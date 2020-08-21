بدر البوسعيدي
بدر البوسعيدي
الهدهد

“#لا_تفعلها” .. رسالة عُمانية “من أهل النخوة والحمية” لوزير الخارجية الجديد بدر بن حمد البوسعيدي

كتب وطن
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انتفض مغرّدون عمانيون ضد مع بعد إعلان الإمارات رسمياً ارتماءها في أحضان الصهاينة، والمطالبات الإسرائيلية المتكررة بالتطبيع مع السلطنة.

ودشّن المغرّدون هاشتاغ “”، طالبوا من خلاله وزير الخارجية العُماني الجديد بدر بن حمد البوسعيدي أن يرفض أو عقد أي اتفاقيات مع دولة قبل الحل النهائي للقضية الفلسطينية، مشددين على ضرورة أن لا تسير سلطنة عُمان على خطى وحكامها.

وقال الدكتور سالم الحجري، في تغريدة له: “العُمانيون أهل نخوة وحمية، ومن أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب يرددون: #لا_تفعلها #لا_للتطبيع”.

وقال الناشط علي السريحي: “أرجوك.. #لا_تفعلها وتذكر الشهيد #محمد_الدرة الذي أهتز العالم الإسلامي لبشاعة المنظر الذي قتل به.!”.

حساب باسم السيف العُماني تفاعل مع الهاشتاغ قائلاً: “السلطنة لم تطبع العلاقات مع إسرائيل وكل جهودها كانت تقف بجانب القضية الفلسطينية، لا تدلسوا بالأخبار الكاذبة، وعمان لن تكون إلا كما عرفتموها دوما تناصر مساعي السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط”.

وكتب “سيف الجرادي”: “عمان سياسة ثابته مبنية على مبادئ اصيله لا تحركها الرياح لذلك معالية يقف على أرضية صلبة ويستند على قائد عظيم فأتمنى ان #لا_تفعلها”.

أما “الظهورية بنت مسندم” فقالت: “لتذكروا تاريخ عمان من الإمام ناصر بن مرشد طارد البرتغاليين واحمد بن سعيد مؤسس الدولة البوسعيدية إلى الأمام عزان بن قيس موحد عمان وزنجبار. هذا تاريخنا فماذا أنتم فاعلون معالي الوزير؟ (( أفبعد هذا التاريخ تقبلون بتطبيع مع كيان غاصب!!))”.

وجاء تعيين “البوسعيدي” خلفاً للوزير يوسف بن علوي ضمن تغيير حكوميّ أجراه السلطان هيثم بن طارق آل سعيد .

وأصدر السلطان هيثم بن طارق الثلاثاء (18 آب/اغسطس) 28  مرسوما سلطانيا، تتضمن إعادة تشكيل مجلس الوزراء وإلغاءَ قوانين ودمج بعض الوزارات وإنشاء وزارات أخرى جديدة.

 

 

 

 

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