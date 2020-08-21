فضيحة جديدة للأمير المتهور .. أتى بـ150 عارضة أزياء واحتفل معهنّ على متن يخته في المالديف

كشفت كتاب “النفط والدم” الذي أصدره الكاتب في صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، برادلي هوب، عن فضيحة جديدة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وتفاصيل اهداره للمال العام بالسعودية وسهرات الترف والبذخ التي يشرف عليها.

وسلط الكتاب الجديد، الضوء على صعود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وحمل اسم “النفط والدم”، مشيراً إلى أن الملك الراحل “عبدالله بن عبدالعزيز”، طرد “بن سلمان” من مناصبه الحكومية، بعد الكشف عن تداولات مشبوهة قام بها تاجر عام 2013، بالنيابة عن ولي العهد الحالي.

وكشف الكتاب، عن إقامة “بن سلمان”، وعدد من أصدقائه، حفلاً على متن يخته في المالديف، بمناسبة صعوده إلى الحكم عام 2015، بمشاركة 150 عارضة أزياء، ولمدة شهر، بتكلفة 50 مليون دولار.

برادلي هوب كاتب مقال وول ستريت جورنال عن فساد سعد الجبري يصدر كتابا جديدا: محمد بن سلمان واصدقاءه اقاموا حفلا لمدة شهر في ٢٠١٥ على متن يخته في المالديف بمناسبة صعوده في الحكم بمشاركة ١٥٠ عارضة ازياء من روسيا والبرازيل وبلدان اخرى بكلفة وصلت الى ٥٠ مليون دولار. pic.twitter.com/qwEuwz0AML — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) August 20, 2020

يشار إلى نشر الكتاب، جاء بعد أيام من نشر “وول ستريت جورنال”، مقالاً عن فساد ضابط الاستخبارات السابق “سعد الجبري”، وهو المقال الذي احتفت به وسائل الإعلام السعودية.

وقبل أسبوعين، كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، إن “بن سلمان”، قرر تصعيد الحرب الإعلامية مع “الجبري”، عبر استضافة صحفيين من “وول ستريت جورنال”، لاطلاعهم على ما قال إنها ملفات فساد للجبري.

وأوضح “مجتهد”، أن “بن سلمان لا يدري أنهم وهم يطلعون على ملفات الجبري بحثوا عن فساده هو، واكتشفوا أن تريليون دولار اختفت في عهده، وهم مترددون هل ينشروا الملفين في مقال واحد أو يقسموهما على مقالين”.