قتل رجل أمن أردني في مستشفىً بطريقة همجية يشعل غضباًَ واسعاً .. ما الذي حدث مع الملازم على الجعارات؟

اثارت حادثة مقتل رجل أمن أردني خلال حراسته أحد النزلاء في إحدى المستشفيات الخاصة بالعاصمة عمان على أيدي ذوي النزيل غضباً واسعاً في الأردن .

وقُتل الملازم أول علي محمد الجعارات بعدما تعرض لهجوم من قبل ذوي النزيل بعد مشادة بينهم خلال أداءه مهام عمله، حيث فقد الوعي جراء الاعتداء وجرى اسعافه لكن ما لبث أن توفي .

وأطلق مغردون ونشطاء أردنيون هاشتاغ “#الشهيد_علي_الجعارات”، تعبيراً عن حزنهم لمقتل الملازم أول علي محمد الجعارات على يد ذوي السجين .

وطالب النشطاء بالتحرك العاجل من قبل وزارة الداخلية الأردنية والحكومة لضبط الأمن ومحاسبة القتلة، معتبرين طريقة قتله إهانة لهيبة الدولة الأردنية. كما قالوا في تغريداتهم

الى الان لا اصدق خبر وفاتك يا علي

كنت الصاحب الوفي والشاب الرزين المحترم

انا لله وانا اليه راجعون 💔💔💔

حسبي الله ونعم الوكيل بكل من اعتداء عليك ويجب اخذ اقصى العقوبات بالمجرمين المعتدين

مش متخيل انو كيف شباب همجيين مجرمين يعتدوا على رجل أمن يقوم في واجبه…#الشهيد_علي_الجعارات pic.twitter.com/fnMRXL4Jzw — سليمان الهويمل🇯🇴 (@Sulaimanhwamil) August 20, 2020

#الشهيد_علي_الجعارات

أصبح البعض يرى في التعدي على هيبة الدولة هيبةً لنفسة وسبيلاً لإعجاب الآخرين.

رحم الله #الشهيد_علي_الجعارات pic.twitter.com/HvxscgyUcn — رقيه الاحمد (@4V61ZwowhiQRC5Z) August 21, 2020

الله يصبر اهله ومحبيه ..فموت الإنسان ينتهى سواء رجل أمن او رجل بسيط بفنجان من قهوة واقفال الصفحة #الشهيد_علي_الجعارات — هناء على الغانم 🗞 ‏‎‎journalists #اربد 🇯🇴 (@hanaaalali18) August 21, 2020

رحم الله #الشهيد_علي_الجعارات و تغمده بواسع رحمته. على مثل أولئك السفلة يحب أن تظهر هيبة الدولة، و على وزارة الداخلية إن تجيب على تلك التساؤلات…

من هم؟!.

ولماذا مستشفى خاص؟!

و كيف عرفوا؟! — ِAli AL-TARAWNEH🇯🇴 مع المُعلم (@ALI_R_Tarawneh) August 21, 2020

عليه رحمة الله، لكن مش ملاحظين أن أحداً لم يطلب الوقف على تفاصيل القصة. وأن الجميع يطالب بالدم بشكل غريب. الأكيد أن ما حصل خاطئ بحق رجل الأمن، لكن لماذا حصل ما حصل؟ من هو الموقوف؟ وما قصته؟ #الشهيد_علي_الجعارات — Mamon Khalaf (@KhalafMamon) August 21, 2020

الجدير ذكره، أن مديرية الأمن العام أصدرت بياناً أعلنت فيه وفاة الملازم أول علي محمد عبد الجعارات، مشيرةً إلى أنه تعرض لهجوم من ذوي أحد المسجونين أثناء قيامه بواجبه الرسمي .

وأضافت أنه تم تحويل “الجعارات” إلى الطب الشرعي وبين تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة يعود لتضخم عضلة القلب.

ولفت بيان الأمن العام إلى أنه ألقي القبض على ثلاثة أشخاص تهجموا على “الجعارات”، ولا زالت التحقيقات جارية.