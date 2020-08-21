هكذا علّقت غادة عويس على فضيحة العارضات واليخت لـِ”محمد بن سلمان”: “يعتقد أنه قد يجد بهاتفي صور مجون وبذخ مثله”

سخرت المذيعة اللبنانية في قناة الجزيرة القطرية، غادة عويس من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعد نشر تفاصيل عن كتاب “النار والدم” الذي يتحدث عن صعود ولي العهد السعودي والحفلة التي أقامها بيخته الشهير وكلفة خزينة السعودية 50 مليون دولار.

وسلط الكتاب الضوء على صعود بن سلمان، وكشف عن إقامته وعدداً من أصدقائه، حفلاً على متن يخته في المالديف، بمناسبة صعوده إلى الحكم عام 2015، بمشاركة 150 عارضة أزياء، ولمدة شهر، بتكلفة 50 مليون دولار.

وقالت عويس، في تغريدة لها عبر تويتر رصدتها “وطن”: “يعني هنا أقام محمد ابن سلمان ولي عهد السعودية المعروف ب #مبس احتفالا لمدة شهر بالمالديف بكلفة ٥٠مليون$مع أصدقائه و١٥٠عارضة”، مستعينة بصورة لليخت الخاص بابن سلمان.

وأضاف عويس: “الآن فهمت هوس ذبابه بقيادة قحطاني بهاشتاغ جاكوزي ومسبح، له باع طويل بالجاكوزي ويعتقد أننا مثله وأنه قد يجد بهاتفي صور مجون وبذخ على غرار حفلاته على اليخت”.

يعني هنا أقام محمد ابن سلمان ولي عهد السعودية المعروف ب #مبس احتفالا لمدة شهر بالمالديف بكلفة ٥٠مليون$مع أصدقائه و١٥٠عارضة.الآن فهمت هوس ذبابه بقيادة قحطاني بهاشتاغ جاكوزي ومسبح.له باع طويل بالجاكوزي ويعتقد اننا مثله وانه قد يجد بهاتفي صور مجون وبذخ على غرار حفلاته على اليخت👙🤮 pic.twitter.com/U56ZpiTJM3 — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) August 20, 2020

وفي وقت سابق، لم يجد الذباب وكتائب ابن زايد الإلكترونية سوى الطعن بشرف غادة عويس والتطاول عليها بدلا من الرد على ما تنشره، وأطلق ولي عهد أبوظبي صبيه حمد المزروعي الذي يحظى بدعم وحماية خاصة منه للطعن في شرفها بنشر صور مفبركة.

ونشر “المزروعي” في تغريدة له بتويتر ونترفع عن نشرها، صورا مفبركة تظهر سيدة بلباس السباحة في حمام خاص للسباحة، زعم أنها في منزل رئيس قناة الجزيرة وأن هذه الصور تعود للإعلامية غادة عويس.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتطاول فيها ذباب الإمارات وصبيان ابن زايد على مذيعة “الجزيرة”، وسبق أن نشروا صورا خارجة مفبركة لها.

ونفت غادة عويس حينها أن تكون هذه الصور لها، وكتبت: “مضحك أسلوب جيش #دول_الحصار الإلكتروني في ترهيب الصحافيين ومكافحة حرية التعبير.بذاءة وفبركة صور وحملات بتويتر من حسابات وهمية ومحاولات تشويه من لا يروق لهم.يا ذباب”.

وتابعت ساخرة:”كان غيركم أشطر! هذه الحملات دشّنها ب٢٠١١ شبيحة الأسد ولن تنتهي بذباب مبس ومبز، “أعلى ما في خيلكم إركبوه”.