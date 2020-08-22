احمد الفيشاوي يتبادل القبل مع زوجته ندى الكامل
احمد الفيشاوي يتبادل القبل مع زوجته ندى الكامل
حياتنا

“بلا حياء ولا خجل” .. أحمد الفيشاوي يصور ما يفعل بزوجته ويتفاخر!!

كتب وطن
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عاد الممثل المصري لإثارة الجدل مع زوجته بفيديو وصفه متابعون بأنه “ساخن” حيث ظهر وهما يتبادلان القبل بطريقة حميمية وهما على متن مركبة .

وأثار تصرف “الفيشاوي” وزوجته، غضب المتابعين، ووجهوا لهما انتقاداتٍ لاذعة، معتبرين أنّ هذه “الحركات” لا داعي لها أمام الكاميرا.

ورآى قسم آخر أن “الفيشاوي” وزوجته يتعمدان القيام بمثل هذه الأفعال ونشرها، لإثار ة الجدل، وتسليط الأضواء عليهما .

وليست المرّة الأولى التي ينشر فيها “الفيشاوي” صوراً “ساخنة” له ولزوجته.

وتعمّد “الفيشاوي” إثارة الجدل مع زوجته ندى الكامل بصورة ظهر فيها وهو يقبّلها بطريقة حميمية احتفالاً بعيد الأضحى .

وسبق أن أثار الثنائي جدلاً بقبلة في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة سبتمبر2019 .

وكان الفيشاوي وزوجته ندى الكامل حديث وسائل الإعلام مواقع التواصل بعد تبادل القبلات والأحضان على السجادة الحمراء، أثناء حفل افتتاح مهرجان السينمائي الدولي في دورته الـ40.

 

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