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“شالوم تل أبيب حياكم الله والله”.. “شاهد” إماراتيان يحتفلان بهدية وصلتهما من إسرائيل

كتب وطن
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احتفل مواطنان إماراتيان بهدية وصلتهم من “أصدقائهم الإسرائيليين” على حد تعبيرهم في “”، في مقطع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، لحظة استعراض الإماراتيان للهدية التي وصلتهم، ويقول أحدهم: “اليوم وصلني أحلى آيسكريم من تل أبيب، هذا عربون صداقة ومحبة، شالوم تل أبيب، حياكم الله والله”.

 

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مما فعله الإماراتيان، من لعق آيسكريم الإسرائيليين بعد لعق أحذيتهم بفيديوهات تطبيلية، مؤكدين أن داءهم في بطونهم وفروجهم، لذلك أرسلوا لهم الآيسكريم.

 

وكتب مُغرد: ” تلف وتدور الايام والله غير تغمسو الايسكريم بالخبز اليابس ع ابواب القدس”.

 

واستغرب ماجد بن علي اندفاع الإماراتيين للتطبيل والتطبيع قائلاً: ” ما يفعله المواطن الإماراتي مخجل ،،، رأينا مصري أردني لكن على الورق ليس على مستوى الشعب .. اندفاع الإماراتيين على أقذر عرق بشري سيكلفهم الكثير “.

 

 

وفي وقت سابق، دعا الناشط الإماراتي راشد الجاسم الشعب الإسرائيلي إلى زيارة ، بصيغة استفزت الشرفاء وأحرار الوطن العربي، حين كتب “الى أبناء العم في #Israel هذا ثريد لكم اذا اردتم زيارتنا .. فأهلاً وسهلاً في بلد السلام والتسامح وطن زايد . نبدأ من عاصمتنا الجميلة “ابوظبي” ..

 

كذلك، رحب مواطن إماراتي باتفاقية العار على طريقته الخاصة على أنغام النشيد الوطني الاسرائيلي “هتيكڤا – الأمل”، وظهر بفيديو وهو يضع قالب كيك صُنع على شكل علم إسرائيل، ووُضع تحته أيقونات صغيرة لعلم الإمارات إلى جانب القهوة العربية المشهورة في الإمارات، وعلى أنغام النشيد الوطني الإسرائيلي، مُعلقاً: “شالوم من # لشعب #إسرائيل الشقيق”.

 

وكانت صفحة “إسرائيل بالعربية” قد نشرت على تويتر مقطع فيديو يوثق رسائل لمستوطنين إسرائيليين إلى الشعب الإماراتي.

 

 

ووثق المقطع حديث عدد من المستوطنين منهم من تحدث بالعبرية ومنهم بالعربية، مطلقين رسائل دعوة للمواطنين الإماراتيين بالقدوم لزيارة “إسرائيل”، ومعبرين عن مباركتهم لاتفاق السلام بين “إسرائيل والإمارات، برسالة نصها: “نبارك الخطوة بتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل وبنستناكم في إسرائيل، انتم مدعوين لتل أبيب وحيفا والقدس”.

 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وولي عهد أبو ظبي ورئيس حكومة الاحتلال بينيامين نتنياهو، أعلنوا مساء الخميس المنصرم 13 من أغسطس 2020، توقيع اتفاقية سلام بين كل من الإمارات والكيان الإسرائيلي، يتخللها تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين.

 

 

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