روبي جعلتها حديث المواقع.. “شاهد” فيديو رقص لخريجة صيدلة تدعى ياسمين عبد الرحيم من غرفة نومها يقلب مصر

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي بمصر موجة من الجدل، فجرتها شابة مصرية 26 عاماً، تحمل شهادة الصيدلة، وذلك بتصويرها مقطع فيديو ترقص فيه من غرفة نومها نشرته عبر صفحتها على فيس بوك، حاز على أكثر من مليون ونصف مشاهدة.

الشابة المصرية “ياسمين عبد الرحيم” لم تكن تدرك بأن المقطع البسيط على حد وصفها والذي نشرته عبر صفحتها سيحدث هذه الضجة الكبيرة، حيث كل ما فعلته أنها رقصت على أنغام أغنية “مشيت ورا إحساسي” للمغنية المعروفة “روبي”، لتلقى موجة إعجاب كبيرة من قبل المغردين والمتفاعلين عبر فيس بوك، ومن ضمنهم الراقصة المصرية المعروفة “دينا”.

الواد قلبه بيوجعه وعايز حد ((أمين)) يدلعه.. رائعة الأستاذ بهاء سلطان.. Gepostet von Yasmen Abdelrheem am Sonntag, 16. August 2020

وفي تعليقها على ما جرى تقول ياسمين لموقع “بي بي سي”: “أنا مستغربة من عدد مشاهدات الفيديو والتعليقات ومرات المشاركة.. لدرجة إني قفلت هاتفي وحضرت مسلسل فريندز على التلفزيون”.

وتابعت الشابة المصرية موضحة: “”لم أتعلم الرقص في أي مكان.. لكني أشعر أن لدي طاقة معينة وطريقة معينة في الرقص منذ صغري، وساعدتني دراستي للمسرح على معرفة كيف أختار الأجزاء التي أحركها، وكيف أقدم عرضا فنيا”، مؤكدة بأن قرار نشر فيديو رقص شرقي على وسائل التواصل الاجتماعي سبقته مرحلة طويلة من التفكير والقلق.

https://www.facebook.com/yasmeenam3/videos/3481370375231177/

كما أضافت بأن أول فيديو لها تنشره على فيسبوك كان يوم 20 يونيو وكانت ترقص فيه على أغنية أم كلثوم “لسه فاكر”، لكنه لم يحظ باهتمام مثل الذي ناله الفيديو الثاني الذي نشرته يوم 25 يوليو.

وتابعت بأنها شعرت بالقلق والخوف من الأمر برمته نظراً لنظرة المجتمع والناس لهذا الأمر، وأكدت بأن كثير من الأصدقاء خافوا عليها بسبب موجة الاعتقالات الأخيرة التي طالت مشاهير التوك توك بسبب مقاطع الرقص، لكنها صممت على نشر المقطع”.

رغم أن فن الرقص الشرقي (أو الرقص البلدي كما يفضّل كثيرون تسميته) كان أساسيا في الثقافة المصرية، وخاصة في السينما المصرية، إلا أن كلمة “رقاصة”، أصبحت تستخدم كشتيمة، هكذا توضح ياسمين نظرة المجتمع المصري للرقص الشرقي.

وتوضح الشابة المصرية بأنها تزعجها كثيرا عقلية “التحريم” في كل شي يتعلق بالنساء، و”التي ترسخت في العقول”، لذا كان عليها المرور بمراحل حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن – وكان لأمها دور في ذلك، بأن شجعتها على تجاوز المخاوف المتعلقة بالمجتمع ورأي الناس.

ورغم التفاعل الكبير مع ياسمين إلا أن تصريحاتها المخالفة للدين وعادات وتقاليد المجتمع المصري المحافظ عرضتها لهجوم عنيف من قبل البعض.