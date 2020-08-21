فيديو يقلب الأردن ويثير غضباً واسعاً .. “شاهد ماذا فعل أب مع طفله بعدما تجرّد من انسانيته!!

أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأب يعذب طفله بطريقة وحشية في الأردن غضباً عارماً الأمر الذي دفع السلطات للتحرك والتحقيق في الحادثة.

ويظهر الفيديو الذي رصدته “وطن”، الأب وهو يحمل طلفه الرضيع الذي يبكي عن أريكة بمنزله ويدفعه بشدة نحوها، الأمر الذي يبدوا أنه تسبب للطفل بإصابات بالغة للغاية خاصة بعد سقوطه على الأرض.

من جهته، قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه تم بدء التحقق من الفيديو، مشيراً إلى أنّه لم يتسنَ -لغاية الان- التأكد ان كان قد حدث في الاردن او خارجها.

لكنّ الناطق طالب الأردنيين مِمّن يمتلكون معلومات حول المقطع او حول هوية الشخص الذي ظهر خلاله او مكان حدوثه مساعدة المحققين و الابلاغ فوراً .

وتوعّد باتخاذ أشد الاجراءات القانونية بحق مرتكب هذا الجرم بحق الطفل إن تبين وقوعه في المملكة.

من جهتهم، عبّر مغرّدون أردنيون عن غضبهم من تصرف الوالد العنيف، مطالبين السلطات بإيقاع أقسى العقوبات على الوالد وضمان حياة كريمة للطفل.

فيديو قاسي جدا يا حبذا لو تم وضع تحذير على الفيديو بانه يحتوي على مشاهد عنيفة للراغب بمشاهدته يضغط على الفيديو للمشاهدة 😓 — Dr. Hashem Abu Tariah (@HashemSalman2) August 21, 2020

كلو كوم والي بصور كوم تاني حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ 💔 — hala (@hala02555016) August 21, 2020

في ناس حرام يكون عندهم ولاد لأنهم ما بقدروا النعمة يلي ربنا وهبهم اياها 💔💔. — كرم الدين بني ملحم (@karamAmelhem) August 21, 2020

حسبي الله ونعم الوكيل من قليل الله يحرمة الضنا وينشف ريقة ع طفل وانتو خليكم انشرو هيك عشان تجيبو لايكات وتعليقات وال عليكم — Ahed kreishan (@AhedKreishan) August 21, 2020

يخرب بيتك .. لم تصل الى مستوى الحيوان بعد — Raji Alhaj (@Rajialhaj_1970) August 21, 2020

يذكر أن حادثةً أشعلت الأردن بعد قيام زوج بقتل زوجته داخل منزلهما في الزرقاء اثر خلافات بينهما.

وذكر الأمن الأردني أنّ الزوج ضرب زوجته حتى فارقت الحياة، ومن ثم لاذى بالفرار قبل أن يتم القبض عليه وقد اعترف بجريمته التي أثارت سخط الأردنيين.