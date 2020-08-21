الملازم علي الجعارات قتل على يد ذوي نزيل
الملازم علي الجعارات قتل على يد ذوي نزيل
الهدهد

قتل رجل أمن أردني في مستشفىً بطريقة همجية يشعل غضباًَ واسعاً .. ما الذي حدث مع الملازم على الجعارات؟

كتب وطن
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اثارت حادثة مقتل رجل أمن أردني خلال حراسته أحد النزلاء في إحدى المستشفيات الخاصة بالعاصمة عمان على أيدي ذوي النزيل غضباً واسعاً في .

وقُتل الملازم أول علي محمد الجعارات بعدما تعرض لهجوم من قبل ذوي النزيل بعد مشادة بينهم خلال أداءه مهام عمله، حيث فقد الوعي جراء الاعتداء وجرى اسعافه لكن ما لبث أن توفي .

وأطلق مغردون ونشطاء أردنيون هاشتاغ “”، تعبيراً عن حزنهم لمقتل الملازم أول علي محمد الجعارات على يد ذوي السجين .

وطالب النشطاء بالتحرك العاجل من قبل وزارة الداخلية الأردنية والحكومة لضبط الأمن ومحاسبة القتلة، معتبرين طريقة قتله إهانة لهيبة الدولة الأردنية. كما قالوا في تغريداتهم

 

الجدير ذكره، أن مديرية الأمن العام أصدرت بياناً أعلنت فيه وفاة الملازم أول علي محمد عبد الجعارات، مشيرةً إلى أنه تعرض لهجوم من ذوي أحد المسجونين أثناء قيامه بواجبه الرسمي .

وأضافت أنه تم تحويل “الجعارات” إلى الطب الشرعي وبين تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة يعود لتضخم عضلة القلب.

ولفت بيان الأمن العام إلى أنه ألقي القبض على ثلاثة أشخاص تهجموا على “الجعارات”، ولا زالت التحقيقات جارية.

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