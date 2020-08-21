أب أردني يعذب طفلاً
أب أردني يعذب طفلاً
Videoالهدهد

فيديو يقلب الأردن ويثير غضباً واسعاً .. “شاهد ماذا فعل أب مع طفله بعدما تجرّد من انسانيته!!

كتب وطن
0

أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأب يعذب طفله بطريقة وحشية في غضباً عارماً الأمر الذي دفع السلطات للتحرك والتحقيق في الحادثة.

ويظهر الفيديو الذي رصدته “وطن”، الأب وهو يحمل طلفه الرضيع الذي يبكي عن أريكة بمنزله ويدفعه بشدة نحوها، الأمر الذي يبدوا أنه تسبب للطفل بإصابات بالغة للغاية خاصة بعد سقوطه على الأرض.

من جهته، قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه تم بدء التحقق من الفيديو، مشيراً إلى أنّه لم يتسنَ -لغاية الان- التأكد ان كان قد حدث في الاردن او خارجها.

لكنّ الناطق طالب الأردنيين مِمّن يمتلكون  معلومات حول المقطع او حول هوية الشخص الذي ظهر خلاله او مكان حدوثه مساعدة المحققين و الابلاغ فوراً .

وتوعّد باتخاذ أشد الاجراءات القانونية بحق مرتكب هذا الجرم بحق الطفل إن تبين وقوعه في المملكة.

من جهتهم، عبّر مغرّدون أردنيون عن غضبهم من تصرف الوالد العنيف، مطالبين السلطات بإيقاع أقسى العقوبات على الوالد وضمان حياة كريمة للطفل.

يذكر أن حادثةً أشعلت الأردن بعد قيام زوج بقتل زوجته داخل منزلهما في الزرقاء اثر خلافات بينهما.

وذكر أنّ الزوج ضرب زوجته حتى فارقت الحياة، ومن ثم لاذى بالفرار قبل أن يتم القبض عليه وقد اعترف بجريمته التي أثارت سخط الأردنيين.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

قتل رجل أمن أردني في مستشفىً بطريقة همجية يشعل غضباًَ واسعاً .. ما الذي حدث مع…

حياتنا

أردني “لم يشم رائحة الرجولة” انهال على زوجته ضربا  لسبب…

الهدهد

بعد “الشاورما القاتلة”.. فيديو “مقزز” صادم يكشف عن كارثة…

تقارير

مشاهد تنذر بثورة في الأردن ما لم يتحرك الملك.. الاعتقالات تطال النشميات باربد وتصعيد…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.