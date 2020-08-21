“#لا_تفعلها” .. رسالة عُمانية “من أهل النخوة والحمية” لوزير الخارجية الجديد بدر بن حمد البوسعيدي

انتفض مغرّدون عمانيون ضد التطبيع مع إسرائيل بعد إعلان الإمارات رسمياً ارتماءها في أحضان الصهاينة، والمطالبات الإسرائيلية المتكررة بالتطبيع مع السلطنة.

ودشّن المغرّدون هاشتاغ “#لا_تفعلها”، طالبوا من خلاله وزير الخارجية العُماني الجديد بدر بن حمد البوسعيدي أن يرفض التطبيع مع إسرائيل أو عقد أي اتفاقيات مع دولة الاحتلال قبل الحل النهائي للقضية الفلسطينية، مشددين على ضرورة أن لا تسير سلطنة عُمان على خطى الإمارات وحكامها.

وقال الدكتور سالم الحجري، في تغريدة له: “العُمانيون أهل نخوة وحمية، ومن أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب يرددون: #لا_تفعلها #لا_للتطبيع”.

العُمانيون اهل نخوة وحمية، ومن اقصى الشمال الى اقصى الجنوب يرددون: #لا_تفعلها #لا_للتطبيع — د. سلمان الحجري (@salmanhajri) August 21, 2020

وقال الناشط علي السريحي: “أرجوك.. #لا_تفعلها وتذكر الشهيد #محمد_الدرة الذي أهتز العالم الإسلامي لبشاعة المنظر الذي قتل به.!”.

أرجوك.. #لا_تفعلها

وتذكر الشهيد #محمد_الدرة الذي أهتز العالم الإسلامي لبشاعة المنظر الذي قتل به.! pic.twitter.com/WliePNA0Yw — علي السريحي (@a_s2rihi) August 21, 2020

حساب باسم السيف العُماني تفاعل مع الهاشتاغ قائلاً: “السلطنة لم تطبع العلاقات مع إسرائيل وكل جهودها كانت تقف بجانب القضية الفلسطينية، لا تدلسوا بالأخبار الكاذبة، وعمان لن تكون إلا كما عرفتموها دوما تناصر مساعي السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط”.

السلطنة لم تطبع العلاقات مع إسرائيل

وكل جهودها كانت تقف بجانب القضية الفلسطينية

لا تدلسوا بالأخبار الكاذبة، وعمان لن تكون إلا كما عرفتموها دوما تناصر مساعي السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط،#لا_تفعلها#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/r2RuaJRLHE — السيف العُماني🇴🇲|عُمان أرثً خالد⚔️🔥 (@ac8zenI5zrE0r43) August 21, 2020

وكتب “سيف الجرادي”: “عمان سياسة ثابته مبنية على مبادئ اصيله لا تحركها الرياح لذلك معالية يقف على أرضية صلبة ويستند على قائد عظيم فأتمنى ان #لا_تفعلها”.

عمان سياسة ثابته مبنية على مبادئ اصيله لا تحركها الرياح لذلك معالية يقف على أرضية صلبة ويستند على قائد عظيم فأتمنى ان #لا_تفعلها — Saif Aljaradi (@AljaradiSaif) August 21, 2020

أما “الظهورية بنت مسندم” فقالت: “لتذكروا تاريخ عمان من الإمام ناصر بن مرشد طارد البرتغاليين واحمد بن سعيد مؤسس الدولة البوسعيدية إلى الأمام عزان بن قيس موحد عمان وزنجبار. هذا تاريخنا فماذا أنتم فاعلون معالي الوزير؟ (( أفبعد هذا التاريخ تقبلون بتطبيع مع كيان غاصب!!))”.

لتذكروا تاريخ عمان من الإمام ناصر بن مرشد طارد البرتغاليين واحمد بن سعيد مؤسس الدولة البوسعيدية إلى الأمام عزان بن قيس موحد عمان وزنجبار. هذا تاريخنا فماذا أنتم فاعلون معالي الوزير؟ (( أفبعد هذا التاريخ تقبلون بتطبيع مع كيان غاصب!!)) #لا_تفعلها — الظهوريه بنت مسندم (@yakking99806) August 21, 2020

وجاء تعيين “البوسعيدي” خلفاً للوزير يوسف بن علوي ضمن تغيير حكوميّ أجراه السلطان هيثم بن طارق آل سعيد .

وأصدر السلطان هيثم بن طارق الثلاثاء (18 آب/اغسطس) 28 مرسوما سلطانيا، تتضمن إعادة تشكيل مجلس الوزراء وإلغاءَ قوانين ودمج بعض الوزارات وإنشاء وزارات أخرى جديدة.