينا أن حديث عباس مجتزأ من ثلاث مكالمات مع السيسي وشخصيات فلسطينية، ومنها مكالمة قديمة جدا

وأوضح الجاغوب أن الإعلام الإسرائيلي قام بقص وإلصاق أجزاء من التسجيلات وفقا لتواريخ متباعدة.